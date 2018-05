Portugalská rallye, 1. etapa: Ogier a Tänak mimo hru  

Ze hry jsou po haváriích či technických problémech obhájce titulu Francouz Sebastein Ogier (Ford), Estonec Ott Tänak (Toyota), Fin Jari-Matti Latvala (Toyota), Nor Andreas Mikkelsen (Hyundai) a Novozélanďan Hayden Paddon (Hyundai).

Letošní portugalská soutěž začala opravdu hodně dramaticky a po každé z prvních sedmi rychlostních zkoušek se měnili lídr průběžného pořadí soutěže. Úvodní super speciálku vyhrál Ott Tänak (Toyota), který byl natěšený po vítězství v Argentině. Na druhé zkoušce však trefil spodkem auta vystouplou skálu, z vozu vytekla voda a zničený motor vystavil estonskému pilotovi stopku pro další pokračování v soutěži.

Potíže továrního týmu Toyota pokračovaly i v následující erzetě, kde Jari-Matti Latvala urazil zavěšení pravého předního kola. Doslova Waterloo továrních jezdců pokračovalo po první zastávce a ze čtvrtého místa se poroučel do lesa s vylomeným pravým předním kolem Sebastian Ogier. Podle dostupných informací dostala jeho fiesta ránu na spodek a v další zatáčce ho neposlechlo řízení.

Po zmíněné RZ5 se dostal na první místo Brit Kris Meeke (Citroën). „Důležitý je pocit. Poprvé v tomhle autě cítím, že dělá přesně to, co chci. Čistím trať, ale s časem jsem spokojen,“ uvedl v tu chvíli ještě spokojený Brit. Na šesté zkoušce však přišly problémy. „Asi na třetím kilometru jsem udělal defekt levé zadní, ani nevím kde. Zbylých patnáct kilometrů se guma postupně stahovala z ráfku,“ vysvětloval Meeke manko osmnácti sekund, které ho srazily na pátou příčku. Brit měl totiž defekt pravého zadního kola na osmé erzetě, na ráfku projel i další měřený test a na necelých čtyřech kilometrech RZ ztratil 67 sekund. Naštěstí dojel po třech kolech do servisní zóny a měl by pokračovat v soutěži.

Video

Do technických potíží se dostal na páté erzetě Andreas Mikkelsen, kterému vypověděl službu posilovač řízení a propadl se ze čtvrtého na desáté místo. V následující speciálce (RZ7) se však Norův hyundai zastavil. Sedmá zkouška musela být předčasně ukončena po havárii Haydena Paddona (Hyundai), který urazil levé přední kolo, jeho vůz zatarasil trať a jezdec musel být převezený do nemocnice.

Dvě večerní městské erzety vyhrál Neuville a do sobotního programu jde s náskokem 17,7 sekundy na Brita Elffyna Evanse (Ford) „Jsem spokojený. Po změnách na autě jsem mohl jet naplno. Pro nás to byl dobrý den, Ogier je mimo, škoda pro něj,“ uvedl Neuville. Belgičan ztrácí na vedoucího jezdce šampionátu Ogiera pouhých deset bodů a má teď nakročeno k tomu, aby se stal lídrem MS.

Smolařem byl také švédský jezdec továrního týmu Škoda Pontus Tidemand. Ve druhé zkoušce dne měl defekt pravého zadního kola. Ztratil 1:29 minut a propadl se na sedmnácté místo v hodnocení kategorie WRC 2. V průběhu dne se propracoval až na pátou příčku, ale s mankem 70 sekund na třetího.

V sobotu čeká účastníky nejdelší etapa se 155 měřenými kilometry rozdělenými do šesti rychlostních zkoušek. Pojede se převážně na písčitém a kamenitém povrchu, kde budou zejména při druhých průjezdech vyjeté hluboké koleje. Správná volba pneumatik mezi měkkou směsí pro více přilnavosti a tvrdou pro delší životnost na dlouhých zkouškách bude klíčem k úspěchu. Po pátečních problémech se do soutěže vrátí Sebastien Ogier (Ford), Jsri-Matti Latvala (Toyota) a Andreas Mikkelsen (Hyundai), všichni ovšem s penalizací.

Průběžné pořadí

Stav (po 9 z 20 RZ): 1. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC)1:37:30,7; 2. Evans, Barrit (Brit./Ford Fiesta WRC) +17,7; 3. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +24,3; 4. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +28,1; 5. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 WRC) +43,6; 6. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +45,8; 7. Meeke, Nagle (Brit./Citroën C3 WRC) +1:18,7; 8. Breen, Martin (Irl., Brit./Citroën C3 WRC) 2:27,3; 9. Greesmith, Parry (Brit./Ford Fiesta R5) +6:57,1; 10. Peiniažek, Mazur (Pol./Škoda Fabia R5) +7:31,4; … 13. Tidemand, Andersson (Švéd./Škoda Fabia R5) +8:41,7.

Zbývající program Portugalské rallye

Sobota – 10.06 RZ10 (17,50 km); 10.44 RZ11 (22,22 km); 12.03 RZ12 (37,60 km); 16.08 RZ13 (17,50 km); 16.46 RZ14 (22,22 km); 18.05 RZ15 (37,60 km).

Neděle – 9.35 RZ16 (8,64 km); 10.08 RZ17 (11,18 km); 10.36 RZ18 (11,89 km); 11.35 RZ19 (8,64 km); 13.18 RZ20 (11,18 km).