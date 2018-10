S Porsche Panamera GTS v Bahrajnu: Za červenou do basy a krásný okruh  

Ještě než se dostaneme k samotné Panameře GTS, poprosím o trochu trpělivosti s cestopisnou vsuvkou, přece jenom do Bahrajnu asi nikdo nejezdíme každý den. Našince překvapí hlavně neuvěřitelně striktní předpisy a hodně drsné pokuty. Třeba za nerespektování červené půjdete na tři měsíce hezky za katr, až na půl roku pak za překročení rychlosti o třicet a více procent. Za méně dramatické přestupky pak „jenom“ platíte šílené peníze. Třeba náš průvodce si posteskl, že když vezl manželku na letiště, překročil rychlost prý o pár kilometrů za hodinu a platil neskutečně mastnou pokutu. Údajně by ho levněji vyšlo poslat manželku na letiště limuzínou…

Přidejte k tomu naprosto všudypřítomnou policii, radary a nesmyslná omezení rychlosti a máte před sebou ideální podmínky pro testovaní porsche s výkonem 338 kW. Nechci ze sebe dělat světoběžníka, ale už jsem se leckde vyskytl, ale abych jel v poušti na dokonale rovné silnici 70 km/h a co půl kilometru brzdil kvůli retardérům, to jsem tedy opravdu nezažil. Hladký asfalt, žádná auta, nic, jenom písek a rychlost omezená na 70 km/h… A tolik zpomalovacích prahů, že vedle Bahrajnu vypadá francouzský venkov jako řidičská nirvána.

Ne, tohle není ideální prostředí pro jízdní dojmy s Panamerou GTS. Naše cesta naštěstí směřuje na okruh, který dobře znají všichni fanoušci formule 1. Přiznám se, že tyto a podobné projekty z pera Hermanna Tilkeho nemám moc rád, Bahrajn a spol. na mě působí sterilně, uměle, neosobně, se všemi těmi obrovskými vyasfaltovanými výjezdovými plochami neatraktivně, nudně. Bahrajn mě však nakonec hrozně bavil a tuhle konkrétní práci pana Tilkeho jsem strašně obdivoval. Vždyť měl k dispozici jenom písčitou placku a na krku čím dál přísnější předpisy FIA. A stejně nakreslil a postavil dráhu, kde se rychlé pasáže střídají s těmi pomalými, nechyběl ani náznak převýšení, úseky náročné na stopu, brzdění v zatáčce, změny rytmu. Bahrajnu chyběl snad jenom nějaký výrazně zapamatovatelný prvek, nějaký charakteristický rys, nic jiného ale Tilkemu vyčítat nejde. Nejen vzhledem k podmínkám vynikající práce!

A teď už Panamera GTS

Modely GTS jsou většinou moje nejoblíbenější, nejlíp podle mě kombinují sportovní vlastnosti s každodenní použitelností. A přesně tohle jsem čekal i od panamery – v normálním režimu stoprocentní pohodlí a na okruhu nečekané výkony.

Vzhledem k výše popsaným polním/pouštním podmínkám, si disciplínu „každodenní použitelnost“ s jistotou hodnotit nedovolím, zpomalovacích prahů všech různých velikostí a tvarů však bylo v Bahrajnu víc než dost na to, abych si všiml nečekaně nervózních reakcí podvozku. Rány na nerovnostech a větší hluk od kol jsou něco, co jsem třeba v Cayennu GTS nikdy nepozoroval. Jasně, SUV kontra sportovní sedan/divnokombi, ale i tak byla odpověď vzduchového podvozku na retardér občas dost intenzivní. I když vezmu v potaz standardní dvacetipalcové obutí. Třeba se někdy svezu i v Česku, abych se mohl pod hodnocení komfortu podepsat.

