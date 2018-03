Před 155 lety se narodil automobilový konstruktér Henry Royce

První zkušenosti s technikou získal mladý Royce coby zaměstnanec železničních dílen, později si rozšiřoval technické obzory u firmy zabývající se veřejným elektrickým osvětlením. Už v devatenácti letech se Henry Royce rozhodl osamostatnit a založil s kamarádem v Manchesteru malou firmu na výrobu elektromotorů.

Jako úspěšný podnikatel si ve 40 letech mohl dovolit koupit technickou novinku, kterou byl tehdy automobil. Vůz ale Royceho nenadchl, a tak se pustil do vylepšování. Postupně přestavěl k plné spokojenosti jejich majitelů tři automobily - a tehdy se o nadaném konstruktérovi dozvěděl obchodník a motoristický nadšenec sir Charles Rolls. A v květnu 1904 spolu uzavřeli dohodu: Royce bude auta vyrábět a Rolls prodávat pod značkou Rolls-Royce. Tím byl položen základ pro vznik automobilky.

Oba zakladatelé si ale firmy, jež oficiálně vznikla v roce 1906, moc neužili. Charles Rolls se v roce 1910 zabil při svém novém koníčku - letecké akrobacii, přepracovaný Royce se stáhl do ústraní a konstruktéry vedl korespondenčně. Továrna od první světové války vyráběla kromě luxusních vozů i letecké motory, ani to ji ale neuchránilo od hospodářských potíží. Royce zemřel v dubnu 1933. Od roku 2003 slavná automobilka patří do německé skupiny BMW.