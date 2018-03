Legenda David Coulthard v exkluzivním rozhovoru: Trocha rizika neškodí!

Bývá dobrým zvykem, že pokud do České republiky zavítá závodnická celebrita, bývá oceněna. V 41. ročníku ankety Zlatý volant byly vyhlášeny dvě osobnosti světového motorsportu. Jednou z nich se stal i náš host.

S velkým zájmem sleduji všechny změny, zejména průnik do digitálních médií. Tam totiž vzniká velká šance dostat diváky blíž k formuli 1. Podstata tohoto sportu zůstává pořád stejná – jezdec řídí auto, mechanici jej připravují v boxech. Musíme si však uvědomit, kolik dalších fanoušků přilákají moderní technologie a kolik udrží stávajících příznivců. Osobně doufám, že přivedou nové diváky.

Mám devítiletého syna a formuli 1 nesleduje, přestože v ní pracuji. Chcezávodit, ale tenhle sport ho zatím vůbec nepřitahuje. Takže je zapotřebí vymyslet něco, co by přimělo mladé lidi sledovat formuli 1, a to jsou právě nová média a sociální sítě.

Chápu, že pro spoustu lidí je problematické vnímat věci, které se mění. Halo je kontroverzní, ale bezesporu snižuje riziko zranění. Když jsem v roce 1994 jezdil ve voze Williams, byl okraj kokpitu pod úrovní mých ramen, ale necítil jsem se v ohrožení. Soustředil jsem se na řízení. V mnohem větším nebezpečí se cítili závodníci v padesátých a šedesátých letech, ať už to byli Jim Clark, Jackie Stawart, nebo Graham Hill, kteří ani neměli bezpečnostní pásy. Všechny můžeme považovat za velké hrdiny. Věřím, že sport jako formule 1 nebo motokros musí být nebezpečný, nebo alespoň částečně rizikový. Pokud by tomu tak nebylo, přesune se pozornost do jiných oblastí.

Budoucnost musí být lepší než minulost a posledních pár let s Hondou patřilo k hodně slabým. Je bolestivé to sledovat, protože jsem v týmu strávil devět sezon. Dějí se tam zvláštní věci, ať už to byl odchod Rona Dennise, další personální změny, nebo přechod na motor Renault, který nemusí být nejlepší. Nezbývá než věřit, že u McLarenu vědí, jak se porovnat s Red Bullem a Renaultem, které používají stejné pohonné jednotky.

Doba se mění a přicházejí nové technologie. Musíme to brát tak, jak to je. Ale já jsem během své kariéry nikdy nemusel řešit žádnou rekuperaci energie nebo baterie. Je to obtížné.

Pocházím z generace, která má v oblibě spalovací motory, mám rád jejich hluk. Když jsem byl malý chlapec, byly tu motory V12, V10, V6 a všechny jejich krásné zvuky. Něco jako jsou kapely jako Rolling Stones či AC/DC, každá měla svůj styl. Hybrid některou z emocí potlačuje, ale zároveň je to součást cesty, kterou se v dnešní době ubíráme. Takže si myslím, že je třeba najít rovnováhu mezi zvukem a vývojem silničních vozů.

Pokud by on nebo Sebastien Loeb vyjeli s monopostem F1 do závodu, věděli by, jak s ním zacházet. Vždyť jsou to nejlepší řidiči rallye na světě. Bojovali by s však s brzděním. Účinek karbonových brzd a přítlak auta jsou totiž drastické. Projíždět zatáčky s přetížením se dá překousnout, stejně jako akcelerace, ale brzdění opravdu vyžaduje více zkušeností s daným vozem. Kdyby se teď Ogier, Loeb, nebo někdo jiný z jezdců rozhodl soustředit na formule, byli by hodně dobří.

