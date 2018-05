První dojmy: Renault Mégane R.S. nezklamal. Bude králem předokolek?

Nový Renault Mégane R.S. je oficiálně na českém trhu a ze včerejšího článku už také jistě dobře víte, jak dobrou cenovou nabídku tuzemské zastoupení připravilo. Teď ještě záleží, jak dobré auto připravila divize Renault Sport. To už zjišťoval Machi na mezinárodní prezentaci , teď ale konečně přišla možnost vyzkoušet auto v tuzemských podmínkách, byť na klasickou českou okresku, kde eReSko ostatním ostrým hatchbackům vždycky ukazovalo hlavně svoje zadní světla, ještě nedošlo.

Dějištěm prezentace se stal Autodrom Most, tedy asi to nejlepší možné místo, kde můžete ostrou předokolku vyzkoušet. Ehm, bylo by, kdyby po několika týdnech sucha nepřišel intenzivní déšť, který zrovna autům s pohonem přední nápravy příliš nehraje do karet. Takové už jsou ale rozmary přírody, které ve výsledku nechaly výrazněji promluvit silné i slabé stránky auta.

Příznivá cena

To se mezigeneračně poměrně dost změnilo. Pod kapotou už není dvoulitr nýbrž o dvě deci menší osmnáctistovka, která je však naladěná na velmi slušných 206 kW a 390 Nm. Důležitou zprávou, kterou už jste v souvislosti s Méganem R.S. pravděpodobně zaznamenali, je přítomnost manuální, nebo automatické převodovky. Renault tedy na rozdíl od Clia nabídne možnost volby, takže pokud vám jsou bližší tři pedály a manuál, můžete ho mít.Je to také nejlevnější cesta k novému Méganu R.S., v takovém případě vás přijde na 719.900 Kč. Za dvouspojkovou převodovku EDC si Renault účtuje příplatek 40.000 Kč, stejné peníze stojí paket Cup, který se však pojí výhradně s manuální skříní. Bude tedy jen na vás, jestli se vydáte cestou komfortního auta, nebo ostrého hatchbacku, jakým by měl Cup být. Podstatné je, že máte na výběr.

Renault Mégane R.S. – srovnání s dalšími kompaktními hot hatchi Model Renault Mégane R.S. Hyundai i30 N Performance Peugeot 308 GTi Seat Leon Cupra VW Golf GTI Performance Pohon 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 Motor 1.8 TCe 2.0 T-GDI 1.6 PureTech 2.0 TSI 2.0 TSI Zdvihový objem [cm3] 1798 1998 1598 1984 1984 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 206/6000 202/6000 200/6000 221/5500-6200 180/5000-6700 Točivý moment [N.m/min] 390/2400 353/1450-4700 330/1900 380/1800-5500 370/1600-4300 Převodovka 6M (6DS) 6M 6M 6M (6DS) 6M (7DS) Max. rychlost [km/h] 255 (250) 250 250 250 (250) 250 (248) Zrychlení 0-100 km/h [s] 5,8 (5,8) 6,1 6,0 5,7 (5,6) 6,2 (6,2) Komb. spotřeba [l/100 km] 7,2 (6,9) 7,1 6,0 6,9 (6,8) 6,5 (6,3) Pohotovostní h. [kg] 1407 (1430) 1429 1205 1395 (1421) 1387 (1415) Základní cena [Kč] 719.900 779.990 825.000 772.900 752.900

Když už jsem nakousl příplatkovou výbavu, tak mě v ceníku ještě zaujala přítomnost skořepinových sedadel Recaro za 55.000 Kč a paket R.S. monitor, který kromě zobrazování hromady aktuálních údajů na displeji infotainmentu dokáže také obraz z kamery doplnit o data z telemetrie, stojí férových 15.000 Kč. Zářivě žlutý lak známý z minulých modelů v nabídce nechybí, novinkou je tmavší odstín Tonic, přičemž oba si dovozce cení na 40.000 Kč, klasická metalíza přijde na 15.000 Kč, červená Flamme stojí 17.000 Kč, bílá Nacré pak 19.000 Kč.

Všechny můžete vidět v galerii a troufám si tvrdit, že všechny laky autu zatraceně sluší. Snad jen černá nenechá tolik vyniknout muskulaturní karoserii. Vpředu jsou blatníky rozšířené o 60 milimetrů, vzadu o 45 mm a auto sedí o 5 milimetrů níže. Při pohledu na příď vynikne agresivněji tvarovaný nárazník se speciálními světlomety. Nenechte se zmást, nejde jen o denní svícení formované do loga divize Renault Sport, ale o doplňkové světlomety nazvané R.S. Vision, které kromě mlhovek a přisvěcování do zatáček pomáhají i dálkovým světlometům, přičemž by tak měl narůst dosvit dálkových světlometů ze standardních 200 na finálních 460 metrů. Po designové stránce poměrně čistou záď prostou obřích spoilerů zdobí hlavně masivní difusor v jehož středu se ukrývají dvě koncovky výfuku.

Co už na první pohled vidět není, je standardně montovaný systém natáčení zadních kol 4Control, který můžete znát z jiných modelů značky. Tady se zadní kola natáčí v nízkých rychlostech až o 2,7° proti směru předních kol, ve vysokých rychlostech se natáčí ve stejném směru a to až o 1°. Na základě jízdního režimu se ale liší limitní rychlost, kdy se mění směr otáčení zadních kol. Ve standardních režimech je to 60 km/h, v režimu Race je ale limit posunut až na 100 km/h. Samotný podvozek dostal hydraulické dorazy, verze Cup má podvozek o 10 % tužší, její hlavní předností je ale především mechanický samosvorný diferenciál. Té se ale budeme muset podívat na zoubek později, vzhledem k náběhu výroby byla všechna auta ve standardní specifikaci bez paketu Cup a vyjma jednoho jediného byly přítomny auta s převodovkou EDC.

