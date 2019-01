Nová Škoda Fabia vyroste a dostane tvary od nového šéfdesignéra. Jak to ale bude s kombi?

Škodu v následujících letech čeká mezigeneračních obměna svých tradičních a zároveň klíčových modelů. Ještě před koncem letošního roku bude představena nová generace nejprodávanějšího modelu značky, Octavie, která se začne prodávat v průběhu roku 2020. Pro rok 2021 je pak chystána nová generace třetí nejprodávanější Škodovky, Fabie. Už teď však o chystané novince leccos víme.

V první řadě je jisté použití modulární platformy MQB ve verzi A0, po vzoru dalších malých aut koncernových značek, Audi A1, Seatu Ibiza a VW Polo. S tím souvisí i nárůst rozměrů, stejně jako další malé koncernové modely Fabia IV přesáhne délku čtyř metrů, což napomůže vnitřnímu prostoru, stejně jako nárůst šířky.

Design pak už vznikne plně v kompetenci Olivera Stefaniho , aktuálního šéfdesignéra značky, který na této pozici na podzim 2017 nahradil Jozefa Kabaně. Stefani už se sice podílel na Scale nebo připravovaném malém SUV vycházejícím z konceptu Vision X , tyto vozy ale byly rozpracovány ještě za Kabaňovy éry. Stejně jako čtvrtá generace Octavie, o které Kabaň kdysi prohlásil, že bude mít hodně odvážný design.

Nová Fabia tak bude první sériovou Škodovkou, vzniknuvší plně v režii Stefaniho. Očekávat prý můžeme oblejší rysy, na zádi se pak patrně objeví velký nápis Škoda na víku kufru, nový poznávací znak mladoboleslavských modelů, který najdeme už na Scale nebo Kodiaqu GT , prodávaném v Číně. Právě tento detail údajně už prosadil aktuální šéf designu značky.

Uvnitř se pak nejspíše dočkáme nové generace interiéru, rovněž prezentované ve Scale. To má konkrétně znamenat volně stojící displej multimediálního systému na vrchu středového panelu. Dočkáme se i nabídnutí digitálního přístrojového štítu, stejně jako v koncernových sourozencích.

Co se pak týče motorů, vsadit si můžeme na příchod benzinového tříválce 1.0 TSI a čtyřválce 1.5 TSI. Možností je i zachování turbodieselu 1.6 TDI, byť to jisté rozhodně není, kvůli přísnějším emisním normám by naftová verze mohla být pro zákazníky až příliš drahá. Patrně však bude k dispozici zážehový litrový tříválec schopný spalovat CNG . Spekuluje se pak i o návratu sportovně laděné Fabie RS , nově s hybridním pohonem.

Naopak nabídku karosářských variant stále zahaluje tajemství. Jistotou je příchod pětidveřového hatchbacku, naopak odvozený kombík podle zákulisních zpráv skončí, vývojové oddělení na něm nepracuje. Automobilka ho kvůli naplněným výrobním kapacitám nemá kde vyrábět a s ohledem na omezenou klientelu (Fabii Combi se daří primárně ve střední Evropě) se jí tolik nevyplatí. Místo malého kombíku tak mají zákazníci volit raději chystané malé SUV nebo třeba Scalu.

Na druhou stranu se mluví o výstavbě nové továrny někde na východě Evropy (že by v Bulharsku?), která by kapacity českých továren uvolnila, a tak by na Fabii Combi najednou mohl být výrobní prostor. Segment malých kombíků totiž prakticky zmizel, vedle Fabie Combi je tu dnes už jen Renault Clio Grandtour, který navíc v nadcházející generaci už nedorazí, a tak by takový vůz mohl být pro prakticky smýšlející značku orientovanou na rodiny konkurenční výhoda. Tak se nechme překvapit, zda vedení nakonec názor nezmění, a nové Fabie Combi se přece jen nedočkáme. Tuzemští zákazníci by byli jistě rádi.