To nejlepší od mrtvých značek: Saab – Legendární dvoutakt i turbo  

Saab se díky svému přístupu k vývoji, pokrokovým konstrukčním řešením a designu svých vozů stal ve druhé polovině dvacátého století jednou z nejvýraznějších automobilových značek v Evropě, i když nikdy nepatřil mezi velké výrobce.

Na počátku stála společnost na výrobu letadel SAAB (Svenska Aeroplan Aktiebolaget), kterou založila v roce 1937 skupina podnikatelů poblíž švédského Trollhättanu. Zde byly nejprve stavěny letouny podle licencí německé společnosti Junkers a americké firmy Northrop, aby následně mohlo dojít na vývoj a výrobu letadel vlastní konstrukce.

Po skončení druhé světové války se výrobce letadel rozhodl rozšířit své aktivity a rozhodl se vstoupit do světa výrobců osobních automobilů. U zrodu prvních vozů se značkou Saab stál letecký konstruktér Gunnar Ljungström (stal se prvním ředitelem firmy), závodník Rolf Mellde (pověřený vývojem motorů) a návrhář Karl Eric Sixten Andersson, používající umělecké jméno Sason.

, jak je dnes označován první prototyp osobního automobilu švédské značky, byl připravován od konce roku 1945 a zástupcům tisku se představil v první polovině června roku 1947.

Dvoudveřový automobil s aerodynamicky tvarovanou karoserií, pod jejímiž liniemi byl podepsán Sixten Sason měl ve své přídi uložen dvoudobý řadový kapalinou chlazený dvouválec DKW o objemu 652 cm, který byl naladěn na nejvyšší výkon 14 kW (20 k) a točivý moment 57 N.m. Tyto hodnoty přenášela na kola přední nápravy třístupňová převodovka.

Prototyp s nezávislým zavěšením a odpružením torzními tyčemi vpředu a vzadu měl při rozvoru náprav 2470 mm, celkovou délku 3980 mm, šířku 1670 mm a výšku 1430 mm. Díky hmotnosti 765 kg a velmi dobrým aerodynamickým vlastnostem své karoserie se i přes skromný výkon motoru údajně dokázal rozjet až na 110 km/h.

Ursaab

se stal prvním sériově vyráběným zástupcem své značky a přímo vycházel z původního prototypu a jeho tří následovníků. Představen byl v dubnu roku 1949 a naplno se jeho sériová výroba rozběhla v prosinci stejného roku.

Karoserie modelu 92 zachovávala hlavní linie prototypu, ale zároveň se odlišovala provedením čelních partií, tvarem blatníků a několika dalšími detaily. Zavazadlový prostor v zádi vozu byl přístupný jen zevnitř. Aerodynamickou čistotu vozu potvrzovaly zkoušky ve větrném tunelu – byl naměřen součinitel odporu vzduchu 0,32.

K pohonu sloužil kapalinou chlazený dvoudobý dvouválec s vratným vyplachováním o objemu válců 764 cm, nejvyšším výkonu 18,5 kW (25 k) a točivém momentu 55 N.m, který byl spojen s třístupňovou manuální převodovkou.

Saab 92 s rozvorem náprav 2470 mm, celkovou délkou 3920 mm, šířkou 1620 mm a výškou 1425 mm se pro modelový rok 1953 dočkal modernizace, jejímž výsledkem bylo označení 92B, za nímž se ukrývalo klasické víko zavazadlového prostoru, umožňující přístup zvenku, větší zadní okno a přemístění palivové nádrže i baterie. V následující modelové roce došlo i na zvýšení výkonu motoru na 20,7 kW (28 k).

Saab 92

, který měl premiéru v prosinci roku 1955, lze od jeho předchůdce jednoduše odlišit díky svisle orientované masce chladiče a s ní související změnou vizáže předních partií. Karoserie povyrostla do délky a to na 4010 mm, zatímco rozvor náprav se prodloužil na 2480 mm.

Přední kola nyní roztáčel prostřednictvím třístupňové manuální převodovky kapalinou chlazený dvoutaktní tříválec o objemu 748 cms nejvyšším výkonem 24,3 kW (33 k) a točivým momentem 70 N.m. Torzní tyče použité u podvozku předchozího modelu byly vpředu i vzadu nahrazeny vinutými pružinami.

