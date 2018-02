Škoda odhalila kompletní menu ženevského autosalonu. Prozradila další motorové změny

Na posledním velkém autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem jsme si mohli prohlédnout studii Vision E , jež představuje vizi prvního masově vyráběného elektromobilu značky. Hlavní hvězdou Ženevy bude také studie SUV, ale tentokrát Vision X, která je předobrazem malého městského crossoveru.

Není to však jediná novinka, kterou mladoboleslavští do Ženevy dopraví. Chybět nebude ani modernizovaná Fabia , která se nově nabízí jen se zážehovými tříválci. Prvně tak dostaneme možnost prozkoumat drobné retuše exteriéru, které čítají LED světlomety vpředu a vzadu. Jak již víte z oficiálního odhalení, prodejně úspěšný vůz dostane i nová řešení v podobě asistenčních systémů.

Dalším modelem na stánku Škodovky bude největší SUV Kodiaq ve výbavě Laurin & Klement , která se stane absolutní špičkou nabídky. Vyznačuje se 19“ koly z lehkých slitin, chromovanou maskou chladiče či specifickými nárazníky. Pozmění se i paleta motorů, nově budou k dispozici dvě zážehová TSI – patnáctistovka s výkonem 110 kW a dvoulitr o 140 kilowattech.

Motorové změny se týkají i dalších modelů –dostane benzinové 2.0 TSI s výkonem 200 kW, což je o 6 kilowattů méně než současný vrchol nabídky, který se brzy stane minulostí. Změn se dočkala is možným paketem Challenger Plus. Kromě designových prvků exteriéru a interiéru se nejdůležitější změna týká motoru – ten je nově posílen na 180 kW a dostane aktivní lamelový diferenciál VAQ, což byla doposud výhrada Octavie RS 245. To znamená, že varianta se 169 kilowatty paletu taktéž opouští.

Poslední zajímavostí jsou novinky ohledně digitálního přístrojového panelu. Již před časem jsme se dozvěděli, že jej jako první dostane Škoda Karoq, následně seobjevil v ceníku Kodiaqu a také bestselleru Octavie. Čerstvá tisková zpráva nyní prozrazuje, že tento prvek dostane také vlajková loď Superb.