Subaru XV 2.0i-S Lineartronic – Nebojím se ničeho

SUV a crossovery se sice na módní vlně vezou až v posledních letech, Subaru však auta do zhoršených podmínek stavělo dávno předtím. Vždyť Outback je tu s námi od roku 1994, Forester pak dorazil o tři roky později.

Řadu terénních aspirantů rozšířil jako poslední model XV. I když se může zdát, že jde o čerstvý přírůstek japonské rodiny, od jeho uvedení na trh uplynulo již dlouhých osm let. V roce loňském se dočkal nemalé modernizace, kterou jsme testovali v terénu i okolí lotyšské Rigy. Zbývalo jediné: ozkoušet si druhou generaci na českých silnicích.

Prodleva od ukázání se světu po dodání prvních kusů na trh byla sice o něco delší (vždyť druhá generace se představila již na loňském autosalonu v Ženevě), ale dočkali jsme se. Po vzhledové stránce jde spíše o evoluční pokrok, zato změn pod kapotou je podstatně více. Zákazníci mohou vybírat ze dvou pohonných jednotek, v každém případě ale musí sáhnout po samočinné převodovce CVT.

Drobné krůčky k dokonalosti

Až přímé porovnání s předchozí generací odhalí, který vůz je ten mladší. Designových změn se totiž odehrálo minimum. Pro některé to může být zklamání, vyznavači decentních tvarů však budou spokojeni. XV je ale teď přeci jen o něco ostřejším autem s výraznějšími rysy. Přepracované jsou světlomety, ale třeba i šestiúhelníková maska chladiče. Punc off-roadu doplňují plastové kryty ve spodních částech karoserie a s testovaným dvoulitrem dostanete ve všech výbavách i střešní ližiny.

Nemůžu říct, že bych se do auta na první pohled zamiloval, ale na druhou stranu ani ničím neurazí. Testovaného exempláře si na parkovišti všimnete hlavně díky výrazně oranžovému lakování, což je u Subaru jeden ze tří bezpříplatkových odstínů. Za jiné barvičky (zdarma je k dispozici ještě červená a šedá) si musíte připlatit 12.000 Kč. Ani výběr kol není dvakrát bohatý – šestnáctistovka dostane vždy sedmnáctky, dvoulitr pak o palec větší kola.

Ale nezoufejte, jde totiž o jediný příplatek navíc, do něhož při volbě Subaru XV musíte investovat. Další výbava už nestojí nic, záleží jen a pouze na tom, pro jaký z dostupných stupňů se rozhodnete. Základem je Active a páruje se výhradně se šestnáctistovkou, dvoulitr už dostává vyšší provedení Comfort, Executive a konečně testovaný Sport.

Zaměříme-li se rovnou na testovanou motorizaci v základní výbavě (710.000 Kč), nebude vám chybět nic zásadního. Takové auto už má natáčecí BiLED světlomety, přední mlhovky, kožený volant a hlavici řadicí páky, duální automatickou klimatizaci, multifunkční displej či 8“ infotainment bez navigace. Ta se páruje až se zbylými stupni.

Jelikož nám ceník pro svou jednoduchost moc času nezabral, přesuňme se k autu samotnému. Na první pohled se sice tváří jako zvýšený hatchback, ale svými rozměry odpovídá kupříkladu Seatu Ateca. Ve srovnání s předchůdcem vzrostla délka o 15 mm (4465 mm), šířka o 20 mm (1800 mm) a výška o stejnou hodnotu na 1590 mm (bez střešních ližin). Mezigeneračně se natáhl i rozvor, konkrétně o 30 milimetrů na 2670 mm.

+

Interiér je z velké části inspirován Imprezou. Osmipalcovou obrazovku infotainmentu doprovází kaplička na středu palubovky, která přináší další várku důležitých informací. Kožený volant padne skvěle do ruky a v mrazech vás začne ohřívat takřka okamžitě. Snad jen těch tlačítek na něm by mohlo být o něco méně. Pochválit naopak můžeme rozsah nastavení volantu, ale i sedačky, díky čemuž si pohodlí za volantem udělá řidič jakéhokoliv vzrůstu.

Sedáky vpředu jsou vcelku ploché, výraznější boční vedení mají až samotná opěradla. Posádku vpředu to sice nenutí držet stehna zbytečně u sebe a může se příjemně rozvalit, na druhou stranu vás ale sedačka v ostřejších zatáčkách zrovna moc nepodrží.

Zadní lavice je po stránce komfortu takovým segmentovým průměrem, nad ostatními tu má ale Subaru navrch v jiné oblasti – prostoru. I kolega s výškou přes 185 centimetrů si udělal pohodlí za volantem a následně se se slušnou rezervou nad hlavou i v oblasti kolem posadil sám za sebe. Zejména vzadu je dostatek místa příjemným překvapením, zohledníme-li svažující se střechu.

Celkový dojem z kabiny je dobrý, i když tu stále narazíte na tvrdé a místy i lacině vypadající materiály. Na druhou stranu ve voze všechno sedělo, nic nevrzalo ani neskřípalo. Třešničkou na dortu je pak hezké prošívání v kontrastní barvě napříč celým interiérem.

Horší je to se zavazadlovým prostorem, XV totiž pojme jen 385 litrů. A to v případě, že v autě nechcete mít dojezdovou rezervou, jinak se jeho objem sníží na maličkatých 310 l. Nezajásáte ani po sklopení zadních sedaček, kdy celková velikost vzroste na 1310 litrů. Vždyť takový Karoq pojme minimálně 479 l (v závislosti na sedačkách), konkurenční Peugeot 3008 pak dokonce 520 litrů. Když bude potřeba převést něco většího a dostanete to do kufru přes vyšší nakládací hranu, můžete se spolehnout na takřka rovnou ložnou plochu.