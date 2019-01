Také ruský GAZ bude mít elektromobil! Díky české firmě

Elektrifikace je dnešní automobilový trend, kterému se už v blízké době nevyhne snad žádný výrobce. S elektrifikací koketují už také v Rusku, nová prezidentská limuzína Aurus Senat je hybridem, elektromobil chystá i výrobce zbraní Kalašnikov . Nyní na tento trend nastupuje také automobilka GAZ, a to díky svému českému zastoupení!

Společnost GAZ Česká Republika s.r.o. se totiž rozhodla zareagovat na poptávku po užitkových elektromobilech ve střední a západní Evropě, kterou zatím tradiční výrobci nejsou schopni pokrýt, a nechala zadat stavbu takového automobilu. Firma by se tímto krokem ráda stala průkopníkem a inovátorem v oblasti elektrifikace vozidel třídy N1 (N1G).

Postavení elektrického GAZu dostala na starosti německá firma EFA-S (ElektroFahrzeuge Schwaben), zabývající se přestavbou aut na elektrický pohon. Ta již v minulosti postavila elektrický Renault Master, Mercedes-Benz Vito nebo Volkswagen T5.

Elektřinou poháněný GAZ bude postaven na základech dodávky Next. Exemplář k přestavbě byl společností GAZ Česká Republika s.r.o. předán EFA-S loni v prosinci. Kdy bude automobil hotový, zatím není v tuto chvíli jasné.

GAZ Gazelle Next je užitkový vůz s rámovou konstrukcí, který je dostupný v několika provedeních, minibus a van doplňují i pick-up nebo autobus.

Stejně tak zatím nevíme, kdy bude možné GAZ Next s elektrickým pohonem objednávat. Podle zástupců tuzemského zastoupení značky si však na něj ještě nějakou dobu počkáme. GAZ však nabízí alternativní pohon už dnes, k dispozici je totiž i GAZ Next spalující LPG, jakožto alternativa k benzinovým a naftovým verzím, s motory EvoTech, respektive Cummins. Takové pohonné ústrojí je přitom montováno přímo automobilkou GAZ v její továrně v Nižném Novgorodu. Loni byl pak model Gazelle Next představen i ve variantě na CNG.