Renault Mégane R.S. Trophy vstupuje na český trh. Připlatíte si za něj tučných sto tisíc  

Renault loni na český trh uvedl novou generaci kompaktního hot hatche Mégane R.S. Tehdy jej bylo možné pořídit v základním provedení, případně s paketem Cup, disponujícím samosvorným diferenciálem nebo tužším podvozkem. Nyní Renault nabídku rozšiřuje o posílené provedení Trophy. Jeho ceny startují na částce 840.900 korun.

To znamená, že Renault Mégane R.S. Trophy je o rovných sto tisíc dražší než výchozí provedení. Za tuto částku dostanete především posílený motor, přeplňovaný čtyřválec 1.8 TCe si u Trophy pomohl z výchozích 206 kW na 221 kW, tedy rovných 300 koní.

U Trophy navíc v základu dostanete samosvorný diferenciál Torsen, tužší podvozek nebo červeně lakované třmeny, na které se v rámci paketu Cup pro běžný Mégane R.S. připlácí 40.000 korun. Autu nechybí ani 19palcová kola, komplexní systém palubní telemetrie R.S. Monitor, sportovní volant potažený Nappa kůží a alcantarou nebo vylepšené přední kotouče. Pro odlehčení je tu i speciální lithiová baterie.

Renault Mégane R.S. – ceny na českém trhu Model Renault Mégane R.S. Renault Mégane R.S. Renault Mégane R.S. Trophy Renault Mégane R.S. Trophy Pohon 4x2 4x2 4x2 4x2 Motor 1.8 TCe 1.8 TCe 1.8 TCe 1.8 TCe Zdvihový objem [cm3] 1798 1798 1798 1798 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 206/6000 206/6000 221/6000 221/6000 Točivý moment [N.m/min] 390/2400 390/2400 400/3200 420/3200 Převodovka 6M 6DS 6M 6DS Max. rychlost [km/h] 255 250 260 255 Zrychlení 0-100 km/h [s] 5,8 5,8 5,7 5,7 Komb. spotřeba [l/100 km] 7,9 7,4 8,0 7,7 Pohotovostní h. [kg] 1437 1460 1419 1443 Základní cena [Kč] 740.900 780.900 840.900 880.900

Jinak je výbava shodná s výchozí variantou. To znamená podvozek 4Control s aktivním natáčením zadní nápravy a hydraulickými dorazy, diodové světlomety, navigaci TomTom v rámci multimediálního systému R-Link 2 nebo sportovní sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami.

Komu by to pak nestačilo, může si připlatit za další prvky. Lehká kovaná 19palcová kola přijdou na 45.000 korun, skořepinová přední sedadla Recaro s čalouněním v alcantaře na 55.000 korun. Kdo by pak chtěl místo výchozího manuálu šestistupňové EDC, připlatí si 40.000 korun. A navíc spolu s tím dostane i zvýšený točivý moment z 400 na 420 N.m.

Cenové srovnání s konkurencí pak dokazuje, že si Renault Mégane R.S. Trophy vůbec nevede špatně. Je totiž levnější než obdobně výkonné modely Honda Civic Type R, Seat Leon Cupra i Volkswagen Golf R. Na druhou stranu, u pětidveřového Leonu Cupra nyní už v základu dostanete automatickou převodovkou v podobě sedmistupňového DSG, zatímco Golf R standardně kombinuje DSG s pohonem všech kol.