Občas to dělám kvůli filmovému natáčení. Nejsem vášnivý příznivec řízení dnešních formulí 1. Před dvěma třemi lety jsem na Silverstonu řídil wi lliams a auto se mi nezdálo dostatečně agresivní. Hybridní energie, točivý moment, to už není to, co bývalo (předvádí odstupňování převodovky). Jsem velmi rád, že jsem závodil právě ve své době.

Začínají mladší, takže si tolik neužijí samotný život. Když jsem vstoupil do formule 1, bylo mi čtyřiadvacet let. Max Verstappen začal v sedmnácti. Když mně bylo tolik, byl jsem ještě dítě. Tihle kluci mají neskutečný talent a úroveň jejich profesionality je neuvěřitelná. Ovšem pokud jde o obecné životní zkušenosti, nemají žádné. Zajímalo by mě, jak si povedou, až skončí s automobily. Minul je svět teenagerů. Být studentem vám pomůže naučit se pár věcí o životě.

Jednoduše řečeno se dá říci, že Lewis Hamilton a Marc Marquez. Pro formuli 1 by ovšem bylo nejlepší, kdyby mistrovský titul získalo Ferrari, Red Bull, nebo mladý Max Verstappen, protože jsou úzce spjati s mladými lidmi. Co se týká MotoGP, Valentino Rossi by mohl získat konečně desátý titul. Je to nejznámější motoristické jméno na světě. Navíc by to bylo neuvěřitelné, jelikož tomu asi věří už jen málokdo.

Pokud se ptáte na moji první zkušenost, návštěvu v roce 1998 na okruhu v Mostě si samozřejmě pamatuji. Premiérově jsem poznal Prahu a mám ji dodnes moc rád. Často sem jezdím za poznáním i na pracovní schůzky. Jsou tu moc milí lidé. Navíc dostat ocenění, které dosud získali Michael Schumacher a Mika Häkkinen, považuji opravdu za poctu.

Je to kontroverzní téma. Nechci do něj nijak zabředávat, i když chápu, že spoustu lidí zajímá. Zrovna nedávno se mě na to zeptali v Austrálii. Odpověděl jsem, že jsem ještě nepotkal žádnou grid girl, která by řekla: Díky bohu, že mě zbavili té hrozné práce.

Havárie letadla: Podruhé se narodil

Úterý 2. května 2000 se stalo pro Davida Coultharda zásadním dnem. Tehdy cestoval malým letadlem z britského Farnboroughu do francouzské Nice. Byla s ním tehdejší přítelkyně a americká modelka Heidi Wichlinski, osobní trenér Andy Matthews a pes Moody. Letadlu vysadil během cesty jeden motor a pilot se pokusil nouzově přistát ve francouzském Lyonu. Kapitán však situaci nezvládl. Levé křídlo stroje se dotklo země a v důsledku toho upadla po nárazu špička letounu, ve které seděli piloti. Oba na místě zemřeli. „Viděl jsem, jak se předek oddělil od zbytku letadla. Heidi se pokusila otevřít dveře, jenže venku šlehaly plameny, a tak se nám podařilo vylézt otevřeným předkem letounu. Byl jsem podivně klidný. Díval jsem se přes rameno na trosky letadla a pomýšlel: „To bylo těsné. Jak se teď dostaneme domů?“ Tak vzpomínal Coulthard na dramatickou událost. O pět dní později dojel ve Španělsku druhý. Měsíc po leteckém neštěstí vyhrál Velkou cenu Monaka. „Budu totálně otevřený a upřímný. Jestli mě havárie nějak ovlivnila, pak sám nevím jak,“ dodal Coulthard.

David Coulthard

Narozen: 27. 3. 1971

Bydliště: Monte Carlo

Starty F1: 246

Vítězství: 13

Stupně vítězů: 62

Nej. tréninky: 12

Nej. kola: 18

Body: 535

Km na 1. místě: 4 211

Km v F1: 59 743

Největší úspěchy: 2. v MS (2001), 3. v MS ((1995, 1997, 1998, 2000)

Milníky DC v kariéře