Tesla reaguje na konkurenci. Připravuje soupeře pro Volkswagen I.D.

Automobilka Tesla má dosud v oblasti elektromobilů silnou pozici, na trh s elektroauty vstoupila brzy, a tak na ni musejí tradiční výrobci reagovat. Jenže karta se obrací a zavedené automobilky přicházejí s díly, které Teslu najednou překonávají. A tak je najednou americká značka tou, která se musí konkurenci přizpůsobovat.

Americký výrobce tak podle svého šéfa Elona Muska pracuje na elektrickém kompaktním hatchbacku, který by měl v roce 2022 zacílit na chystaný Volkswagen I.D. Právě prostřednictvím něj by se Tesla chtěla konečně etablovat jako globální automobilový hráč, který skutečně konkuruje tradičním značkám.

Novinka Tesly sice má dorazit až dva roky po sériovém I.D., vedení značky ale věří, že bude mít její dílo zásadní výhodu, nízkou cenovku. Díky společnému vývoji s Panasonicem mají být její baterie podstatně levnější než u konkurence. A jelikož akumulátory mají na cenu elektrických vozů zásadní vliv, může je levná technika zásadně zlevnit.

Baterie Tesly a Panasonicu mají prý už v roce 2020 stát zhruba 100 eur na kWh, aby jejich cena dalším vývojem dále klesla na 70 eur na kWh v roce 2022. Naopak u Volkswagenu I.D. se předpokládá, že jeho baterie přijdou na 200 eur na kWh.

Kompaktní Tesla by se podle plánů automobilky měla vyrábět v nově vybudované továrně v čínské Šanghaji, kdy by vznikala po boku připravovaného crossoveru Model Y. To by její cenu mělo dále snížit, jelikož bude produkce blízko důležité klientele. Závod je projektován na výrobu 500.000 aut ročně, což je důkazem, že těmto dvěma modelům Tesla hodně věří.

V tuto chvíli je ale kompaktní Tesla tím nejvzdálenějším projektem amerického výrobce elektromobilů. V první řadě musí vyřešit neutuchající problémy s výrobou Modelu 3, poté se vrhne na další novinky. Příští rok dorazí avizovaný elektrický tahač Tesla Semi , v roce 2020 elektrický crossover Model Y , menší bratr Modelu X. Na rok 2020 je naplánován také příchod elektrického pick-upu , který má být důležitý hlavně na domácím americkém trhu, a nové generace Roadsteru , elektrického sporťáku, který bude sloužit jako vlajková loď značky.