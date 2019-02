Rolls-Royce Cullinan je hitem. Opulentní SUV automobilka nestíhá vyrábět  

Automobilka Rolls-Royce se jakožto konzervativní výrobce superluxusních limuzín dlouho vyhýbala segmentu SUV. Nakonec ale zájmu podlehla a loni přece jen představila svůj první takový vůz, model Cullinan. Pár měsíců poté je jasné, že to byl skvělý krok. Rolls-Royce vůbec nestíhá Cullinan vyrábět.

Do showroomů Cullinan dorazil na přelomu roku, přičemž objednávky jsou dnes plné do července. Další navíc přibývají, a tak čekací doba se prodlužuje. Zájem je takový, že automobilka nestíhá Cullinan vyrábět.

říká třeba šéf amerického zastoupení značky Martin Fritsches. USA je přitom pro Rolls-Royce klíčový trh, loni byl pro značku opět ten vůbec největší.

Rolls-Royce už na obří poptávku reagoval a loni najal 200 nových pracovníků. Dnes tak zaměstnává na 2.000 lidí.

Novinka v nabídce přitom umí nalákat jak nové zákazníky, tak ty stávající. Podle Fritschese je asi polovina klientů Cullinanu pro Rolls-Royce nová, hlavně z řad žen a mladých lidí. Zároveň si však mnozí zákazníci prostřednictvím Cullinana doplňují svoji sbírku Rolls-Royců, která už čítá třeba limuzínu Phantom a kabriolet Dawn.

Cullinan by tak mohl letos zvýšit prodeje značky. Už loni byly s hodnotou 4.107 prodaných aut rekordní, a to přitom automobilka předala zákazníkům jen pár Cullinanů před koncem roku. Letos však výrobce podle zákulisních zpráv nehodlá uvést na trh žádný nový model, na novou generaci menší limuzíny Ghost, která už byla zachycena během testování, si tak počkáme minimálně do roku 2020.