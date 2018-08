Solární dobíječka akumulátorů: Opravdu dobije autobaterii? Vyzkoušeli jsme to!

Pravidelně nechávám delší dobu na ulici odstavený vůz a mám při tom obavu o stav jeho akumulátoru. Viděl jsem nyní nabídku solárního dobíjecího panelu. Může takové zařízení pomoci? Podobně znějících e-mailů dorazilo v poslední době do redakce hned několik. Důkladně jsme proto prověřili schopnost podobného zařízení.

Není žádným tajemstvím, že baterie postupně ztrácí kapacitu, nezanedbatelnou porci energie také v odstaveném stavu spotřebovává samotné vozidlo. S klesající cenou různých solárních panelů a jejich běžným využitím třeba u obytných vozidel je tedy legitimní ptát se, jestli toto není správná cesta. Ostatně podobnou hračku pořídíte už od pěti stovek.

Pořádná tabule

„Výhodou levných panelů je, že využívají amorfní krystaly, proto jim nevadí ani částečné zastínění. Výkon se sice sníží, ale ne skokově,“ popisuje Vít Vondráček ze společnosti Battery.cz, která se zabývá nejen prodejem, ale i analýzou elektrických článků a jejich dobíjením. Právě ve spolupráci s ní jsme jeden panel podrobně vyzkoušeli. Šestiwattový solární článek značky Ring vyšel na necelých jedenáct stovek. Proti nejlevnějším řešením sliboval asi trojnásobný výkon. Když zařízení vybalujeme z krabice, jsme překvapeni jeho mohutností. Panel má zhruba rozměry papíru velikosti A3 a odhadem váží ke dvěma kilogramům. Články jsou totiž pokryty skutečným sklem.

Zapojení do auta je snadné: součástí balení jsou svorky na autobaterii, dobíjet lze ale i přes dvanáctivoltovou zásuvku v interiéru. „Je důležité vědět, jestli je zásuvka vypínaná, nebo není. U velké části vozidel se ta v přední části interiéru vypíná se zapalováním. Ty v kufru naopak bývají zapojeny stále,“ popisuje zkušenosti z praxe Vondráček.

Samotný panel se pak položí za sklo na palubní desku. U menších nechybějí ani přísavky.

Čísla hovoří jasně

Teploměr ukazuje 36 stupňů a slunce je v brzkém odpoledni vpravdě spalující. Jak se v našich nových subtropech chová skleněná tabule? To jsme změřili speciálním zařízením, zaznamenávajícím proudy tekoucí do částečně vybité baterie. „Na přímém slunci činí dobíjecí proud 0,4 Ah, což je více, než udává výrobce.

Výkon činí 4,8 W,“ ukazuje po návratu do vychlazené kanceláře výsledky odborník s tím, že po částečném zakrytí panelu hodnoty poklesly asi o desetinu. Co to znamená?

Běžné dobíječky autobaterií, které zapojíte do sítě, pracují s hodnotami o řád vyšší. Přesto i těm trvá dobít baterii klidně den. Je tedy logické, že dobití zcela vybitého akumulátoru slunečními paprsky by bylo záležitostí na stovky hodin.

Tedy pokud by byl stále jasný den. „Když si vezmete, že větší panel stojí jedenáct stovek, rozhodně bude rozumnější investovat do normální nabíječky s podobnou cenou a baterii jednou za měsíc dobít ze sítě. To pokud máte možnost. Když ale třeba stojíte na sídlišti jednoduše dobíjet nemáte kde, může být solární panel řešením,“ popisuje odborník.

Odpovědí našim čtenářům z úvodu tedy je, že teoreticky akumulátoru při dlouhé odstávce skutečně pomůžete. Nám je ale nad slunce jasné, že bychom asi peníze do velkého a neskladného zařízení nedávali.

Teplo snižuje účinnost

Výkon solárních panelů je výrazně závislý na teplotě. Teoreticky nejlépe fungují v chladu při minusových teplotách. Jenže tou dobou zase nebude dostatek slunečního svitu.

Další otázkou je, jestli při dlouhodobé odstávce nehrozí zničení baterie. „I když se to liší výrobce od výrobce, panely jsou většinou vybaveny ochranou. Zapojená baterie se navíc během jednoho dne nemůže dostat na rizikové hodnoty. A přes noc už zase dojde k jejímu dalšímu vybíjení,“ uklidňuje Vít Vondráček ze společnosti Battery.cz.

Jak změřit napětí akumulátoru: Záchrana za 50 korun

Zásadní pro životnost akumulátoru je jeho správné dobíjení a dostatečné nabití. Jak jej zjistit pomocí jednoduchého zařízení, jsme zjišťovali v roce 2016

Není tomu tak dávno, kdy se na bohatých palubních deskách některých vozů vyskytoval měřič napětí autobaterie. Důvod byl nasnadě: častou příčinou nepohyblivosti vozidla zůstává vybitá autobaterie, nezřídka způsobená závadou na dobíjení.

Pokud porucha není odhalena včas a dospěje až k úplnému vybití článku, končí u moderních akumulátorů často jeho zničením. Jak ale měřit napětí? Zkušený kutil pravděpodobně nejprve sáhne po multimetru, který je dnes záležitostí několika stokorun. Automobilový odborník zase zvolí diagnostické zařízení. I levné za pár tisíc hodnotu načte. Existuje ovšem ještě možnost třetí: digitální voltmetr do autozapalovače. V českých e-shopech jej koupíte asi od sto padesáti korun, my jsme zvolili variantu z Číny v přepočtu za 45 Kč i s poštovným.

Při měření přístroj ukazoval stejné hodnoty jako profesionální diagnostika, výrazně se nelišil ani od měřiče napětí. Pomoci přitom může nejen s hodnocením nabití baterie. Po startu a zapojení všech elektrických spotřebičů ukáže i na případnou závadu dobíjení. Za nás tedy dostává malá hračka palec nahoru.

Zkontroluj si sám

Víte, že třeba u Škody Fabia třetí generace můžete snadno a rychle zjistit stav nabití baterie? Při zastavení stačí podržet nulovací tlačítko a procentuální výše dobití je zde. Ještě sofistikovanější je systém Mercedesu. Třeba u třídy E typu W 211 při zapnutém zapalování třikrát zmáčkněte nulovací tlačítko a místo palubního počítače se zobrazí voltmetr, který se dokonce nevypne ani po startu motoru. Odkud bereme podobné triky? Většinou stačí podrobně prostudovat návod k obsluze.