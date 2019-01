Boháči pláčou. Třídveřový Range Rover SV Coupé nakonec nevznikne

Land Rover na loňském ženevském autosalonu nadchnul kreací své divize SVO zaměřené na stavbu speciálních aut, modelem Range Rover SV Coupé. Obří třídveřové luxusní SUV chtěla automobilka v omezeném počtu vyrábět, z nápadu ale nakonec bohužel sešlo.

oznámil tiskový mluvčí značky.

Zrušení plánu na výrobu unikátního třídveřového SUV údajně nemá důvod v malé poptávce zákazníků. Přestože Land Rover nemluví o tom, kolik klientů si vůz objednalo, zájem byl prý velký.

Důvodem je tak spíše snaha automobilky o snížení nákladů, což potvrzuje i její mluvčí.vysvětluje.

Jaguar Land Rover se po letech růstu dostal do potíží, za šest měsíců finančního roku 2018 dokonce kvůli nižší poptávce zákazníků vykázal ztrátu 354 milionů liber (10 miliard korun). Britský výrobce bojuje s nízkým zájmem čínských klientů, vyhlídkám nepřidává ani nejasná situace ohledně brexitu. Odchod Velké Británie z Evropské unie bez vzájemné dohody může mít pro britskou společnost katastrofální důsledky.

Automobilka v reakci na všechny tyto souvislosti oznámila razantní škrty. Snižuje náklady ve vývojovém oddělení i počet zaměstnanců, čímž chce v následujících 18 měsících ušetřit na 2,5 miliardy liber (71 miliard korun). Unikátní projekt, na kterém by firma určitě moc nevydělala, se do těžkých časů bohužel nehodí, a tak Range Rover SV Coupé bohužel skončí v propadlišti dějin.

A to je velká škoda, protože na loňském ženevském autosalonu vůz vzbudil hodně pozornosti, a to nejen superluxusní kabinou, ale také bezrámovými dveřmi nebo třeba pětilitrovým osmiválcem pod kapotou. Navzdory poskytovanému luxusu se však vůz stále zvládal se brodit v 900 mm hluboké vodě a táhnout brzděný přívěs o hmotnosti do 3,5 tuny. Bohužel však z plánované produkce 999 kusů, které se prodávaly se závratnou cenovkou 7.547.563 korun, nic nebude.