Za volant!

Při čekání na zaváděcí kolo mám trochu čas porozhlédnout se kolem. Vnitřek je starý dobrý Mégane, dojem výjimečnosti dodávají především velmi dobrá sedadla, která slušně podrží tělo a budou pravděpodobně i velmi pohodlná na delších cestách. Volant má vrchní a spodní část věnce vyvedenou v Alcantaře s červeným prošíváním, stejná barva se objevuje také na hlavici šestistupňové manuální převodovky. Ano, dílem obrovské náhody se mi hned při první jízdě podařilo dostat za volant jediné verze s manuálem nejen na okruhu v Mostě, ale prý i v celé Střední Evropě.

Teď už ji jenom nerozbít… Trať je úplně promočená, v některých úsecích stojí kaluže vody a stěrače zběsile lítají ze strany na stranu, jak se snaží odhrnout provazy deště z čelního okna. Pomalu zjišťuji, že řazení je o dost tužší, ale také přesnější než je tomu u klasické verze. Hlavice dobře padne do ruky, protože už ve svém středu nemá výrazný šev, který u minulé generace nepříjemně tlačil do dlaně. Jakmile po úvodním kole mizí safety car, můžu konečně začít pomalu hledat limity, dnes však především pneumatik. První brzdění po cílové rovince mě uvede do drsné reality. Auto přede mnou jede jako na saních a jen horko těžko dobrzďuje do šikany, já na tom nejsem o moc lépe. Příště musím brzdit tak o dvacet, třicet metrů dříve. S první pravotočivou zatáčkou se ale Mégane pere statečně. Snad i díky natáčení zadních kol je i na mokru hodně obratný a velmi dobře zatáčí, horší je to s výjezdem. Autu citelně chybí samosvor, o to více v takových podmínkách jako dnes. Stačí jít na plyn trochu dříve a auto všechnu energii promarní nedotáčivým hrabáním. Tomu příliš nepomáhá ani řízení, které postrádá cit.

S přibývajícími koly postupně objevuji dokonalosti podvozku, který má příjemně přetáčivý charakter, pokud chcete. Stačí jít trochu později na brzdy a auto se při nájezdu krásně stočí do vnitřku zatáčky. To samé se děje pokud uprostřed zatáčky povolíte plyn. Chování je tak čitelné, že to funguje až telepatickým způsobem. V rychlých zatáčkách je hodně znát přínos natáčení zadních kol, auto nemá tendence hrnout se přes přední kola a je velmi stabilní.

Kde ale auto na svého předchůdce rozhodně ztrácí, je zvuk. Motor jako takový zní poměrně příjemně, byť je hodně monotónní jako většina přeplňovaných motorů. Zcela však zmizelo zběsilé funění z výfuku, které při plném zápřahu vyluzovala minulá generace. Napravuje to alespoň verze s automatickou převodovkou, která s každým přeřazením zlověstně zapráská. U verze s manuálem se ale ničeho takového nedočkáte, tady je zvuk poměrně nevýrazný a je to škoda.

Rychlé přesednutí do verze s automatickou převodovkou mě překvapilo ještě v jednom ohledu. Verze s automatem pocitově mnohem lépe zrychlovala. A nebyl to jen můj dojem, shodl jsem se na tom i se zbytkem kolegů. Krom toho to bylo vidět i na výjezdech, kde měla verze automatem jasnou převahu. Mojí volbou by přesto nebyla. Jet s ní rychle je mnohem snazší, to ale vychází z logiky věci. Vedle toho ale převodovka často otálela s řazením dolů, někdy odmítla podřadit, aby o několik sekund přeřadila na nižší kvalt a motor akorát vytočila do omezovače. Směrem nahoru ale řadí bezchybně bleskovým způsobem a zcela jistě bude pro mnohé řidiče lepší volbou než puristický manuál.

Zklamání se nekoná

Minulou generaci Renaultu Mégane R.S. jsem opravdu zbožňoval. Během těch několika let jsem se dostal za volant hned několika kousků a rozloučil jsem se s ní tím nejlepším možným způsobem - za volantem verze Trophy. Byla syrová, nekompromisní a vyžadovala maximální soustředění. Řidiče ale také dokázala úžasným způsobem odměnit.

Ve srovnání s ní je nový Mégane R.S. jiný, nadšenému řidiči ale nenabídne tak nekompromisní zážitek. Není ale příliš fér srovnávat hardcorové provedení se základní verzí, která má kromě jízdních výkonů nabídnout vysokou dávku komfortu. Přesně to zvládá dokonale, vedle toho jí ale nedělá žádný problém absolvovat několik kol na závodním okruhu a řidiče pobavit.

Celkově mě nový Mégane R.S. příjemně překvapil svým naladěním a rozhodně nezklamal, absolutní nadšení si ale schovávám pro verzi Cup, která snad autu dodá onu chybějící špetku chuligánského charakteru, která byla pro Mégane R.S. tak typická. Na samotném vrcholu potravního řetězce by měla stanout chystaná verze Trophy, která se má představit ještě letos.