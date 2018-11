Subaru připravuje ostrý hatchback! Chce se s ním vrátit do WRC?

Pod pojmem „hot hatch“ nebo také ostrý hatchback si většinou primárně představujeme sportovní verze modelů segmentu B. V něm však Subaru nemělo nikdy zastoupení. A to ani v případě klasického hatchbacku, neboť Subaru Justy bylo spíše vozem kategorie A, možná ještě na pomezí A a B. Navíc nenabízelo žádnou ostrou sportovní verzi.

Nedávno však přinesly japonské internetové zdroje informaci, že by se toto mohlo změnit. Subaru ukázalo studii Viziv Performance Concept a hned se objevily spekulace, že tohle bude příští „horké želízko v ohni“ japonské značky pro závody vozů WRC.

Nový „hot hatch“ totiž přesně zapadá do evropského segmentu vozů B. Vůz by tedy byl ve stejné třídě, v jaké jsou Volkswagen Polo či Ford Fiesta. Cíle Subaru jsou navíc dle zmíněných zdrojů mnohem větší, a sice uvést nový model také na evropském trhu, kde by se měl utkat s těmi nejlepšími, již etablovanými modely.

Co se týče závodů WRC, tak dle japonských zdrojů by auto mohlo být připravené pro sezónu 2020. Střízlivé odhady ale tvrdí, že tento termín je až příliš optimistický. Vždyť automobilka nemá na čem stavět. Pokud skutečně plánují vůz segmentu B, budou ho muset nejdříve vyvinout a následně testovat, což si vyžádá několik let.

Jenže ono to možná ani s tím návratem Subaru do WRC nebude nakonec tak horké. Dosud totiž nikdo nic oficiálně nepotvrdil. Vše jsou jen spekulace. Podobné je to s přípravou sportovního vozu s motorem uprostřed. I obrázky takového auta s logem Subaru na internetu kolují. Dokonce se můžete dočíst, že k jeho pohonu bude sloužit plug-in hybrid v kombinaci s přeplňovaným čtyřválcem s protiběžnými písty. Jenže ani v tomto případě neexistuje žádné potvrzení, že by Subaru něco takového připravovalo.