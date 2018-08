Tesla bude jako mobilní telefon: Bez správného PIN se nehne!  

Číslo PIN, neboli Personal Identification Number, je již léta spojené zejména s mobilními telefony či přesněji jejich kartami SIM. Pokud máte telefon chráněný číslem PIN, musíte jej při každém zapnutí telefonu zadat do přístroje, abyste mohli využívat jeho funkcí.

S auty to začíná být podobné. V případě Tesly zadává řidiči číslo PIN do infotainmentu (multimediálního rozhraní) na palubní desce. A sice v pod menu „Controls and Safety & Security”, kde si jej může uživatel vytvořit.

Ale pozor, PIN potřebný k tomu, abyste mohli odjet, nebude v budoucnu jen záležitostí Tesly. I skupina Volkswagen vyvíjí obdobný zabezpečovací systém. Dostupný má být ve vozech značek Porsche, Škoda, Seat a Volkswagen.

Zpět k Tesle. Nové dodatečné zabezpečení vozu doplňuje vylepšený systém bezklíčového ovládání u Modelu S, které využívá metodu kryptografie. Zjednodušeně řečeno umožňuje přečíst a tedy i dekódovat signál z vysílače pouze při použití speciálního zařízení. Zatímco v Modelu S jde o příplatkovou položku, v modernějším Modelu X je toto nabízeno standardně. Princip kryptografie vyžaduje použití modernější verze ovladače k vozidlu.

Nutno dodat, že ochrana vozidla s využitím číselného kódu není ničím novým. Už v 80. letech nabízelo BMW řady 7 E32 takto chráněné spouštění motoru. Čtyřmístný kód se zadával na klávesnici palubního počítače. V 90. letech nabízelo PSA systém No start. Opět čtyřmístné číslo, které se před spouštěním motoru zadalo do klávesnice na palubní desce. Používal to třeba Peugeot 306, 406 a dále Citroëny Xantia či XM. V obou případech se ale jednalo spíše o ranou verzi imobilizéru, která ještě nepracovala s transpondérem (přijímačem) v klíči. Ačkoliv je PIN u Tesly vlastně podobný, ve skutečnosti jde o mnohem sofistikovanější a propracovanější zabezpečení vozidla, odvislé od současného stavu techniky.