To už se ale s mým bulharským kolegou blížíme k bahrajnskému international circuitu a já jenom žasnu nad velkolepostí, rozlohou a honosnou architekturou tohohle okruhu. Zázemí s boxy připomíná menší sídliště, všechno je obrovské, skoro až naddimenzované. Pro naše potřeby určitě, v mumraji F1 to asi bude vypadat jinak.

Ještě krátký bezpečnostní briefing, zaráží mě, jak důsledně trvají pánové od Porsche na aktivní stabilizaci. Obavy na jednu stranu chápu, na druhou se budeme pohybovat výhradně ve vláčku za instruktorem a v bezpečí už zmíněných vyasfaltovaných výjezdových zón připomínajících menší letiště. Jako kdybychom si k opasku museli pro sichr vzít ještě kšandy.

I tak se ale samozřejmě těším, se svojí okruhovou úchylkou jsem se zde již několikrát svěřil a teď mě čeká zářez na Tilkeho F1 pažbě! Byť tedy v sedanu/divnokombi, ale je to Porsche, navíc s dvojitě přeplňovaným čtyřlitrovým osmiválcem o výkonu 338 kW. Na stovku se podívám za 4,1 s, a pokud bych nemusel po dlouhatánské rovince prudce brzdit do první šikany, frčel bych až maximálkou 292 km/h (divnokombi zvládne nejvýš 289 km/h, akcelerace na stovku se neliší). Brzdy mohou být za příplatek karbon-keramické, pohon všech čtyř kol a sportovní podvozek snížený o deset milimetrů je standardem. V extras figurují také aktivní elektromechanické stabilizátory nebo natáčení zadních kol.

Na okruh!

Čekání na svůj stint si zkracuju na boxové zídce, koukám, jak si to Panamery GTS sviští za pace cary, kterými jsou Porsche 911 Turbo S… Kromě toho, že rychlost na dlouhé rovince mě až trošku děsí, všímám si zvuku Panamery GTS. Kolegové evidentně zvolili mód sport+, v němž je standardně dodávaný sportovní výfuk nejhlasitější, a výsledek je opravdu nepřeslechnutelný. Až jsem si vzpomněl na některá přehnaně dramatická AMG představení. Hodně efektní je i zadní křídlo, sestávající ze třech částí – jeho aktivace je taky docela divadlo. Celek bych ovšem označil za docela decentní, na sportovnější verzi kromě nápisů upozorňuje jen pár černých doplňků. Uvnitř je pak víc alcantary, hliníku, sportovní sedačky si nastavíte v osmnácti směrech. Zatím jsem se přesvědčil o tom, že i na pouštní popojíždění jsou úplně v pohodě pohodlné, i když vypadají skoro skořepinově.

Konečně přichází můj čas, necelou čtvrthodinku strávím ve společnosti šedého pace caru a pojedeme kratší verzi okruhu. Zklamaný nejsem, ta delší na mě čeká po setmění. Ano, pojedeme pod umělým osvětlením! Zatím jsem zkontroloval kolečko/volič na volantu, jestli je opravdu v poloze s+. A ten samotný volant… Tohle je parádní disciplína Porsche – jednoduše kulatý tvar, optimální tloušťka, sloupek hezky na kolmo. Když je to tak jednoduché, funkční a ideální, proč stále víc výrobců vymýšlí nejrůznější zploštělé hovadiny a pidirozměry? Sportovní sedačku mám perfektně nízko, zmíněný volant vytažený co nejblíž k tělu a ke štěstí mi chybí už jenom pokyn z vysílačky. „OK guys, let’s go!“

