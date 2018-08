Tesla Model X 90D ujela více než 480.000 km. Za dva roky...

Že jsou elektromobily technicky jednodušší než auta se spalovacími motory, je fakt, známý již desítky let. Říká se, že „co v autě není, nemůže se pokazit“. Pokud bychom vzali rčení do důsledku, mohly by se elektromobily snadno stát nejspolehlivějšími auty na silnici. K pohonu v zásadě nepotřebují vícestupňovou převodovku ani systémy na úpravu spalin ve snaze zajistit jejich požadovanou čistotu. Jistě, jejich elektrická a elektronická výstroj není jednoduchá, avšak pokud je udělaná dobře, lze předpokládat její spolehlivý provoz.

Že elektromobil zvládne najet značnou porci kilometrů, dokazují vozy přepravní společnosti Tesloop. Tato přepravní společnost sídlící v Hawthrone v Kalifornii se zabývá přepravou osob mezi Los Angeles a Palm Springs a dále mezi LA a San Diegem. K tomu využívá vozy značky Tesla. Kromě Modelu S je to od roku 2016 také MPV Tesla Model X. U zmíněné přepravní společnosti vůz slouží od září 2016 a do dnešních dnů již stihl ujet 302.561 mil, tedy 484 098 kilometrů. Za měsíc tato Tesla ujela zhruba 17.000 mil, tedy 27.200 kilometrů. Jak se uvedený proběh podepsal na stavu vozidla?

Navzdory doporučení

Dle doporučení Tesly - coby výrobce vozidla Model X, by se mělo denní nabíjení akumulátoru omezit na maximálně 80 procent jeho kapacity. Pokud by se toho společnost Tesloop držela, patrně by s vozem nikdy tolik kilometrů najet nemohla. V tomto případě byl daný doporučený limit překročen výrazně, a sice auto bylo nabíjeno hned čtyřikrát za den, a to až na 95 procent kapacity baterie. K tomu bylo použito super rychlé nabíjení.

Že akumulátory elektromobilů a hybridů stárnou a s léty tak klesá jejich kapacita, je věcí vycházející z jejich samotné podstaty. Dle Tesly ztratí baterie při extrémním využívání (rozuměj při častém nabíjení na co nejvyšší hodnoty kapacity) po dvou letech 12,6 % původní kapacity. Při nabití na 95 procent kapacity, což je limitní hodnota z důvodu ochrany baterie, činí normovaný dojezd vozidla 214 mil, tedy 342 kilometrů. Dle zjištění Tesloopu k uvedenému poklesu kapacity baterie došlo po zhruba devíti měsíčním užívání vozu.

Tesloop uvádí, že Model X dokázal uvedenou porci kilometrů (mil) ujet s původním pohonnou jednotkou. Ta tak za celou dobu nepotřebovala servis. Pouze při stavu 214.592 mil (343.347 km) došlo na výměnu levého hnacího hřídele se stejnoběžnými klouby. Jinak údajně žádný servisní zásah hnací jednotka nepotřebovala.

Také kabina v tomto případě uzpůsobená pro šest cestujících vykazuje opotřebení, plně odpovídající uvedenému proběhu. A to jsou sedadla čalouněná bílou umělou kůží. Zvnějšku došlo při proběhu 285.515 mil (456.824 km) pouze k nezbytné údržbě laku karoserie. Zda se tím myslí přebroušení laku, zpráva nespecifikuje..

Elektrika je levnější

Zajímavé je také srovnání nákladů na provoz elektrické Tesly s vozidlem poháněným zážehovým motorem. Vzhledem k tomu, že auto bylo dobíjeno průměrně čtyřikrát za den po dobu dvou let, vycházejí dle tamní spotřeby a cen elektrické energie provozní náklady vozu přibližně na 1.300 dolarů, tedy kolem 28.600 korun. Za rok je to zhruba 15.600 USD (kolem 350.000 korun).

Při obdobných podmínkách by náklady na palivo u auta se spalovacím benzínovým motorem činily za měsíc 1800 USD (cca 40.000 korun), za rok to vychází na 21.800 USD (480.600 korun). Do dané kalkulace se nezapočítávají náklady na opravy a výměny opotřebených částí. Zatímco třeba pneumatiky musíte vyměnit bez ohledu na pohon auta, třeba rozvody se týkají jen vozidla se spalovacím motorem (a to i ty řetězové, neboť u nich je za běžných okolností strop životnosti maximálně 250.000 km).