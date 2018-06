Pamatujete si Saab 9-7X? Nabízel se s osmiválcem z Corvette!

Na automobilovou značku Saab už dnes můžeme pouze vzpomínat, čínští majitelé pozůstatků výrobce už její jméno a znak využívat nemohou. Nejvíce se Saab proslavil sedany s osobitým charakterem, na konci své životní kapitoly to ale zkoušel i jinými vozy. Patřil mezi ně třeba Saab 9-7X.

Saab 9-7X se zrodil díky začlenění švédské značky do amerického koncernu General Motors, k čemuž došlo na začátku třetího tisíciletí – do té doby GM vlastnilo jen část automobilky. Nový majitel se snažil snížit výrobní náklady, které u Saabu byly vždy vysoké, a to tím nejjednodušším možným způsobem – využitím již známé techniky.

Tímto způsobem vznikl v roce 2004 Saab 9-2X , alias přeznačkované Subaru Impreza (GM tehdy vlastnilo pětinu Subaru) s jinou přídí, kterému se na americkém trhu přezdívalo Saabaru. Druhým takovým automobilem bylo o rok později SUV Saab 9-7X, které zase bylo postaveno na stejné platformě jako Chevrolet TrailBlazer nebo Buick Rainier, s nimiž sdílelo i velkou část karosářských dílů. A obdobný byl také interiér tohoto sedmimístného SUV, dlouhého 4.907 mm, širokého 1.918 mm a vysokého 1.740 mm.

První SUV Saabu rovněž využilo americké motory. Místo turbodmychadlem přeplňovaného čtyřválce, tak typického pro Saaby, byl na výběr řadový šestiválec Atlas o objemu 4,2 litru (213 kW) a „poctivé“ vidlicové osmiválce, buď o objemu 5,3 litru (224 kW) nebo šest litrů (298 kW). Šestilitr LS2 s točivým momentem 542 N.m obohatil nabídku v roce 2007, přičemž se jednalo o stejný agregát jako v tehdejším Chevroletu Corvette (C6). Všechny jednotky byly spárovány se čtyřstupňovým automatem.

Vrcholná verze 9-7X Aero poháněná masivní V8 dokázala zrychlit z 0-100 km/h za šest sekund, což s ohledem na váhu blížící se třem tunám byla v té době skvělá hodnota. Proti ostatním variantám se lišila též zesílenými stabilizátory přední nápravy nebo zadním diferenciálem se zvýšenou svorností. Pohon všech kol jako u zbývajících provedení zajišťoval mezinápravový diferenciál Torsen. Proti bratrskému Chevroletu TrailBlazer se vůz lišil tužším naladěním podvozku.

S ohledem na celkový charakter není divu, že Saab 9-7X byl primárně laděn pro americké zákazníky, ostatně v USA se i vyráběl (v továrně GM Moraine v Ohiu). Časem ale zamířil i do Evropy, kde ho fanoušci kvůli americkému původu a techniku nepovažovaly za „ten pravý Saab.“ Krátce se 9-7X dokonce prodával také na českém trhu . Předběžné ceny oznámené v prosinci 2005 začínaly na částce 1.595.000 korun.

Větších úspěchů ale tenhle Saab nedosáhl. Ve výrobě vydržel jen do roku 2009, přičemž od roku 2006 jeho prodeje pozvolně klesaly. Za pět let produkce tak vzniklo jen 85.994 jeho exemplářů, zatímco bratský Chevrolet TrailBlazer měl za tu dobu na svém kontě přes 700.000 kusů.

Tento neúspěch však Saab neodradil a pod vedením General Motors využíval americkou techniku i nadále. V roce 2010 tak následovalo šestiválcové SUV Saab 9-4X , které sdílelo techniku s Cadillacem SRX. Jeho výroba se ale kvůli tehdejšímu bankrotu značky už pořádně ani nerozběhla.