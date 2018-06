Seat Leon ST Cupra 2.0 TSI 4Drive DSG – Skrytá identita

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Motor o výkonu 221 kW neboli rovných 300 koní byl ještě v 90. letech záležitostí téměř výhradně supersportovních automobilů, případně vozů třídy GT či luxusních sedanů s víceválcovými motory. Už v minulé dekádě jste se však mohli se čtyřválci, jejichž výkon se k této magické hranici pomalu, ale jistě přibližoval, setkat.

V minulé generaci nabízel Seat Leon Cupra R motor 2.0 TFSI o výkonu až 195 kW. Šlo o starší agregát z řady EA113, tedy s rozvodovým řemenem, známý také z rychlých Golfů a kupé Scirocco R. Komu to bylo i tak málo, měl možnost si v roce 2012 na vybraných trzích objednat Leon Cupra R310. O co šlo - známý německý ladič vozů skupiny VW, firma ABT Power, si vzala do parády standardní Cupru R a výsledkem byly četné úpravy. Tou zdaleka nejmarkantnější bylo zvýšení výkonu motoru na 310 koní. Cupra R310 ale byla nabízena pouze na vybraných trzích, například ve Švýcarsku. V tomto případě samozřejmě nešlo o sériově vyráběný vůz, přesto byla nabídka takto potentního ostrého hatchbacku zajímavá a jasně ukazovala na potenciál motorů TFSI ze starší řady EA113.

Bylo opravdu pozoruhodné, jak se navíc ladiči vypořádali s tak velkým přebytkem výkonu, zejména s ohledem na eliminaci záběrových sil v řízení. Cupra R310 totiž měla „jen“ pohon předních kol. Navíc skupina VW nikdy nepoužívala (a nepoužívá) u svých kompaktů specifické zavěšení předních kol s takzvanou dělenou (nebo oddělenou?) těhlicí. Tedy to, co známe z rychlých Fordů Focus RS, posledních dvou generací Hondy Civic Type R a samozřejmě rychlých Renaultů Mégane R. S., včetně toho současného. Dokonce ani samosvorný diferenciál vůz nepoužíval, pouze jeho elektronickou náhražku XDS. Snad i proto se mi tehdy při prohánění Cupry R310 zdálo, že těch 310 koní je možná až příliš… Jde však o věc názoru. Ovšem objektivně vzato, sladění celého auta bylo i vzhledem k dostupné vlastně velkosériové technice vynikající. Sotva by to tehdy udělal někdo lépe.

Chybí jen málo

Současné vydání Leonu je na trhu od roku 2013. Sportovní verze Cupra dorazila o rok později, přičemž z nabídky byla vypuštěna verze „R“. Seat ovšem přesto nabídku nejvýkonnějšího Leonu výrazně rozšířil. Zatímco u předchůdce (stejně jako v první generaci) byla na vývěr vlastně pouze jedna verze karoserie, pětidveřových hatchback, v současném vydání může kupující zvolit kromě hatchbacku s pěti dveřmi také mnohem praktičtější kombi s přídomkem ST. Ve vybraných zemích (v České republice není v nabídce) je nabízena rovněž třídveřová karoserie se zkráceným rozvorem náprav SC, která se svojí povahou blíží kategorii kupé.

Pokud porovnáte Leon Cupra s přímou konkurencí, patrně velmi rychle odhalíte dvě zásadní skutečnosti. Tou první je relativně příznivá cena. Pokud se spokojíte s hatchbackem a manuální převodovkou, můžete mít tento pozoruhodný vůz už za částku 772.900 korun. Kombi ST startuje na 802.900 korunách, což je rovněž velmi konkurenceschopná částka.

Pouze kombi je k mání také s pohonem všech kol, u Seatu obchodně nazývaným 4Drive. Současně se pojí výhradně se samočinnou šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG.

Druhou skutečností je málo nápadný vzhled. Nebýt velkých 19palcových kol, která jsou standardem, přičemž připlatit si za větší nelze, tak si možná ani nevšimnete, že před vámi nestojí běžný Leon, ale ostrá Cupra s motorem klidně dvojnásobném výkonu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vrcholnou verzi řady Leon, je bohatá výbava v sérii očekávatelná. A skutečnost není jiná. I tak má ale kupující ještě možnosti, jak utratit další peníze. Třeba pokud bude základní sportovní sedadla považovat za málo anatomicky tvarovaná, tomu Seat nabízí za příplatek 33.900 korun skořepinová sedadla, navíc čalouněná skvělou Alcantarou v kombinaci s koženými boky. Za uvedenou částku jsou dále vyhřívaná. Nelze však u nich měnit tuhost bederní opěrky. Testovaný vůz, oděný mimochodem do zářivého laku „oranžová Eclipse“, byl dále vybaven třeba panoramatickým střešním oknem za 22.600 korun, u něhož chválíme možnost jej otevřít. Balíček asistenčních prvků - konkrétně například adaptivní tempomat či asistence pro jízdu v koloně, byl v testovaném autě součástí paketu Comfort & Drive II. Vyjde na 21.900 korun.

Podobně jako zvnějšku vůz neevokuje nijak zvláštní výkonový potenciál ani uvnitř. Výše zmíněná příplatková sedadla sice při čtení ceníku budí dojem závodních skořepin, realita je však přesně opačná. Ano, jsou anatomická, avšak u řady i běžných aut najdete sedadla tvarovaná ještě výrazněji. Kupodivu v praxi fixují tělo nakonec lépe, než lze při pohledu na ně usuzovat. Standardem je elektronický přístrojový štít, tvořený velkým LCD displejem. Řidič si může zvolit jeho uspořádání od klasického s „budíky“ až po zobrazení s doslova obří mapou navigace, roztaženou mezi drobný rychloměr a otáčkoměr. Jde o prvek, který jako první uvedlo současné Audi TT. Důležité je, že čitelnost „budíků“ není ovlivněna ani přímým sluncem.

Další informace o jízdě si lze vyvolat na středovém monitoru. Ten tak může zobrazovat zleva okamžitý plnicí tlak turbodmychadla v barech, hodnotu podélného zrychlení v násobcích tíhového zrychlení (G) a konečně údaj o okamžitém výkonu motoru v kilowattech. Mezi „budíky“ pak samozřejmě nemusí chybět ani údaj o teplotě motorového oleje, což je u takového vozu velmi přínosné. Kabina je tedy na jedničku, a to jak celkovým tvarem palubní desky, tak i ergonomií spolu s materiály.