Podobně jako model 92 se i jeho nástupce dočkal modernizace a do modelového roku 1958 zamířil jako 93B s neděleným předním oknem. V následujícím roce došlo na použití větších brzdových bubnů. Druhou výraznou modernizaci představuje modelový rok 1960 a typ 93F, který dostal dveře s panty vpředu namísto doposud používaného řešení otevírání dveří proti směru jízdy.

Saab 93

je prvním vozem své značky s karoserií typu kombi a přímo vycházel z typu 93, od nějž se liší praktičtějším řešení svých zadních partií. Představen byl tento model v roce 1959 a ve výrobě se díky řadě modernizací udržel až do roku 1978. Automobil mohl nabízet ve třech řadách sedadel prostor pro až sedm cestujících, přičemž ti ve třetí řadě seděli otočeni zády proti směru jízdy.

Kombík ve své původní podobě zamířil na trh s kapalinou chlazeným dvoutaktním tříválcem o objemu 841 cma nejvyšším výkonu 28 kW (38 k). S motorem spolupracovala čtyřstupňová manuální převodovka. Ve druhé polovině šedesátých let byl dvoutakt nahrazen čtyřtaktním motorem používaným v modelu 96.

Saab 95

představuje poslední evoluci linií prvního prototypu z druhé poloviny čtyřicátých let dvacátého století. Dvoudveřový automobil byl představen v únoru roku 1960 a od předchozího modelu 93F se tehdy lišil především díky výrazně většímu zadnímu oknu a novým koncovým svítilnám.

Motor i převodovku sdílel model 96 při svém uvedení na trh s kombi 95, ale v roce 1967 byl uveden v provedení 96 V4, jehož přední kola roztáčel kapalinou chlazený vidlicový čtyřválec Ford o objemu 1498 cma nejvyšším výkonu 48 kW (65 k). Výkonnější čtyřtakt stál za schopností dosáhnout rychlosti kolem 150 km/h a rovněž za použitím kotoučových brzd na předních kolech.

Saab model 96 průběžně modernizoval nejen po technické stránce, ale upravoval i vzhled jeho karoserie a provedení interiéru. Díky tomu se tento model udržel ve výrobě až do konce konce sedmdesátých let, přestože měla švédská automobilka od konce šedesátých let v nabídce modernější a prostornější typ.

Saab 96

představuje poslední společné dílo konstruktéra Gunnara Ljungströma, závodníka a tvůrce motorů Rolfa Melldeho a designéra Sixtena Sasona. Zároveň tento model jako první nastoupil se siluetou, z níž se v následujících desetiletích stalo poznávací znamení většiny nových modelů švédské značky.

Saab představil zcela nový model 99 v listopadu roku 1967. Tehdy se mohla veřejnost poprvé seznámit s moderně tvarovaným dvoudveřovým automobilem, jehož karoserie s rozvorem náprav 2473 mm, celkovou délkou 4355 mm, šířkou 1675 mm a výškou 1450 mm nabízela prostorný pětimístný interiér.

Při uvedení na trh byl Saab 99 vybaven řadovým zážehovým čtyřválcem Triumph o objemu 1709 cms nejvyšším výkonem 58 kW (80 k) ve spojení se čtyřstupňovou manuální převodovkou. Automobil s pohonem předních kol se v následujících letech dočkal rozšíření nabídky motorů i karoserií.

Saab 99 byl tedy nabízen jako dvoudveřový nebo čtyřdveřový sedan a tzv. Combi-Coupé, které mělo ve splývavé zádi páté dveře a bylo k dispozici s jedním nebo dvěma páry dveří pro přístup k zavazadlovému prostoru. V souvislosti s tímto zástupcem značky Saab pak nelze nezmínit, že patřil k prvním sériovým automobilům s turbodmychadlem přeplňovaným zážehovým motorem. Saab 99 Turbo, který byl představen v roce 1977, se pyšnil dvoulitrem s výkonem 107 kW (145 k).

