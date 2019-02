Peugeot 508 1.6 THP GT Line – Jaký je s jediným benzinem v nabídce?

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Peugeot s modelem 508 stále nabízí zástupce klasické střední třídy. V době stále vzrůstajícího zájmu o segment SUV na úkor klasických tříd to jeho druhá generace bude mít těžké. Přesto by nebylo dobře jí podcenit a hned odepsat.

Předchozí první generace modelu 508 mně přišla vážně hezká. Když se ale představila tahle současná, byly mé sympatie skoro ihned zapomenuty. Ta první po faceliftu vypadá pořád dobře, ovšem posun ve vzhledu je vážně radikální. Samozřejmě, vzhled je naprosto subjektivní kritérium a třeba se mezi vámi najde někdo, komu se nelíbí, ale tací budou asi v menšině. Pětsetosmička celý týden testu budila značnou pozornost a pořád vyvolávala otázku, jestli je to opravdu Peugeot.

Možná právě klesající obliba klasických sedanů uvolnila designérskému oddělení ruce a umožnila jim udělat auto tak, aby zaujalo na první pohled. A to dokáže ze všech stran. Vpředu mu to zajistí svislé čelo s velkou maskou a světly, ze kterých míří k zemi „zuby“. Zatímco u základních verzí jde o chromované pásky, tady jsou to ale LEDky denního svícení.

Povedl se i boční profil, protože svažující se střecha vzad posunuté kabiny by klidně splnila definici čtyřdveřového kupé. Přední i zadní dveře jsou bezrámové, což vždy pomáhá pocitu prémiového segmentu. Vzadu dominují světlomety spojené panelem uprostřed. Tři svislé pruhy LEDek připomínající lví drápanec jsou už tradicí, tady se ale při odemknutí odehraje ještě světelná show s problikáváním. Dohromady to všechno funguje a Peugeot považuji zkrátka za krásný fastback bez jakéhokoliv zpochybňujícího „ale“.

Limity v prostornosti

To „ale“ tady ovšem je a je vám určitě jasné, co jej způsobuje. Ostatně o tvaru střechy už jsem mluvil, podobná elegance s sebou vždy nese omezení pro hlavy cestujících vzadu. Ani při nejlepší vůli si za sebe zkrátka nesednu a také menší cestující si stěžovali. Pokud se totiž vešli pod strop, neměli ještě vyhráno a koukali spíše do čalounění stropu než z okna. Kvůli tvaru dveří se dozadu také hůře nastupuje.

Spíše mě mrzel prostor u kolen, kde by to mohlo, nebo spíš mělo, být lepší. Jenže druhá generace 508 je o 8 centimetrů kratší než ta první a z toho 24 milimetrů připadá na zkrácení rozvoru. Sedák je navíc dost nízko a tak neposkytne delším nohám příliš opory. Kufr také nepatří k největším, ale cílové skupině asi bude připadat dostatečný. Ovšem neberu to jako zásadní nedostatek, protože 508 má mít prostě styl a pohodlně převážet zejména svého řidiče.

A tady už budu mít výhrad výrazně méně, protože nová generace i-Cockpitu je výrazně lepší a uživatelský příjemnější než tomu bylo u crossoverů 3008 a 5008. Navíc se tu na rozdíl od nich sedí nízko a to mám já osobně mnohem radši. Jistě, 508 je celkově nižší auto, přesto i v obyčejných modelech dokázal Peugeot občas navodit dojem, že sedíte na bidýlku.

Pozice v 508 je dost příjemná, problém jsme měl jen s podélným nastavením volantu. Potřeboval bych ho zkrátka o kousek blíž k sobě, takhle jsem musel sedět blíž vpředu a mít více pokrčené nohy. Možnost naklopení a prodloužení sedáku ale umožní mít stehna i tak vzorně podepřená. U volantu mně pak vadil jeho tvar se zploštěním nahoře i dole. Je to sice módní, ale nemám tento trend rád.

Materiály kolem řidiče jsou velmi dobře zpracované, pouze níže položené plasty středového tunelu nebo dveřních výplní nejsou měkčené. Trochu problematické je i použití lesklého černého dekoru, který přímo láká vaše prsty k ponechání otisků. To se ale dá vyřešit zaškrtnuním jiného dekoru v ceníku.

Horší už je dotykový displej, který ovládá nejen navigaci a přehrávání hudby, ale i klimatizaci a řadu dalších funkcí automobilu. Hlavně u té klimatizace je to trochu ošidné, případná změna teploty nebo intenzity ventilátoru vám potrvá déle, dílem i proto, že rozhraní funguje pomaleji, než bych čekal. U některých funkcí zkrátka nejsem zastáncem dotykového ovládání. Jsem ale velmi rád, že ovládač hlasitosti rádia je tu běžný a otočný, ztlumit rádio přes dotykové menu je totiž jedna z nejotravnějších věcí na světě. Tlačítka jsou i pro základní funkce a jejich povedený vzhled trochu připomíná klávesy na piánu.

Digitální je rovněž přístrojový štít před řidičem, který nabízí možnost přizpůsobení vzhledu. Na výběr máte několik možností grafiky otáčkoměru, ovšem klasický budík je na výběr jen jeden s ručičkou putující v protisměru. Zajímavá je možnost otočných válcových číselníků, která připomíná starý dobrý Citroën CX.

Většina z kritizovaných věcí jsou tedy u řidičova místa jen drobnosti. Například jako ovladače na multifunkčním volantu, kdy ovládání hlasitosti obstarávají dvě tlačítka na levém rameni. Nad nimi je otočný ovladač, který by tedy mohl sloužit k přepínání písniček nebo stanic rádia, ne? Ne! To totiž dělá ten na pravém rameni. Ten levý mění grafiku přístrojového panelu. Je to drobnost, ale dokáže trochu otrávit i po pár dnech. Právě na pravé části se v noci aktivuje noční vidění a pokud infračervená kamera zaznamená chodce, promítne obraz na přístrojový štít. Systém funguje dobře a neaktivuje se panicky při každém křoví nebo vysoké trávě jako tomu občas bývá u konkurenčních systémů.