Subaru WRX STI Type RA-R: Japonská extrémistická limitka přijde na méně než milion

Subaru Tecnica International slaví třicáté výročí založení. To je třeba řádně připomenout – a tak tu máme omezenou sérii čtyřdveřového WRX STI s přídomkem Type RA-R. Připomínat, že současné nadupané WRX STI už není Impreza , ale sedan Levorg , by bylo nošením dříví do lesa, nicméně alespoň pro jistotu... Japonci si evidentně to nejlepší nechávají pro sebe.

Extrémista má pod kapotou pořád čtyřválec o objemu 2,0 l s turbem, ze kterého nabídne půvabných 242 kW (329 k). Úpravou prošly sání, výfuk i mezichladič stlačeného vzduchu. Podvozek má svébytně nastavené tlumiče a pružiny, brzdy nesou značku Brembo a osmnáctipalcová kola zase logo BBS, ta jsou obuta do pneumatik Michelin Pilot Sport 4S. Oproti standardnímu WRX STI zhubl Type RA-R deset kilo.

Má také svébytnou mřížku chladiče, kryty zrcátek z uhlíkových vláken a černá loga STI na karoserii včetně toho na víku kufru, které upozorňuje právě na vzpomínané výročí. Pokud jste čekali nějaké mohutné křídlo, chyba lávky. I držák antény je černý. Fotky interiéru sice automobilka neuvolnila, ale sedačky jsou látkové (na co vlastně hovězinu?) s kontrastním rudým prošíváním. Černý emblém RA-R nechybí ani zde spolu s doplňky z kůže, ale umělé.

Evropané mají samozřejmě smůlu, WRX STI už se nekamarádí s přísnými emisními normami. Předchozí limitovaná série RA z loňského léta se nabízela alespoň v USA, ale dovoz ze Států není procházkou růžovým sadem. Ta měla 232 kW (315 koní), novinka tedy ještě posílila. Dohoda o tom, že japonská auta budou mít oficiálně maximálně 280 koní už dávno neplatí.

Ano, jde, jak už bylo v úvodu zmíněno, o omezenou sérii. RA-R nevznikne více než 500 a objednávkové knihy se otevřou v prosinci. A teď to nejvtipnější na závěr: cena. Nadupané WRX STI totiž v přepočtu nepřijde ani na milion, podle aktuálního kurzu vychází na zhruba 913.600 korun.