Ford Focus 1.0 EcoBoost - Zpátky na vrchol

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

První generace modelu Focus přišla na trh v roce 1999. A způsobila naprostou revoluci mezi kompaktními hatchbacky. Do světa nevzhledných krabic čtyřkového golfa a géčkové astry vstoupilo neuvěřitelně nadčasové dílko, které u Fordu nastartovalo éru jazyka New Edge.

To by k jeho úspěchu pochopitelně nestačilo, inženýři ale způsobili podobnou revoluci i v oblasti jízdních vlastností. Zadní nápravu tvořilo víceprvkové zavěšení, což společně s výborným naladěním celého podvozku přineslo do nižší střední třídy jízdní vlastnosti opravdu nevídané. Vím to moc dobře, sám jsem jedničkový Focus kdysi měl a vybral jsem si ho právě kvůli tomu, jak dobře jezdil.

Od té doby uběhlo už hodně vody a konkurence poměrně rychle srovnala krok. Aktuální čtvrtá generace chce konkurenci zase ukázat koncová světla, jízdními vlastnostmi se touží dostat mezi nejlepší auta v nižší střední třídě. Nová generace vznikala v Německu, takže na evropských silnicích by měl logicky fungovat nejlépe. Prodávat se ale tradičně bude po celém světě.

Po technické stránce stojí Focus na nové platformě C2, což je obdoba modulární platformy MQB u koncernu Volkswagen. Je velmi tuhá, což se hodně podepsalo na jízdních vlastnostech. O tom si ale povíme za chvíli.

Mezigeneračně Focus povyrostl, kompaktní rozměry má ale pořád. Nejvýrazněji nabral na rozvoru, který se prodloužil o 52 milimetrů, z 2.648 na 2.700 milimetrů. Celková délka se ale natáhla jen o necelé dva centimetry. Je také o dva milimetry vyšší a širší, v zásadě se tedy dá říci, že je pořád stejně velký. A to je dobře.

Design pro všechny

Svým vzhledem jako by se, podobně jako třetí generace, snažil zalíbit všem. Jenže trefit se do vkusu lidem žijícím od Ameriky po Čínu je docela oříšek. A je otázka, jestli se to focusu daří. Nepřijde mi ošklivý, ale vyloženě originální křivky, jakými hýřila právě první generace, na něm nejspíš nenajdete. Z různých úhlů spíš připomíná leckteré jiné modely. Zepředu v něm vidím společné rysy s Kiou Ceed, záď mi zase svými světly připomíná Fiat Tipo. Nastupujícím designovým trendem se ale zcela jistě stává široký nápis rozprostřený přes víko kufru, který v tomto případě nese název modelu.

Vyjít vstříc širokému publiku se Ford snaží nabídkou celé řady verzí, které jsou k dispozici hned od začátku prodejů. Kromě těch klasických je to sportovněji laděné provedení ST-Line s jinak tvarovanými nárazníky, sportovnějším interiérem a sedmnáctipalcovými litými koly, kterým sekunduje tužší podvozek. Pro náročnější zákazníky má Ford připravenou verzi Vignale, která hýří chromem, má bohatě zdobenou mřížku chladiče, jinak tvarované nárazníky a dvě koncovky výfuku. A na své si přijdou i příznivci oplastovaných, rádoby terénních kousků, pro které je určený lehce přizvedlý Active.

Nám dorazilo do testu naprosto tradiční provedení, ale s pěknými koly, LEDkovými světlomety a hlavně výraznou modrou metalízou, což z focusu udělalo docela pohledný kousek. A uvnitř dobrý dojem pokračuje. Především pak samotným rozvržením palubní desky. Jen si vzpomeňte, jak ko(s)micky vypadal interiér minulé generace před faceliftem. Z chyb se Ford naštěstí poučil, protože tady se podobný přešlap nekoná. Ideově navazuje na menší Fiestu, pryč je tedy změť nepřehledných tlačítek, naštěstí se ale nekoná ani druhý extrém v podobě ryze dotykového ovládání.

Všechno důležité je po ruce, od klimatizace, přes ovládání audiosystému až po nastavení auta, a vše je rozdělené do logických segmentů, takže třeba jízdní režimy nebo vypínání start-stop systému je pěkně vedle řadicí páky. Ovládání je jednoduché a naprosto intuitivní. Grafikou samotný multimediální systém umístěný na vrcholu palubní desky neohromí, ale funguje tak, jak má. Také některé použité materiály na špičku v nižší střední třídě nestačí, obecně je ale vnitřek velmi dobrý a ničím zásadním nerozčiluje.

A pozice za volantem? Tak ta je přímo skvělá. Sedí se tu relativně nízko, místa nad hlavou je dostatek a volant nabízí široké možnosti nastavení. Díky prodloužení rozvoru je hodně místa i na zadních sedadlech a i ten kufr je o něco větší než býval. Jestli vám jde ale hlavně o litry v zavazadelníku, berte pochopitelně kombíka. Těch 375 litrů je jen takový malý batůžek ve srovnání s 608 litry u kombi.

Zvykat jsem si musel snad jedině na systém ochrany dveří, který je po funkční stránce naprosto skvělý a velmi výrazně usnadňuje vystupování v přeplněném nákupním centru. Zvuk vysouvání gumových lišt, které po otevření překryjí hranu dveří, je ale nepěkný, mechanismus nepříjemně chrastí a zpočátku jsem měl naopak pocit, že jsem dveřmi do něčeho narazil.