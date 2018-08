Povinnou výbavu aut čeká množství změn. Co už s sebou nebudeme muset vozit?

způsobovala v posledních letech množství kontroverzí, v době xenonových a diodových světel je třeba vození s sebou náhradních žárovek zbytečné – stejně by si je řidič svépomocí nevyměnil. Ministerstvo dopravy nářky konečně vyslyšelo a chystá několik změn v povinné výbavě.

Návrh změn vyhlášky ministerstva dopravy tak počítá s tím, že by povinná výbava aut nově už nezahrnovala náhradní žárovky nebo pojistky. Novinkou by bylo i to, že by v lékárničkách už nemusely být nůžky, plastová rouška, trojcípý šátek nebo náplasti s polštářkem.

vysvětluje navrhované úpravy ministr dopravy Dan Ťok.

Chystaná(č. 341/2014 Sb.) také zjednodušuje a zpřesňuje povinnost mít ve vozidle náhradní kolo a výbavu nutnou pro jeho výměnu jako je příruční zvedák.

dodává Ťok.

Navrhované změny musí ještě schválit legislativní rada vlády. Pokud úpravy vyhlášky schválí, vejde užší povinná výbava v platnost už 1. října letošního roku.