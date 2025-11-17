TEST Omoda 9 Premium – Luxus nemusí být drahý
Omoda coby značka skupiny Chery nedávno uvedla druhou modelovou řadu Omoda 9. SUV formátu Volkswagenu Tayron poháněné vyspělým plug-in hybridem. Jak jezdí čínský luxus za relativně příznivou cenu?
Design, interiér
Omoda se v Česku prodává spolu se sesterskou značkou Jaecoo, která ale zatím nabízí pouze jeden model, Jaecoo 7. Omoda až dosud prodávala pouze crossover kompaktní třídy 5, poháněný dvěma agregáty - spalovacím nebo elektrickým.
Ve snaze zaujmout bohatší klientelu a také konkurovat zavedeným evropským SUV, kromě zmíněného tayronu také třeba Peugeotu 5008, Renaultu Austral, hlavně však Škodě Kodiaq, přijíždí mnohem luxusnější a větší Omoda 9. Zaujme už zajímavými tvary, které působí robustně, a také kvalita zpracování karoserie včetně laku se zdá na velmi dobré úrovni.
Omoda 9 se nabízí pouze ve čtyřech barvách karoserie. Všechny jsou metalické. Pokud vám stačí základní šedá Tech, nemusíte ani nic připlácet. Za ostatní metalické laky je třeba k základní ceně 1.199.000 korun, za niž pořídíte jedinou dostupnou výbavu Premium, přihodit 20.000 korun.
Vše ostatní, co vidíte v na obrázcích interiéru, je ve standardu. Po usednutí za volant na vás dýchne skutečně pocit luxusu. Na první pohled zaujme zajímavě tvarovaná palubní deska s mohutnou středovou konzolou. Ta je takzvaně „levitující“, takže pod ní najdete velký otevřený úložný prostor.
Zatímco menší Omoda 5 využívá dva ploché displeje, jeden před řidičem a druhý dotykový na středovém panelu, dostala Omoda 9 pokročilejší zakřivený displej, který je s úhlopříčkou 24,6 palců skutečně obří. Ve skutečnosti se ale skládá ze dvou 12,3palcových displejů, jen to není vidět. Doplňuje jej vylepšený průhledový displej s rozšířenou realitou.
Ovládání některých prvků je podobné jako u menší Omody 5. Velmi chválím funkci, kdy nejpoužívanější ovladače lze „připnout“ do menu, které vyvoláte pohybem prstů po displeji dolů. Zde vypnete třeba vedení vozu v pruzích.
I pokud tak ale učiníte, přesto vám bude vůz do řízení stále mluvit. K úplné deaktivaci musíte vstoupit do podmenu jízdních asistentů a teprve zde lze vedení v pruzích kompletně deaktivovat. Trochu krkolomné.
Naproti tomu třeba hlídání únavy řidiče systémem DMS v uvedeném podmenu skutečně vypnete. I pokud jej necháte zapnuté, Omoda vás nijak horlivě nehlídá. Na rozdíl třeba od vozů Toyota.
Kabina jako taková je zpracovaná až překvapivě dobře. Vyniká kvalitními plasty a celkový dojem z interiéru je skutečně velmi dobrý. Volant je dvouramenný zajímavého tvaru. Při svých 170 cm a nastavením sedadla řidiče do nejnižší polohy jsem měl ovšem problém vidět na celý přístrojový štít. Pokud si volant nastavím tak jak jsem zvyklý, tedy níže, jeho horní část věnce mi zakrývá horní část displeje. S tímhle mimochodem bojuji také v menší Omodě 5, kterou máme na dlouhodobý test.
Sedadlo řidiče se nastavuje standardně elektricky. Chybí však možnost změnit sklon sedáku. Zatímco u Omody 5 jsou spínače ovládání sedadel na bočnici sedáku, u větší devítky se Číňané zřejmě inspirovali u Mercedesu-Benz a ovladače přemístili na dveřní výplně a jsou i do tvaru sedadla. Nechybí ani tři paměti pro sedadlo řidiče, volant (stavitelný je elektricky dvousměrně) a vnější zpětná zrcátka.