Auto je zahřáté, plný plyn si tedy můžu dovolit hned po úvodní šikaně (i když to tak nejdřív nevypadá, první zatáčka je opravdu poctivá vracečka). Vzhledem k následující rychlé levé se musím držet spíš uprostřed, šedé Porsche 911 Turbo S a jeho stopové nápovědy jsou v tuto chvíli k nezaplacení. Kratší rovinka, pak podobně jako jednička vracečková zatáčka a šup k levému okraji, protože ve zkrácené variantě následují krásně zvlněná esíčka. Je to středně rychlá pasáž na čtyřku, ale se zajímavým lehkým převýšením a docela těžkými brzdami do zatáčky. Když to tady přestřelím, na rovince před poslední dvojzatáčkou mi 911 Turbo S ujede i na půl plynu. Závěrečná dvakrát zlomená pravá je ve výsledku vlastně jedinou zatáčkou, po prvním apexu už spěcháme s plynem na podlaze k vnějšímu obrubníku. Je to docela šrumec, před zatáčkou jsou jen lehké brzdy, plyn ale nesmí přijít moc brzo, i když k tomu výhled na cílovku svádí. Jinak se totiž dostanu mimo stopu, Panamera GTS zaprotestuje náznakem mírné nedotáčivosti (kámo, blížíš se limitu) a 911 Turbo S je zase fuč.

To bychom tedy měli kratší verzi, necelých patnáct minut stačilo na šest koleček, z nichž je nutné odečíst úvodní seznamku a závěrečné ochlazování. I tak se však pár poznatků vyrojilo. Největší a nejsilnější dojem zanechal pochopitelně motor. I když pochopitelně… Spíš bych řekl, že i přes víc než dostatečné papírové předpoklady mě v reálu a na sport+ dvojitě přeplňovaný osmiválec naprosto dostal bezprostředními reakcemi a rychlostí, s níž se hnal k červenému poli u sedmi tisíc otáček. I tady, na širokánském okruhu s obrovskými výjezdovými plochami, jsem měl pocit, že jedu fakt rychle. Síla osmiválcového biturba je naprosto nezpochybnitelná. Jasně, od 338 kW a 4,1 s nikdo nečeká loudání, ale v Panameře GTS jsem tahle čísla opravdu cítil, dynamiku jsem vnímal i jinak než jen pohledem na rychloměr. Přidávám ještě bleskové reakce převodovky PDK, řadil jsem samozřejmě pádly pod volantem a připadal si skoro závodnicky. Moc příjemné.

Tenhle dojem mi vydržel i v zatáčkách, dvoutunovou hmotu jsem registroval výrazně jenom na brzdách. Ty ale nevadly (GTS má větší kotouče, vpředu 390 mm, vzadu pak 365 mm) a jejich účinek byl víc než dostatečný, jenom jsem zkrátka musel mít na paměti, že šlapu na pedál dvoutunového auta a tomu přizpůsobit brzdný bod. S instruktorem přede mnou však popravdě stejně moc nehrozilo, že bych se sekl.

Model Porsche Panamera GTS Porsche Panamera GTS ST Motor V8, dvojitě přeplňovaný Pohon 4x4 Zdvihový objem [cm3] 3996 Válce/ventily 8/4 Největší výkon [kW/min] 338/6000-6500 Točivý moment [N.m/min] 620/1800-4500 Převodovka 8A Max. rychlost [km/h] 292 289 Zrychlení 0-100 km/h [s] 4,1 Komb. spotřeba [l/100 km] 10,3 10,6 Pohotovostní h. [kg] 1995 2025 Délka [mm] 5053 Šířka [mm] 1937 Výška [mm] 1471 1422 Rozvor [mm] 2950

Teď vám dlužím jednu omluvu – nevím, jestli panamery, které jsem na bahrajnském okruhu řídil, byly vybaveny příplatkovým natáčením zadních kol a keramickými brzdami. Jak jsem řekl, brzdy nevadly, což by během těch šesti koleček byla celkem ostuda. Do vozu jsem však usedal po několik stintech, takže kotouče už za sebou měly nejedno drsnější brzdění a na zpomalování to nebylo vůbec znát. A ty zatáčky? Nedělám si iluze, že instruktor v Porsche 911 Turbo S jel… No, ne úplně na plno. Ale alespoň našemu šeďákovi (druhá skupina dostala instruktora se žlutou 911 Turbo S) jsem s vypětím sil stačil a v esíčkách šla Panamera z oblouku do oblouku nečekaně zlehka. Řízení bylo příjemně svižné se zpětnou vazbou, která sice nenadchla, ale ani nenaštvala. Ale jo, vzhledem k celkově sportovnímu ladění bych přece jenom čekal o něco víc. Takové zklamání jako z první 911 s elektrickým posilovačem to však nebylo.

