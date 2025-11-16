Aston Martin se spojil s Glenfiddich, výsledkem je lahev whisky za miliony. Jedna je i v Česku
Britská automobilka se spojila se slavnou skotskou palírnou a představila exkluzivní sérii 65leté whisky. Jedna z pouhých sedmi lahví zamířila také do českých rukou.
Aston Martin si aktuálně připomíná rok působení na českém trhu. Oficiální zastoupení této exkluzivní automobilky u nás dlouho chybělo. Aktuálně si však zákazníci nejen z Česka mohou v pražských Strašnicích vyzkoušet a objednat kompletní portfolio sportovních aut z Gaydonu, což je malá obec s několika stovkami obyvatel nedaleko Birminghamu.
Za prvních deset letošních měsíců bylo na českém trhu zaregistrováno 24 nových astonů, což představuje meziroční nárůst o devět kusů. Větší přírůstek bude znát až v následujících letech, dodací lhůty jsou přece jen delší než u běžné produkce. Nejoblíbenějším modelem je gran tourer DB12 s devíti kusy.
Jméno Aston Martin je spojováno také se závodním týmem formule 1, který loni navázal spolupráci s jednou z nejslavnějších palíren whisky na světě. Glenfiddich na oslavu tohoto spojení představil speciální edici šestnáctiletého destilátu. Obvykle přitom do lahví stáčí 12-, 15- či 18leté destiláty.
Mnohem exkluzivnějším produktem je whisky z roku 1959. Právě tehdy totiž Aston Martin do seriálu F1 poprvé vstoupil a zároveň tehdy zvítězil v legendární 24hodinovce v Le Mans. V sklepích palírny Glenfiddich obsah sudu zrál až do loňského roku. Kvůli odpařování, tzv. andělské dani, bylo možné stočit pouhých sedm lahví, každá z nich má objem 0,7 litru. Ke každé unikátní láhvi navíc patří speciální řemeslně vyrobené pouzdro z kombinace jasanového dřeva a mědi od skotského designéra Johna Galvina.
Jedna lahev v hodnotě 108 tisíc dolarů, což je asi 2,26 milionu korun, se díky úsilí Roberta Vaněčka ze společnosti Prestige Portfolio a Tomáše Konečného, regionálního manažera pro střední Evropu v mateřské společnosti William Grant & Sons, dostala také do sbírky českého sběratele.
„Jednání trvala přes rok. Přesvědčit palírnu, že láhev má putovat právě do Česka, vyžadovalo prokázat velkou míru loajality a sběratelské zkušenosti. Majitel má jednu z nejbohatších kolekcí skotské whisky ve střední Evropě. Výše ceny láhve rozhodně nebyla jediným kritériem,“ vysvětluje Robert Vaněček s tím, že prodej se mu podařilo zprostředkovat i vzhledem ke své bezmála pětadvacetileté zkušenosti v oboru a silným vazbám na přední světové výrobce destilátů. „Díky tomu jsme schopni pro naše klienty zajistit i ty nejvzácnější lahve, které následně tvoří sbírky světové úrovně,“ doplňuje Vaněček.
Český majitel si k exkluzivní lahvi s whisky s obsahem alkoholu 45,6 % navíc nechal zhotovit neméně raritní sadu šesti sklenic od světoznámého sklářského mistra Ronyho Plesla, kterou následně zhotovili v české řemeslné sklárně Izaak Reich. Sada bude uložena v ručně vyráběném boxu.
„Navrhnout sklenice k tak mimořádné láhvi byla výjimečná výzva. Chtěl jsem, aby se v designu odrážela nejen elegance a tradice Glenfiddich, ale i technická preciznost Aston Martin. Výsledkem je šest originálních kusů, které jsme poprvé představili na letošním Designbloku na Pražském hradě,“ říká Rony Plesl s tím, že kromě toho vytvořil také limitovanou kolekci sklenic pro speciální edici šestnáctileté whisky Glenfiddich a Aston Martin F1. Každá z 59 láhví je doplněna o jednu číslovanou sklenici.
