Volkswagen Passat v tichosti dostal nový základní motor. Je to slušný nafťák za cenu benzinu!
Legenda mezi služebními auty se v generaci s označením B9 dočkala nového motoru, který zároveň plní roli nejslabšího pohonu v nabídce.
Nový Volkswagen Passat vznikl výhradně jako kombi Variant. Jeho vývoj měla na starost Škoda, která na totožném technickém základu postavila čtvrtou generaci modelu Superb. Ačkoliv oba sourozenci spolu sdílejí techniku a některé karosářské díly, v mnoha ohledech jsou odlišné. Tak například pouze volkswagen nabídne hned dva plug-iny: slabší se 150 kilowatty a silnější se systémovým výkonem 200 kW. O tom druhém si škodovka může zatím nechat pouze zdát. U ní je maximem 195 kilowattů ze zážehového čtyřválce 2.0 TSI.
Na opačném pólu na tom byly oba koncernové modely dosud stejně. Nejnižším výkonem 110 kilowattů disponoval benzinový čtyřválec 1.5 TSI a obligátní diesel 2.0 TDI. To se však u Volkswagenu Passat Variant změnilo.
Německá ikona totiž nově nabízí klasickou fleetovou variantu 2.0 TDI, ovšem s výkonem sníženým na 90 kilowattů. Sedmistupňová dvouspojka zůstává, manuál v nabídce totiž vůbec nefiguruje.
Jedná se o tentýž diesel s označením DXP jako v případě 110kW provedení, jen je evidentně nastaven na nižší výkon a točivý moment. Ten klesl z 360 na 320 newtonmetrů. Horší údaje se nepřekvapivě odrazily ve slabší dynamice. Zatímco výkonnější verze dá stovku za 9,3 sekundy a rozjede se až na 223 km/h, novinka sprint zvládne za 10,7 s a zastaví se na 212 kilometrech za hodinu. Normovaná spotřeba se liší pouze drobně ve prospěch slabšího dieselu (4,8 vs. 4,9 l/100 km).
Na českém trhu je Volkswagen Passat Variant s novým motorem 2.0 TDI s 90 kilowatty dostupný pouze v základní linii Passat. Cena začíná 1.065.900 Kč, což je o 21 tisíc korun více než v případě mild-hybridního benzinu 1.5 TSI/110 kW. Naftový passat se 110 kilowatty pořídíte až u vyššího stupně Business, kde začíná na 1.219.900 Kč.
