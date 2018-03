Tesla Semi: Elektrický tahač už jezdí v reálném provozu

Tahač Semi zhmotňuje představy Elona Muska o těžkých užitkových vozech blízké budoucnosti. Tesla vůz představila v listopadu loňského roku, přičemž od té doby probíhá testování auta v reálném provozu na amerických silnicích dohromady s další vývojem. Sériové vozy určené pro zákazníky – dopravce by měly být k dispozici přibližně do dvou let.

Půl hodiny a 400 mil

Na první pohled vypadá tahač Tesla Semi dost futuristicky. Cílem vývojářů bylo nabídnout u tahačů dosud nevídanou aerodynamiku se součinitelem čelního odporu vzduchu Cx pouhých 0,36. Jedná se o čistě elektricky poháněný vůz se třemi nápravami. Celý pohon je řešený tak, že každé ze čtyř zadních kol má svůj vlastní elektromotor. Ty jsou tudíž na voze použity hned čtyři. Napájeny jsou z akumulátoru, který je uložen do takzvané akumulátorové platformy, nacházející se v rámu vozidla. Opadá tedy převodovka, čímž se stává pohon vozu výrazně jednodušší v porovnání s konvenčním pohonem tahačů vznětovým motorem.

S plně nabitým akumulátorem by mělo auto zvládnout ujet přes 500 mil (800 km) na jedno nabití. Z toho vychází spotřeba elektrické energie nižší, než 2 kWh na jednu ujetou míly, tedy 1,6 kilometru. Kapacita akumulátoru známá není, ale lze se domnívat, že přesahuje 1000 kWh. Jeho nabíjení by navíc mělo být velice rychlé, tedy za předpokladu využití vysoce účinné nabíjecí stanice Megacharger. Tesla uvádí, že po pouhých 30 minutách nabíjení se dojezd vozu zvýší o 400 mil, tedy 640 km. Stanice Megacharger by měly být přibližně desetkrát výkonnější, než v současné době používané Supercharger. Navíc Tesla slibuje jejich vzájemnou kompatibilitu.

Tahač Semi ohromuje i svými jízdními výkony, když dokáže zrychlit i při maximálním využití užitečného z klidu na 60 mil, tedy 96 km/h za 20 sekund. Pokud by jel ovšem sám, tedy bez návěsu, pak se uvedený čas zkrátí na úžasných 5 sekund.