A je tma!

Umělé osvětlení jak z fotbalového stadionu udělalo z potemnělého okruhu rozzářenou oázu, a to jelo na poloviční výkon. Viditelnost byla prakticky dokonalá, lampy neoslňovaly a já měl před sebou kompletní okruh pro velkou cenu.

Změna tedy následovala po rovince za první šikanou, zatáčka číslo 4 se více zavírala, za ní pak následovala podobně esíčková pasáž jako u zkrácené verze, vzhledem k absenci převýšení ale méně záživná. Pak klasická a nijak náročná vracečka o 180 stupňů, potom kratší rovinka a asi největší oříšek okruhu – zatáčky devět a deset, kde se z jen mírného oblouku dostáváme do už hodně ostrého. Brzdit tedy musím už v devítce, přitom se udržet co nejvíc na vnějšku, abych měl nájezd do devítky co nejširší. S Panamerou GTS na silničních gumách a hlavně podporou elektroniky vlastně s prstem v nose, se závodní technikou to ale musí být docela sranda.

To už se však ženu po k cílovce protilehlé rovince, jen lehce brzdím do velmi rychlé levé, zůstávám na vnitřku a na plný plyn pádím do neméně svižné pravé. Mířím co nejvíc vlevo, dlouho zůstávám na vnějšku přilepený k obrubníku, abych měl co nejlepší nájezd do pomalé pravé. A pak už krátký přímý úsek a mně už dobře známá dvojitá zatáčka před cílovkou. Opravdu moc pěkný a náročný okruh.

Kompletní bahrajnskou verzi jsem absolvoval s Panamerou GTS Sport Turismo, tedy tím zvláštním kombíkem. Dostal jsem úplně studený kousek, což se projevilo hned v první zatáčce, kde Panamera GTS chtěla jet na výjezdu trošku bokem, povinná stabilizace ale zasáhla velmi rychle a dost nekompromisně. V normálu ok, já mám však navolen sport+ a tady bych čekal výrazně benevolentnější přístup. Co mělo být jen lehké smýknutí zádi, se změnilo ve výraznou ztrátu na šediváka. Než se mi povedlo zahřát pneu, dočkal jsem se několika dalších klepnutí přes prsty, což mou radost z jinak nečekaně agilního a rychlého víc než pětimetrového auta trošku naředilo.

Za kolik?

Panamera GTS u nás koupíte od 3.651.753 Kč (kombi Sport Turismo je dražší o pětasedmdesát tisíc), nejlevnější panamera s šestiválcem o výkonu 243 kW přitom přijde na 2,5 milionu. Snad budu mít příležitost svézt se s GTS i tady u nás, chybí mi hlavně kapitola o každodenní přívětivosti, v Bahrajnu jsem se této oblasti jen lehounce dotkl.

Na okruhu, byť tedy šlo o velice kraťounké seznámení, ovšem Panamera GTS nezklamala. Motor má nádherný, skoro až točivý charakter, rychlost v autě opravdu cítíte. Převodovka řadí bleskově, brzdy nevadnou, v zatáčkách jsem si obrovské auto přehazoval ze strany na stranu, jako kdyby těch dvou tun nebylo. Rozměry a hmotnost jsem si tak uvědomil jenom na brzdných bodech, které jsem zkrátka musel posunout. Asi i v případě panamery tak bude GTS moje nejoblíbenější verze!