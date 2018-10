Stane se Jaguar čistě elektrickou značkou? Vedení to prý vážně zvažuje  

Podle nejnovějších informací britského Autocaru připravila automobilka Jaguar strategii, která počítá s kompletním koncem spalovacích motorů v nabídce. V příštích pěti až sedmi letech byste tak už nový Jaguar mohli koupit jen s čistě elektrickým pohonem.

Po elektromobilu I-Pace se máme další elektrické novinky dočkat co nevidět. Do dvou let má totiž dorazit luxusní sedan, jenž nahradí model XJ. Půjde přitom o přímého konkurenta elektrického Porsche Taycan či Tesly Modelu S. Jaguar prý chystá specialitku s mimořádnými jízdními vlastnostmi a retro interiérem, což by do světa elektroaut mohlo zlákat i starou školu.

Vstup do světa elektrických aut není až tak překvapující. Jaguar I-Pace se těší pozitivním ohlasům ze všech koutů světa, automobilka se chlubí účastí v šampionátu elektrických formulí, vždyť nedávno představila novou generaci svého monopostu. Odborníci cení, že po marketingové stránce zvládla značka „začátek revoluce“ na jedničku.

Zdroje blízké automobilce říkají, že plán na zbavení se spalovacích motorů je již v pokročilé fázi, stále ale nedostal zelenou. Dramatické změny zvažuje automobilka kvůli nedostatečným prodejům aktuálního modelového portfolia, vždyť továrna v Bromwich už kvůli nedostatečné poptávce pracuje jen tři dny v týdnu. A nedávná prodejní čísla ukazují, že letos už více aut prodala i Tesla, která se dlouhodobě potýká s výrobními problémy. Právě od elektrické revoluce si Jaguar slibuje návrat lepších časů.

Jaguar může těšit alespoň úspěch sportovně-užitkových vozů. Model E-Pace se relativně rychle vyšplhal na post druhého nejprodávanějšího auta značky. Jistě nepřekvapí, že na prvním místě je větší sourozenec F-Pace. To je sice skvělé, na druhou stranu je potřeba dodat, že sesterský a o poznání starší Range Rover Evoque je ve srovnání s E-Pacem prodejně úspěšnější.