Elektricky měníte posun, sklon opěradla a dokonce i délku sedáku. K posledně jmenovanému slouží menší část ovladače nad spínačem posunu sedadla. Ve standardu je jak vyhřívání, tak také odvětrávání. Oboje se ovládá samostatnými tlačítky na dveřích. Sériový je červený kožený interiér (skutečně kožený, nikoliv koženkový), za příplatek 30.000 korun dostanete černý, který mělo i testované auto a který je přece jen méně okázalý.
U sedadel ale ještě chvíli zůstaneme. Kromě výše uvedených prvků nabízejí, opět už v základní ceně vozu, také masážní funkci. K té se dostanete v menu klimatizace, kde otevřete podmenu masáže a zde nastavíte její intenzitu i program. Na dlouhé cesty je to někomu možná příjemné, mně coby řidiči to však nevyhovuje v žádném autě.
V nejnižší poloze by se však mohlo sedět níže, neboť ani tady není prostoru nad hlavou nazbyt. A to situaci trochu vylepšuje standardní panoramatické střešní okno, které má délku 1,4 metru. Velmi chválím skutečnost, že jej lze elektricky otevřít. Na tohle třeba u zmíněné 5008 od Peugeotu zapomeňte.
Skvělé je standardní prémiové audio od Sony, které má 14 reproduktorů umístěných nejen tam, kde je očekáváte, ale také v opěrce hlavy sedadla řidiče. Zážitek z poslechu hudby je skutečně působivý.
Má i chyby
Zatímco u menší Omody 5 ovládáte klimatizační a ventilační soustavu výhradně přes dotykovou obrazovku, Omoda 9 dostala tři mechanické otočné ovladače doplněné tlačítky. Jimi tak rychle odmlžíte čelní sklo, zapnete vyhřívání toho zadního a také, a to je překvapivé, si levým otočným kolečkem nastavíte teplotu.
Jenže to má háček. Klimatizace je standardně samočinná dvouzonová, ale fyzický ovladač teploty je pouze jeden. Tím pravým neovládá svou teplotu spolujezdec, nýbrž slouží k nastavení rychlosti proudění vzduchu. Pokud si chce spolujezdec upravit teplotu na své straně, musí tak učinit výhradně na dotykovém displeji.
Naštěstí k tomu nemusíte vstupovat do podmenu klimatizace a topení, ale jde o to i ve výchozím uspořádání. Teplotu lze přirozeně také sjednotit, čili poté obě strany ovládáte kolečkem.
Přesuňme se do druhé řady. Místa v podélném směru je díky rozvoru dlouhému 2.800 mm dostatek, v tom svislém je to ale opět průměr. I tady najdete na dveřích ovladače ve tvaru sedadla. Lze jím měnit sklon opěradla, a to nezávisle pro levou a pravou stranu.
Spodní rovná část spínače je ale bez funkce, čili v podstatě atrapou, jelikož nic neovládá (podélně posouvat zadní lavici nelze). Změna sklonu je vítaná, ovšem už v dávné minulosti nabízely Ford Scorpio či Renault Safrane stejné funkce, navíc ve větším rozsahu a s podélně posuvným sedákem. O luxusních Mercedesech-Benz či BMW nemluvě.
I přes jistou kritiku jde v dané třídě o ojedinělý systém, který u konkurentů nenajdete. Tím nemyslím, že u nich nelze měnit sklon opěradla. To samozřejmě lze, ovšem nikoliv elektricky. Zajímavostí je, že pravé přední sedadlo můžete ovládat i z druhé řady, a sice tlačítky na vnější bočnici opěradla. Tohle je běžné v luxusní třídě (a u značky Hyundai), aby si mohl ten důležitý, obvykle jezdící vpravo vzadu, pohovět.
