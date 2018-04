Přímo z dějiště premiéry Škody Kamiq: Během tří let dvojnásobné prodeje!

Číňané milují SUV a Škoda miluje Čínu. Říše středu je pro mladoboleslavskou automobilku již osm let největším trhem, na jehož další růst masivně sází. V pondělí, dva dny před zahájením pekingského autosalonu, oficiálně představila dlouho očekávaný vůz Škoda Kamiq, který byl speciálně vyvinutý pro čínský trh.

„Při výrobě vozu jsme zohledňovali specifika čínských zákazníků,“ uvedl při zahájení vozu Alain Favey, člen představenstva automobilky zodpovědný za oblast prodeje a marketingu. „Ti mají unikátní představy o designu nebo velikosti prostoru.“ Pro českou automobilku je tento trh specifický také nízkým věkem jejích zákazníků. Zatímco v Evropě mladoboleslavské vozy řídí průměrně padesátiletí řidiči, v Číně je průměrný věk řidiče 32 let. „Mnoho našich zákazníků si tak Škodovku kupuje jako svůj první vůz,“ dodává Favey.

Mladí řidiči jsou cílovou skupinou firmy i pro nově představený Kamiq. „Lidé žijící ve městech, kteří se svého digitálního stylu nechtějí vzdát ani při jízdě autem a vyžadují moderní řešení konektivity,“ ukazuje automobilka, v jakých vodách v Číně loví.

Nový Kamiq je již třetím vozem z kategorie SUV, který automobilka v zemi nabízí. Doplňuje modely Kodiaq a Karoq, které během letošního roku ještě rozšíří Kodiaq GT. Čínský trh se tak stane jediným, kde bude Škoda nabízet čtyři SUV. A do roku 2020 firma plánuje představit několik dalších modelů určených speciálně pro čínský trh.

Parametry má Kamiq skromnější, než předchozí dvě SUV. Na délku měří 4390 mm, široký je 1781 mm a na výšku má 1593 mm. Pohání ji nově vyvinutý benzínový motor o objemu 1.5 litru s výkonem 81 kW a nejvyšším točivým momentem 150 Nm.

Tam Škoda loni prodala 325 tisíc vozů, což znamenalo meziroční růst o 2.5 procenta. Do budoucna však firma počítá s agresivnější expanzí. Do roku 2020 chce zvýšit své prodeje dvojnásobně - na 600 tisíc vozů. Navýšit by se tak měl i podíl automobilky na čínském trhu o šest desetin procentního bodu na dvě procenta.

„Sledujeme dynamický růst segmentu SUV na čínském automobilovém trhu, jen za uplynulé tři roky se poptávka po vozech tohoto segmentu v Číně zdvojnásobila,“ ukazuje na jasný trend předseda představenstva společnosti Bernhard Maier. A trend by podle něj měl vytrvat. Škoda by tak v prodejích vozů SUV na čínském trhu chtěla navýšit svůj podíl až na 60 procent.

„Kategorie SUV je v Číně jako velký koláč a my si z něj chceme ukrojit co největší kus,“ uzavírá Favey.