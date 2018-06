Závěr dlouhodobého testu: Peugeot 5008 2.0 BlueHDi 133 kW EAT6 GT

Byla to vlastně taková labutí píseň, pro konkrétní testovaný kousek. V ceníku sice stále figuruje 5008 s dvoulitrem o výkonu 130 kW a v top specifikaci GT, šestistupňový klasický automat od Aisinu však nahradila osmistupňová samočinná převodovka. Ta znovu pochází od Aisinu a znovu se jedná o starý dobrý měnič. Úpravami prošel i samotný dvoulitr BlueHDi 180, který v rámci homologačních úprav na nejnovější evoluci Euro 6d-Temp dostal katalyzátor a filtr pevných částic integrovaný do jednoho celku. Sbohem tedy dalo pro PSA typické řešení filtru pevných částic s aditivy, nově je systém bezúdržbový. Původní řešení ale také vynikalo velmi příznivou cenou, když se nový filtr prodával za necelých šestnáct tisíc. Novinka u příznivé ceny zůstala, podražila o snesitelné čtyři tisícovky.

Zpátky však ke starší verzi dvoulitru, která je také označena 180, na rozdíl od nové specifikace však těch 180 koní opravdu nabídne (tedy 133 kW). U aktuálního provedení musí Peugeot už trochu zaokrouhlovat, výkon se totiž snížil na 130 kW, hodnota maximálního točivého momentu 400 N.m se ovšem nezměnila. O deci stoupla udávaná kombinace, dlouhodobě testovaný kousek měl v technických údajích napsáno ještě 4,8 litru.

Hodnota to byla každopádně dost sebevědomá, od začátku jsme s 5008 2.0 BlueHDi 133 kW EAT6 jezdili nejčastěji kolem osmi litrů. Při minimalizaci dálnice a města se někteří snaživci dostali i k sedmi, za dlouhodobou bernou minci však berte spíš tu osmičku. Kdyby se v tomto směru rozhodla novější specifikace trochu uskromnit, nebyl bych proti. Čekal jsem možná o něco míň, i vzhledem k absenci pohonu všech kol a naopak přítomnosti vstřikování močoviny. Uvidíme, až se nám dostane modernizovaný dvoulitr s osmistupňovým automatem do rukou. Když už nic jiného, mohla by díky nižším otáčkám klesnout spotřeba na dálnici (naše 5008 točila na šestku při 130 km/h lehce nadprůměrných 2250). Už ve startu dlouhodobého testu jsem psal o průletu Německem zakončeným spotřebou přes dvanáct litrů. Rychlostní průměr sice činil nějakých 160 km/h, i tak mě ale dvanáctka trochu zaskočila.

S dynamikou problém rozhodně není, hlavně 400 N.m odvádí skvělou práci, zátah je víc než slušný. Jen doporučím na plyn šlapat tak, ať nenutíte motor do otáček nad tři tisíce – čistě kvůli akustickému komfortu. Vyloženě hlučná 5008 není ani ve vyšším pásmu, ale do třech tisíc je skoro vzorná. Koneckonců, motoru je dobře i kolem patnácti set, Peugeot sice udává zmíněné maximum 400 N.m až ve dvou tisících, ve skutečnosti však čtyřválec velice ochotně reaguje i o pět set níž. Neduní, převodovka zbytečně nepodřazuje… Příjemné. Práce převodovky byla možná trochu pomalejší (i v sekvenčním režimu), ale nevadilo mi to. Jak už jsem napsal, šestistupňový Aisin naštěstí tak často neřadí, za výběrem převodového stupně si stojí a řidiče neobtěžuje hledáním. Uvidíme, jak to bude s osmistupňovou novinkou, tam budou možnosti volby už širší a změna převodů nepochybně častější.

Kdo jsem?

Peugeot na svých stránkách doplnil k číselnému označení ještě dovětek „SUV“. Asi abychom o zařazení modelu 5008 neměli šanci zapochybovat. Žádná přesná definice SUV sice neexistuje, já ale pořád v 5008 vidím spíš zbytky MPV, občas doplněné o nějaký ten SUV prvek. Oplastování karoserie ještě můžeme brát jako fejk, světlou výškou 236 mm však deklasuje i konkurenty, které za SUV považujeme (třeba kodiaq nabídne jenom 188 mm). Dlouhý rozvor 2840 mm (kodiaq 2788 mm) nás však vrací zase spíš k MPV, stejně jako trojice samostatných sedaček ve druhé řadě. Jestli škatulku vyloženě potřebujete, mohlo by jít o crossover, tím ostatně nic nezkazíte. Pro mě je Peugeot 5008 rodinné auto s vyšším posazem, které díky kufru se základním objemem necelých osm set litrů (po demontáži sedaček třetí řady) může vzít práci i kdejakému kombíku.

