Elektromobil do půl milionu? Nový BYD Dolphin Surf je dlouhý jako fabia
Velkoryse prostorným autem pro rodinu sice není, ale jako vůz do města a jeho nejbližšího okolí může BYD Dolphin Surf klidně fungovat. Značka na e-Salonu představila také nabíjení výkonem 1 megawattu – a nešlo o simulaci.
Záplava levných elektromobilů z Číny se zatím nějak nekoná, spíš k nám přicházejí luxusní a patřičně drahá auta. Značka BYD však na pražském e-Salonu odhalila to, čeho se evropští výrobci děsí. Tedy, alespoň na první pohled.
Model Dolphin Surf je skutečně elektromobilem, který se bude prodávat za méně než půl milionu korun. Ovšem, méně jen o stovku a tolik bude stát základní verze s názvem Active.
Nepředbíhejme však a mrkněme na to, co nám české zastoupení BYDu představilo. Dolphin Surf je městský vůz na rozhraní segmentů A a B, který je s délkou 3.990 mm téměř totožně dlouhý jako Škoda Fabia III. generace. Je poměrně úzký a vysoký, takže působí trochu jako tramvaj a jeho 15–16“ kola vypadají malinká, ale právě díky rozumným rozměrům na surf budou, hádáme, levné pneumatiky.
Zvenčí stojí za zmínku také dojem plovoucí střechy, který vytváří částečně začerněný C-sloupek. „Ploutev“ lakovaného plechu na něm má připomínat ocas delfína. Fajn jsou také vysoko umístěné zadní lampy, které řidič dodávky za vámi hůře přehlédne.
Vystavený kousek je v nejvyšší výbavě Comfort a ta už je opravdu docela bohatá. Přední sedačky jsou vyhřívané a ta řidičova má elektrické nastavování a vůz má 360° kamerový systém – tolik z prezentace. Gumově působící potah sedaček z „veganské kůže“ je už ve standardu a jak on, tak absence madel nade dveřmi ztěžují nastupování.
Prostornost do šířky v interiéru není nic moc, ale to se dá očekávat. Základu chybí podélně stavitelný volant, dvě vyšší výbavy ho však mají. Příjemně také překvapilo, že jsem se bez větších problémů vešel „za sebe“ – sice natěsno a kolena jsem měl vedle předního opěradla, ale krátkou trasu bych tu zvládl.
Zavazadelník nabízí standardní objem 308 litrů, což je na auto téhle třídy naprosto v pořádku. Chybí krycí plato, ovšem mezi opěradly a pátými dveřmi je tak málo místa, že by tu nedávalo smysl. Všechny verze jsou také vybaveny úchyty Isofix na dvou zadních a pravém předním sedadle.
|BYD Dolphin Surf - Základní technická data
|Provedení
|Active
|Boost
|Comfort
|Nejvyšší výkon
|65 kW (88 k)
|115 kW (156 k)
|Pohon
|přední
|Trakční baterie
|LFP, 30 kWh
|LFP, 43,2 kWh
|Dojezd na nabití
|220 km
|322 km
|310 km
|Nabíjení AC
|11 kW, 3 h 30 min (0-100 %)
|11 kW, 5 h (0-100 %)
|Nabíjení DC
|65 kW, 30 min (30-80 %)
|85 kW, 30 min (30-80 %)
|Zrychlení 0-100 km/h
|11,1 s
|12,1 s
|9,1 s
|Nejvyšší rychlost
|150 km/h
|Spotřeba (WLTP)
|15,5 kWh/100 km
|15,6 kWh/100 km
|16 kWh/100 km
|Délka × šířka bez zrcátek/se zrcátky × výška
|3.990 × 1.720/1.970 × 1.590 mm
|Rozvor náprav
|2.500 mm
|Objem zavazadelníku (VDA)
|308/1.037 l
|Pohotovostní/nejvyšší hmotnost
|1.294/1.638 kg
|1.370/1714 kg
|1.390/1.734 kg
|Základní cena
|499.900 Kč
|587.000 Kč
|665.000 Kč
Základní verze Active nabídne baterii o 30 kWh, elektromotor o 65 kW výkonu a stejně výkonné DC nabíjení. Dále tu jsou 15“ plechová kola, koženkové sedačky, manuální klimatizace, 7“ displej coby přístrojový štít a 10,1“ otočný displej infotainmentu s připojením k internetu, couvací senzory a kamera, adaptivní tempomat, standardní suita jízdních asistentů a hlídačů, bezklíčový přístup a startování technologií NFC, či funkce V2L. Ostrá zelená barva Lime je jako jediná ve standardu, za jednu z dalších tří barev je nutno připlatit 17 tisíc korun.
Prostřední verze Boost už nabídne 43,2kWh baterii, 16“ litá kola, elektricky nastavitelná přední sedadla, dešťový senzor a elektricky sklopná zrcátka. Vrcholná varianta Comfort zahrnuje 360° kamerový systém, LED světlomety, zatmavená zadní okna, vyhřívání předních sedadel a bezdrátovou nabíječku mobilu, ovšem bez chlazení.
Všechny verze mají společné 11kW nabíjení střídavým proudem a funkci V2L, která poskytne až 3,3 kW. Všechny také mají 68 % vysokopevnostní oceli ve své konstrukci a baterii typu Blade s placatými dlouhými články, liší se jen kapacitou a hmotností.
Megawattové nabíjení je realitou
Z tabulky technických dat je jasné, že surf má za cíl nabídnout mobilitu hlavně co nejlevněji, a tak nevyužije to druhé, co BYD na e-Salon přivezl ukázat – nabíjení výkonem 1 MW. Říká mu Flash Charging, tedy „bleskové nabíjení“. Megawattem výkonu se zatím nedokáží nabíjet ani elektrické náklaďáky, byť tam se už pár let hovoří o MCS – „Megawatt Charging System“ – se speciálním konektorem.
Nabíjení Flash místo toho používá standardní konektor CCS2 a odpovídajícím způsobem tlustý, téměř jistě kapalinou aktivně chlazený kabel. Ten, který připojujete do auta, však nevypadá tlustší než kabel na 400kW nabíječkách, které už u českých silnic na pár místech stojí.
Pro takový nabíjecí výkon je třeba obrovského příkonu, ovšem toto BYD řeší jednoduše – bateriovým úložištěm, které bude součástí každé takovéto nabíjecí stanice, přinejmenším zpočátku. Úložiště je možné nabíjet relativně pomalu dlouhou dobu a pak je možné z něj energii rychle poslat do baterie auta.
Jak rychle? V ideální situaci je možné baterii nabít během pěti minut na 400 km další jízdy. Podle automobilky nabíjení běží maximálním výkonem 1 MW do 50 % stavu nabití baterie, pak klesne na 800 kW.
Během příštího roku by se měly první tyto nabíječky začít objevovat i v Česku a na Slovensku. Automobilka mluví o desítkách míst a zprvu se začnou tyto nabíječky stavět u partnerů, tedy u dealerství. Zatím není jasné, zda a příp. kdy by tyto nabíječky mohly být dostupné i elektromobilům jiných značek, ani kolik bude nabíjení stát.
zdroj: Autorský text, BYD | foto, video: BYD, Marek Bednář/Auto.cz