Saab 99

měl světovou výstavní premiéru na pařížském autosalonu na podzim roku 1978 a byl nabízen nejprve s jedním nebo dvěma páry dveří a výklopnou zadní stěnou ve splývavé zádi s označením Combi-Coupé. Vedle nich byly na počátku osmdesátých let uvedeny dvoudveřové a čtyřdveřové sedany. Ve druhé polovině osmdesátých let nabídku doplnil kabriolet.

První generace modelové řady 900 měla rozvor náprav 2517 mm a v závislosti na provedení celkovou délku 4680 až 4685 mm, šířku 1690 až 1695 mm a výšku 1400 až 1425 mm. Přední kola byla roztáčena výhradně zážehovými čtyřválci o objemu 2,0 nebo 2,1 l ve spojení se čtyřstupňovými nebo pětistupňovými manuálními převodovky či třístupňovým automatem.

Saab 900 se ve své druhé generaci představil v roce 1993 a díky skutečnosti, že švédská automobilka tehdy již patřila pod křídla koncernu General Motors, využíval platformu GM2900 s napříč uloženými motory, na níž stál i Opel Vectra.

Ve své nové podobě byl Saab 900 nabízen jako pětidveřový a třídveřový liftback s rozvorem náprav 2600 mm a délkou 4640 mm. Později nabídku rozšířil i odvozený kabriolet. Paleta pohonných jednotek zahrnovala atmosférické zážehové čtyřválce o objemu 2,0, 2,1 a 2,3 l, přeplňovaný dvoulitr a vidlicový šestiválec o objemu 2,5 l. Převodovky byly pětistupňové manuální a čtyřstupňová automatická.

Saab 900

sice vychází z dvoudveřových modelů řady 900 první a druhé generace, ale v historii značky má poměrně výjimečné místo, za něž vděčí své popularitě u zákazníků.

První generace kabrioletu byla představena jako prototyp v roce 1983 na ženevském autosalonu, ale sériová výroba se rozběhla až o několik let později. Saab 900 Cabrio vznikl mezi roky 1987 a 1993 v počtu 49.000 kusů, což v té době tvořilo významných 14 % produkce modelové řady 900.

Druhá generace kabrioletu byla uvedena v roce 1994 a byla podobně oblíbená jako její předchůdce. Spolu se sesterskými liftbacky se v roce 1998 proměnila v model 9-3 a ve výrobě se udržela až do uvedení modelu 9-3 Cabrio v roce 2003. Mezi roky 1994-2002 vzniklo 140.500 kusů, tvořících 24 % objemu výroby řady 9-3.

Saab 900 Cabrio

, který byl uveden v roce 1998 nepředstavoval nový model, ale modernizaci druhé generace řady 900, od níž se lišil stylistickými úpravami a rozšířením palety pohonných jednotek o přeplňovaný vznětový agregát.

Vedle zážehových čtyřválců o objemu 2,0 a 2,3 l byl tedy Saab 9-3 na konci devadesátých let k dispozici i s přeplňovaným vznětovým čtyřválce o objemu 2,2 l a výkonu 85 kW (115,5 k). Mnohem atraktivnější byl ovšem model 9-3 Viggen , který svým označením odkazoval na stíhací letoun Saab 37 Viggen a pod kapotou měl přeplňovaný zážehový čtyřválec o objemu 2,3 l a výkonu až 172 kW (234 k).

Saab 9-3 druhé generace měl premiéru na podzim roku 2001 a na rozdíl od svého předchůdce již nebyl liftbackem, ale klasickým čtyřdveřovým sedanem. Automobil s rozvorem náprav 2675 mm byl při uvedení na trh dlouhý 4635 mm a zákazníci u něj mohli volit jeden ze zážehových čtyřválců o objemu 1,8 l nebo 2,0 l či turbodiesel o objemu 2,2 l.

Sedan řady 9-3 v roce 2003 doplnil nový kabriolet, který přímo navazoval na 900 Cabrio a kombík s označením 9-3 SportCombi dorazil v sériové podobě v roce 2005. Během let se rozvíjela paleta pohonných jednotek, v níž nechyběl ani šestiválec o objemu 2,8 l a modelová řada 9-3 se dočkala i provedení s pohonem všech čtyř kol.

Saab 9-3

se představil v roce 1984 a v nabídce své značky představoval nejvyšší třídu až do roku 1998. Vývoj tohoto vozu se rozběhl koncem sedmdesátých let dvacátého století ve spolupráci s italským koncernem Fiat, ale Saab od smlouvy v roce 1981 odstoupil a svůj projekt dokončil sám.