Zvláštně jsou také vyřešeny vnitřní kliky dveří. Ty jakoby na první pohled chybějí. Jsou ve skutečnosti řešeny jako prodloužení loketní opěrky. Jde o stejný koncept jako v novém Volkswagenu T-Roc. Kdysi bylo tohle řešení kritizováno (měl to třeba Fiat Regata). Dnes v době elektroniky již nepředstavuje problém. Navíc dětské pojistky zadních dveří ovládáte elektricky, bohužel obě najednou (je zde jen jedno tlačítko).
Motor, jízdní vlastnosti
Kupující Omody 9 má na výběr pouze jeden pohon. To je objektivní nevýhoda v porovnání s výše uvedenými konkurenty. Pod označením SHS, což je zkratka Super Hybrid System, se ukrývá plug-in hybridní ústrojí.
Jeho základem je zážehový přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,5 litru s přímým vstřikováním benzinu, pracující v Millerově cyklu. Ten mu zaručuje vysokou termodynamickou účinnost, s níž plně koresponduje statický kompresní poměr 14,5:1. Chlubí se nejvyšším výkonem 105 kW při 5.200 ot./min-1 a maximálním točivým momentem 215 N.m při 2.500 otáčkách za minutu.
K němu se přidávají dva přední elektromotory, a sice EM1 s výkonem 75 kW a EM2 nabízející 90 kW. Všechny tři jednotky se stýkají v třístupňové hybridní samočinné převodovce DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Navíc je tu ještě zadní elektromotor s redukčním převodem RDM s výkonem 135 kW. Z toho vyplývá, že Omoda 9 má standardně poháněná všechna kola. Systémový výkon výrobce udává 395 kW, maximální točivý moment činí 650 N.m.
Jízdní parametry jsou působivé. Auto zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,9 sekundy, maximální rychlost je 180 km/h. Kromě pomalého nabíjení střídavým proudem je Omoda 9 vybavena také rychlonabíjením, které u plug-in hybridů stále není úplně obvyklé. Výkon palubní nabíječky DC činí solidních 70 kW, který baterii nabije z 30 na 80 procent za 25 minut.
Pomalé nabíjení zabere s wallboxem 5,5 hodiny, bez něj dlouhých 12 hodin. Nechybí ani dnes stále častěji nabízené funkce Vehicle-to-Load, ta vám umožní z omodu využít i jako zdroj elektrické energie pro napájení externích spotřebičů.
Omoda uvádí elektrický dojezd 145 km a kombinovanou spotřebu paliva 7 litrů na 100 km. Kombinovaný dojezd (v hybridním režimu) činí i dílky velké palivové nádrži (má objem 70 litrů) 1.100 km. Trakční motory jsou napájeny z lithium-iontové baterie s kapacitou 34,46 kWh.
A co realita?
Omoda 9 sice nabízí zcela nový plug-in hybridní pohon, ovšem v jiných ohledech se od své starší a menší sestry neliší. Jde například o ovládání základních funkcí vozidla, s nimiž bude řidič v neustálém kontaktu.
Volič samočinné převodovky je stejně jako u Omody 5 umístěný na pravé straně sloupku volantu. Nabízí pouze polohu D, R a N a samozřejmě P, při níž se automaticky aktivuje elektrická parkovací brzda. Kupodivu chybí režim zvýšené rekuperace B.
Ovládání stěračů se tak muselo přemístit na levou páčku, kde je ve formě otočné objímky. Nechybí automatické stírání dle pokynů čidla deště. Pokud ale chcete nastavit jeho citlivost, musíte do podmenu rozhraní. Zde najdete čtyři režimy, nutno dodat, že ani v tom nejcitlivějším nepracuje samočinný režim úplně nejlépe.
