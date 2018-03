Honda Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic – Ve skutečnosti má jen jednu chybu!

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Honda Jazz, na světových trzích pojmenovaná Fit, existuje od roku 2001. Do dnešních dnů se po celém světě prodalo více než sedm milionů kusů. Pokud zůstaneme u třetí testované generace, tak až do nedávno provedené inovace mohl český zájemce o jazz zakoupit pouze jediný motor, a sice 1.3 i-VTEC o výkonu 75 kW. Na výběr tak měl je převodovky - manuální šestistupňovou, případně samočinnou s plynulou změnou převodu, tedy CVT.

V rámci modernizace došlo přirozeně i na tvarové retuše. Ty jsou asi nejvíce patrné v přední části vozu. Přesto celkové vzhledové změny lze označit pouze za nepatrné. Jazz měl vždy mezi vozy segmentu B zvláštní postavení, které si uchovává i po inovaci. Celkově karoserie vypadá spíše jako malé MPV než klasický zástupce třídy malé vozy. Příď je tak poněkud kratší, ve prospěch zvětšení prostoru pro cestující.

Kolo vezměte s sebou

Malé MPV tak trochu připomíná i kabina jazzu. Z pohledu místa řidiče zejména dosti vzdáleným spodním okrajem čelního skla v kombinaci s hlubokou palubní deskou. Pozice za dvousměrně stavitelným volantem je ovšem poplatná vozům segmentu B. Sedí se v očekávané výši, takže nastupování do auta je pohodlné. Přední sedadla mají velmi dobré tvarování, a to i přesto, že ani u zkoušené verze Dynamic nejde o sportovní sedadla, ale pouze ta standardní. Rozměry sedáku a opěradla ale vyhoví spíše osobám menšího vzrůstu. Tady se segment B nezapře, stejně jako asijský původ auta.

Největší kouzlo jazzu ale spočívá ve variabilitě kabiny. Stejně jako dvě předchozí generace většího civicu hatchback i v tomto případě použil výrobce nezvyklé řešení zadní lavice známé jako Magic Seats. V případě, že na zadních sedadlech nikdo necestuje, lze jejich sedák vztyčit vzhůru k opěradlu a tím vytvořit prostor, v němž lze přepravovat třeba dvojici jízdních kol běžné velikosti. Opěradla lavice dále nabízí možnost měnit jejich sklon v několika krocích a samozřejmě možnost sklopit je vpřed. Tato procedura je u jazzu vyřešena téměř geniálně, neboť při sklápění se současně sedák posune mírně dopředu, takže výsledná ložná plocha je zcela rovná a na poměry segmentu rozměrná. Délka ložné plochy stačí k převozu lyží dlouhých 175-180 cm v ochranném pouzdře, které ovšem musíte do zavazadelníku umístit mírně šikmo. Při nakládání zejména hmotnějších předmětů zase oceníte nebývale nízkou nakládací hranu. V tomto jazz nemá konkurenci.

Nabídka funkce zadní lavice Magic Seats si vyžádala přesunutí palivové nádrže o objemu 40 litrů z místa pod zadními sedadly poněkud více vpřed do prostoru pod předními sedadly. Tedy stejně jako u vzpomínaných minulých dvou generací civicu hatchback.

Proč je tak drahý?

Pohled do českého ceníku na modernizovaný jazz odhalí, že na výběr má zájemce o něj čtyři výbavy. Kromě testované Dynamic je to Elegance, Comfort a Trend. Bohužel s výkonnějším motorem 1.5 i-VTEC se pojí pouze a jen testovaná výbava Dynamic. Vybrat si tak lze vlastně jen převodovku, a sice kromě manuálu ještě samočinnou CVT. Rozdíl v ceně manuál versus automat činí 35.000 korun. Verze motoru 1.5 i-VTEC s CVT je tak jediný jazz, který cenou v korunách přesahuje půl milionovou hranici. Pokud si ale pro vůz přijdete do 31.3. 2018, získáte auto se slevou 20.000 korun na všechny výbavy s výjimkou základní Trend s manuální převodovkou. Ta je zvýhodněna dokonce o 40.000 korun.

+

Podobně jako nemáte moc na výběr pohonnou jednotku, nelze volit ani příplatkovou výbavu. Pokud chcete třeba samočinnou klimatizaci, nezbývá vám nic jiného, než zakoupit verzi Elegance. Ta ji jako jediná nabízí standardně. Ostatní verze mají rovněž sériově manuální klimatizaci, ovšem bez možnosti připlatit si za samočinnou. A tak je tomu i v otázce dalších položek. Na druhou stranu, třeba dvoustupňové vyhřívání předních sedadel je u všech verzí ve standardu. Právě velmi bohatá sériová výbava může zčásti ospravedlňovat vysokou cenu vozu. Český kupující by ale spíše uvítal jinou cenovou politiku výbav, a sice skromnější základ s možností si za konkrétní položky připlatit. Tím by se základní cena vozu snížila a stal by se tímto dostupnějším širšímu okruhu zájemců.

Verze Dynamic se od ostatních odlišuje také přídavnými aerodynamickými prvky karoserie, konkrétně jiným předním a zadním nárazníkem v kombinaci se zadním spoilerem. Vlastně jediné, za co si můžete u jazzu připlatit, je metalický lak, který vyjde u všech verzí na 12.900 korun.