Výsledkem se stal pětidveřový liftback, který měl rozvor náprav 2672 mm, celkovou délku 4620 mm, šířku 1764 mm a výšku 1430 mm. V nízké přídi se ukrýval přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec s nejvyšším výkonem 129 kW (175 k), který později doplnil atmosférický dvoulitr o výkonu 99 kW (132 k).

Teprve v roce 1988 se Saab 9000 dočkal druhého provedení karoserie a na trh byl uveden klasický čtyřdveřový sedan. V následujícím roce pak došlo i na novou pohonnou jednotku v podobě čtyřválce o objemu 2,3 l s výkonem 107 kW (146 k) a později i na její přeplňované provedení, které v nejvýkonnějším provedení nabízelo až 165 kW (225 k).

Saab v roce 1992 představil modernizované provedení modelu 9000 s novou nižší přídí a přepracovanými zadními partiemi. V letech 1994 až 1996 pak vedle zážehových čtyřválců figuroval i benzinový vidlicový šestiválec o objemu 3,0 l a výkonu 155 kW (210 k).

Saab 9000

se jako přímý nástupce modelové řady 9000 představil koncem roku 1996 jako klasický čtyřdveřový sedan , který pod liniemi odkazujícími především na tvary původních modelů 99 ukrýval ve Švédsku upravenou techniku koncernu General Motors.

Sedan s rozvorem náprav 2703 mm, celkovou délkou 4805 mm, šířkou 1793 mm a výškou 1448 mm v nabídce doplnilo plnohodnotné kombi. Na trh zamířil model 9-5 nejprve s přeplňovanými čtyřválci o objemu 2,0 a 2,3 l spolu s přeplňovaným třílitrovým vidlicovým šestiválcem. Později byly k dispozici i přeplňované vznětové čtyřválce a šestiválce.

Saab modelovou řadu 9-5 průběžně upravoval, ale nejvýraznější změnu přinesla modernizace odhalená v roce 2005. Tehdy došlo na kompletní přepracování designu čelních partií, které si sedan i kombi udržel až do příchodu svého nástupce v podobě druhé generace.

Labutí písní značky Saab před jejím nepříliš slavným odchodem ze scény se stalo v roce 2009 představení druhé generace modelové řady 9-5. Na platformě GM Epsilon II byl postaven elegantní automobil s rozvorem náprav 2837 mm a celkovou délkou 5008 mm, který již nedostal šanci plně dokázat své kvality.

Saab 9-5

je označení, za nímž se ukrývají dvoumístné sportovní vozy švédské značky z padesátých až sedmdesátých let dvacátého století. Prvním z nich byl roadster, který v polovině padesátých let vznikl v pouhých šesti exemplářích, k jejichž pohonu slouží tříválcový dvoutakt o objemu 748 cm, který mohl být naladěn až na výkon 42,7 kW (58 k).

V první polovině šedesátých let vznikl atraktivní prototyp Saab Catherine s technikou modelu 96. Linie tohoto atraktivního vozu s odnímatelnou střechou navrhl Sixten Sason. Pro příliš vysokou hmotnost a nepříznivé aerodynamické vlastnosti se tento model do sériové výroby nedostal.

Saab ovšem bez sportovního vozu v nabídce nezůstal a od roku 1966 si jeho zákazníci mohli pořídit malé dvoumístné kupé Sonett II, které na trh zamířilo s dvoutaktním tříválcem o objemu 841 cma výkonu 44 kW (60 k). Pro modelový rok 1968 byl dvoutakt nahrazen čtyřtaktním vidlicovým čtyřválcem o objemu 1,5 l a výkonu 48 kW (65 k).

Kariéra modelu Sonett II byla poměrně krátká, protože již v roce 1970 byl představen nástupce v podobě modelu Sonett III se zcela novou karoserií, v jejíž dlouhé a nízké přídi se ukrýval vidlicový čtyřválec Ford o objemu 1,5 l, resp. 1,7 l v provedení pro severoamerický trh. Toto kupé se pak ve výrobě udrželo až roku 1974.

Saab Sonett