Nastavit můžete také úroveň rekuperace, ani to však není příliš intuitivní. K tomu musíte vstoupit do nastavení vozidla a poté do podmenu další nastavení, kde se vám zobrazí tři možnosti nízká, střední a vysoká. Většinu času jsme jezdili ve střední úrovni, která je ale subjektivně trochu slabší.
Prostředním otočným ovladačem lze zvolit jeden z pěti jízdních režimů. Mezi nimi nechybí kromě běžných Eco a Sport také módy pro nezpevněné cesty - písek, off-road nebo režim určený pro jízdu po zasněžené cestě. Alespoň že tohle lze volit intuitivně otáčením zmíněného ovladače.
Zajímavě je vyřešeno nastavování vnějších zpětných zrcátek. K tomu slouží obvyklé ovladače vlevo pod volantem vedle spínače vnějšího osvětlení. Nebo si můžete zrcátka nastavit podobně jako u tesly nebo leapmotoru, a sice čtyřcestnými tlačítky na ramenech volantu poté, co zvolíte, zda chcete seřizovat levé, pravé nebo obě zrcátka. Pro mě to bylo mnohem snazší a řekl bych i intuitivnější klasickým tlačítkem.
Pokud sledujete spotřebu benzinu a elektřiny, trochu vás překvapí, že systém ukazuje pouze hodnoty za posledních 50 km. To je trochu nepraktické a v praxi to má malou vypovídací hodnotu. S baterií nabitou na 18 procent nám tak Omoda 9 ukázala spotřebu 6,7 litru na 100 km. Výrobce udává v kombinaci 7 litrů, v případě elektřiny 18,1 kWh na 100 km.
S pohotovostní hmotností 2.195 kg není Omoda 9 zrovna lehkým autem. I přes konstrukčně poměrně vyspalý podvozek se zadní víceprvkovou nápravou jízdní vlastnosti auto předurčují pro klidné cestování. Při něm oceníte nízkou hlučnost i pohodlí interiéru. Dynamika v přímce je vzhledem k vysokému výkonu vynikající, ovšem pokud pojdete takto, velmi rychle odhalíte limity vozu.
Při běžném ježdění se však auto chová bezproblémově. Snad jen odpružení by mohlo být o něco měkčí. Omoda 9 nám tak přišla po stránce odpružení dokonce méně komfortní než starší a menší pětka, jejíž podvozek působí harmoničtěji.
Reakce na řízení jsou také pomalejší, což je opět paralela se starším a menším modelem. V kontextu ale auto jezdí solidně a pokud nejste příliš náročným konzumentem, bude vám celkové nastavení vozu vyhovovat.
Závěr
Omoda 9 zaujme vnitřním prostorem, velmi bohatou výbavou stejně jako vzhledem k ní, a také typu pohonu, příznivou cenu. Auto je tiché, dobře zpracované i vzhledově neotřelé. Nevýhodou je nabídka pouze jedné výbavy, jednoho pohonu stejně jako prakticky neexistující příplatkové položky. Také ergonomie má své stinné stránky.
Hospodárnost je průměrná stejně jako jízdní vlastnosti. Velmi vysoký systémový výkon ale umožňuje svižnou jízdu, při níž se ale nesmí silnici příliš kroutit. Naopak velkým kladem je dlouhá záruka 7 let nebo 150 000 km. Vzhledem k relativně husté servisní síti bychom ani neměli obavy, že ji za pár let nebude mít kdo plnit.
Shrnuto a podtrženo, jde o zajímavou alternativu k etablovaným evropských SUV. Jakkoliv asi ne pro každého, kdo je ochotný utratit za auto dost přes milion korun.
|Nejlevnější verze modelu
|1.199.000 Kč (Omoda 9 Premium/395 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.199.000 Kč (Omoda 9 Premium/395 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.199.000 Kč (Omoda 9 Premium/395 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.249.000 Kč (Omoda 9 Premium/395 kW)