Rekapitulujeme!

Čtyři měsíce u nás strávila, tahle naftová top pěttisícosmička, a kdybych měl její působení shrnout, určitě bych začal klady. Převládaly. Takže - silný motor, navíc dobře sladěný s převodovkou, prostorný interiér (na hlavu je místa míň, ale jen tehdy, pokud porovnáváme s MPV), obrovský kufr a útulný interiér. Ani za těch pětadvacet tisíc kilometrů jsem si však plně nezvykl na i-Cockpit, nejvíc mě štvalo, že i ten maličký volantíček zkrátka pořád umí zakrýt displej. A o tom, že i teplotu musíte obsluhovat ťukáním do displeje, jsme psali bezpočtukrát, stejně tak i o schovaném vypínání stop-startu (kdesi v infotainmentu). Přitom je jeho deaktivace vysloveně žádoucí, nepochopitelně totiž neustále chcípá a oživuje motor i při parkovacích manévrech a tedy skokovém popojíždění. Mimořádně otravné.

Asi nejvíc vadily rány na nerovnostech od devatenáctipalcových kol. Jak si možná pamatujete, ty jsou pro nejvyšší verzi GT standardem a dobře to opravdu není. Nedávno jsem si při videotestu Grip Controlu vyzkoušel dvanáctistovku s daleko rozumnějšími osmnáctkami a byl to obrovský rozdíl. Jasně, určitě taky díky daleko lehčímu tříválci pod kapotou, jízda s takovou 5008 však byla daleko příjemnější. Naše dvoulitrové vznětové GT bylo daleko neklidnější, uskákanější, tříválcová 5008 překonávala nerovnosti hladce, plavně…

Pokud bych se tedy rozhodl pro Peugeot 5008 (a argumentů pro úplně málo není), pokukoval bych právě po levnějších verzích, zmíněná dvanáctistovka mi přišla celkově daleko vyváženější a jako rodinné vozidlo vhodnější. Dvoulitrové BlueHDi je kromě jiného ve verzi GT také velmi drahé, aktuálně si připravte minimálně 955.000 Kč, nejlevnější dvanáctistovku s automatem přitom koupíte už za 625.000 Kč. Jo a Grip Control si nekupujte, jeho přínos je minimálně sporný.

Další názory z redakce

První vydání 5008 platilo za zdařilé MPV. Prostorné, velké a s dobře vyřešenou variabilitou. Navíc technika, pamatující ještě přelomový model 307, zajišťovala na poměry třídy vynikající jízdní vlastnosti. A bohužel také komplikace. Třeba když bylo potřeba vyměnit spodní čep, na němž se otáčí kolo do rejdu. Ten tady nebyl šroubovaný do ramene, ale do těhlice. Byl tudíž obráceně. Navíc velký průměr závitu, který po letech doslova zarostl do těhlice, vyžadoval při demontáži také značný moment. Snad každý, kdo opravuje vozy skupiny PSA, má z toho důvodu po ruce lešenářskou trubku, kterou nasadí na trhací klíč.

U druhé a testované 5008 je již technika konvenčnější, vycházející z modulární techniky EMP2. A čep je tady normálně v rameni, jako je tomu jinde. Horší to je s autem samotným. Stále rostoucí popularita třídy SUV tak neovlivnila jen Renault a jeho současný Espace, ale podlehl jí i Peugeot. Oproti předchůdci je tvar atraktivnější, praktičnosti ale trochu ubylo.

Pochvalu naopak zaslouží technika. Motor 2.0 BlueHDi s výkonem 133 kW zaručuje ve spojení s hladce řadící samočinnou šestistupňovou planetovou převodovkou původem od Aisinu zcela plynulou a nenásilnou jízdu. Pokud bychom měli jen hladké silnice, neměl bych připomínky ani k jízdním vlastnostem. Bohužel takové u nás všude nejsou a ty rozbité dávají šasi občas zabrat. Za největší slabinu tak považuji lomozivý podvozek. Tím nejhorším jsou tupé rány od kol, které jsou paradoxně výsledkem snahy udělat auto komfortní. Měkké tlumiče jsou totiž v příkrém rozporu s obřími těžkými koly. To pak kola občas i létají vzduchem.

Celkový dojem z vozu je tak mírně smíšený. Za skvělý považuji motor a převodovku, stejně jako atraktivní vzhled. Zvyknout si musíte na slabší ergonomii, podivné ovládání celé řady funkcí a také jízdní projev na rozbité silnici.

