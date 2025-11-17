Znovuzrozený Ford Escort RS bude točit jako superbiky
V Británii vzniká Ford Escort RS podle původního receptu, ale vyrobený moderními postupy. A hlavně, s 2,1l čtyřválcem, který točí 10 tisíc a bez turba dává 329 koní. Astronomickým parametrům ovšem odpovídá astronomická cenovka.
Argument, že svět moderních aut už nemá moc co nového přinést, vydatně podporuje něco, s čím se v posledních pár letech roztrhl pytel – s reedicemi ikonických aut minulosti. Jednou takovou je znovuzrozený Ford Escort RS britské společnosti Boreham, která právě odhalila parametry jednoho ze dvou motorů pod kapotou chystané specialitky.
Ten se bude jmenovat „Ten-K“, což můžeme považovat jako stylizovaný zápis čísla 10.000, jinak také „10k“. Není to odkaz na počet koní, nýbrž na maximální otáčky tohoto motoru. K tomu přidejte hmotnost jen 85 kg, inspiraci formulí 1 a nejvyšší výkon 329 koní, která má pohánět auto vážící zhruba 900 kg i s řidičem, a máte recept na spoustu divoké zábavy.
Motor je v něčem podobný původní šestnáctistovce Cosworth BDA, pohánějící původní escort RS1600 – má čtyři ventily na válec a řemenový rozvod. Je však o půllitr větší a má hlavu válců inspirovanou formulí 1 v optimalizaci toku nasávaného vzduchu i výfukových plynů. Má čtyři individuální škrticí klapky, řadu frézovaných ocelových dílů, suchou klikovou skříň a žádná turbodmychadla – a přesto dává tak obrovský výkon.
Dozor nad vývojem motoru drželi Simon Goodliff, někdejší šéfinženýr Fordu, a Laine Martin, manažer ladění motorů u Fordu. Jednotka bude spojená s pětistupňovou manuální převodovkou s kulisou tzv. dog-leg, tedy že se jednička řadí doleva dozadu a díky tomu jsou 2. a 3. kvalt v přímé dráze, což mezi nimi umožní rychlejší řazení.
Druhou variantou pod kapotou je upravený původní motor Cosworth BDA se suchou klikovou skříní a zvětšeným objemem na 1,85 litru. Ten točí nejvíc 9.000 otáček a dává 185 koní. Posílá je stejně jako Ten-K na zadní kola, ovšem skrz čtyřstupňovou manuální převodovku „Ford Bullet“ s přímým, nikoliv šikmým ozubením.
Znovuzrozený escort RS od Borehamu není restomod, základem není originální vůz. Jde o zcela nově postavené auto podle původních plánů, ovšem moderními postupy, s výztuhami pro lepší torzní tuhost, vyhříváním skel či třeba LEDkovým osvětlením. Vznikne 150 kusů a každý bude stát nejméně 295 tisíc liber (8,07 milionů korun).
zdroj info, foto, videa: Boreham Motorsports