V diskuzích pod testy moderních peugeotů se často objevovaly výtky k naší kritice i-Cockpitu. Že prý se na něj během týdenního soužití nedá zvyknout a je třeba více času. Dlouhodobá čtyřměsíční štace tak byla ideální příležitostí. A zpětně musím dát čtenářům alespoň z části za pravdu. Když jsem 5008 delší čas nestřídal s jiným autem, začal jsem si na netradiční tvar volantu i uzpůsobení kokpitu zvykat. Vzhledovou stránku pracoviště řidiče považuji za ohromné plus.

Stále si ale myslím, že i-Cockpit není pro všechny. Řidiči mohou mít při ideální pozici za volantem problém se špatným výhledem na digitální přístrojový štít. Největší slabinou je pro mě ale nastavování teploty, zejména když jedete dle vestavěné navigace a obraz v budících vám z nějakého důvodu nevyhovuje. Jedním stisknutím klávesy na palubovce šup do nastavení teploty, tady přesnými pokyny prstem na dotykové obrazovce nastavit ideální stav a další klávesou zpátky do navigace. Uf!

Ale zpátky k plusovým bodům, mezi které kromě svěžího a extravagantního zevnějšku řadím i praktičnost auta. Třetí řadu sedaček dostanete za příplatek, navíc ji lze vyjmout a navýšit tím zavazadelník o slušných 72 litrů. Vpředu i ve druhé lavici je pak prostoru habaděj i pro lidi vyššího vzrůstu. Navíc se tu dá cestovat pohodlně, což jsem si ověřil při zpáteční štaci na ženevské výstaviště.

Po jízdní stránce se dvoulitr s výkonem 133 kW jevil jako ideální společník, který se nezalekne ani početné rodiny. Svezení na tužším, avšak stabilním podvozku bylo veskrze příjemné. Snad jen nasazení devatenáctipalcových kol je na zvážení, zejména když často cestujete po rozbitých okreskách. Pro odtažitější řízení si auto sice nezamilujete, ale ruku na srdce, kvůli tomu se vozy této kategorie nekupují. Svou úlohu rodinného partnera plní 5008 v daném segmentu zdárně. Suma sumárum to byly čtyři měsíce s pohodovým autem, kterému by v kombinaci s dieselovým dvoulitrem slušela ještě jedna věc - chybějící čtyřkolka.

Čtyři měsíce s Peugeotem 5008 byly příjemně stráveným obdobím. Já osobně s ním mimo jiné vyrazil za zimními hrátkami do rakouských Alp a kvůli pracovním povinnostem do švýcarské Ženevy, přičemž i na těchto dlouhých cestách to byl většinou příjemný společník. Líbil se mi hlavně motor a jeho parádní spárování se šestistupňovým automatem. Tahle kombinace francouzskému crossoveru padla jako ušitá.

Dále chválím vzhled, a to jak zvenku, tak zevnitř, byť řešení i-Cockpit pořád považuju za vítězství stylu nad rozumem. Ani po několika jízdách jsem se se svými 182 centimetry za volantem nesrovnal a buď jsem měl volant nepříjemně mezi koleny (to je nepohodlné hlavně na dlouhých cestách), nebo jsem neviděl na část přístrojového štítu. Samotné tvary s „leteckými“ tlačítky jsou ale krásné, těší mě i vysoká kvalita použitých materiálů a úroveň jejich zpracování.

Nepochopitelné jsou pro mě detaily ovládání – jedním z nemnoha tlačítek na volantu je přepínání grafiky přístrojového štítu, které majitel využije podle mého názoru jednou jedinkrát, při zvolení svého nejoblíbenějšího režimu, zatímco stop-start své samostatné tlačítko nemá. A tak pro jeho vypnutí musíte do multimediálního systému, což je záležitost několika kroků. Jestliže jste svědomití jako já a tenhle otravný systém vypínáte před každou jízdou, aby při případném poskakování v koloně pořád nezhasínal motor, bude vás to znovu a znovu štvát. A aby toho nebylo málo, tlačítko výstražných světel není nijak zvýrazněno, navíc je daleko od řidiče, což v kritické situaci, kdy blikače potřebujete najít co nejrychleji, může nepříjemně vystresovat i ty, co 5008 už dobře znají. Tohle by mohl Peugeot jednoduše vyřešit třeba v rámci faceliftu.

Nejlevnější verze modelu 565.000 Kč (1.2 PureTech/96 kW Active) Základ s testovaným motorem 945.000 Kč* (2.0 BlueHDi/133 kW EAT6 GT) Testovaný vůz bez příplatků 945.000 Kč* (2.0 BlueHDi/133 kW EAT6 GT) Testovaný vůz s výbavou 1.062.500 Kč* (2.0 BlueHDi/133 kW EAT6 GT) * již není v nabídce

Plusy

Silný motor

Většinu času přijatelná spotřeba

Velmi hodnotný a útulný interiér

Velký zavazadlový prostor

Minusy