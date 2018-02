Toyota Land Cruiser 2.8D-4D AT – Terénní ikona nevyměkla

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Vozy kategorie SUV v posledních letech válcují automobilový trh, zákazníci je chtějí a automobilky jich na trh uvádí víc a víc. Na terénní ambice se přitom tak nějak zapomnělo, mít sportovně-užitkové auto už neznamená silný motor, důstojnou světlou výšku či samozřejmost průjezdu těmi nejnáročnějšími terény.

Podíváme-li se na testovanou Toyotu Land Cruiser, působí mezi svými konkurenty trochu jako zjevení. Stále jde o čistokrevný off-road s ocelovým žebřinovým rámem, jenž si zakládá na tom, že projede téměř všude.

Kaňkou na majestátním autě může být snad jen to, že se nabízí s jedním jediným motorem – 2,8litrovým vznětovým čtyřválcem s výkonem 130 kW. Na papíře to není zrovna jednotka, která by vás posadila na zadek, ale jak funguje v praxi? Agregát v útrobách Toyoty Land Cruiser jsme vyzkoušeli v kombinaci se šestistupňovou planetovou převodovkou.

Parádní oldschool!

Land Cruiser své robustní proporce nikterak nemaskuje, na první pohled je vám jasné, že před vámi stojí pořádný kus techniky. Na rozměrech nic nezměnila ani nedávná modernizace. I nadále jde o auto s délkou 4780 mm, šířkou 1885 mm a výškou 1890 mm včetně střešních nosičů. O bezpečný průjezd nejrůznějšími terény se pak stará světlá výška 215 milimetrů.

Modernizační procedura se týká zejména vzhledu. Při podrobnějším zkoumání exteriéru objevíte třeba přepracovanou příď, kde na výraznou šestiúhelníkovou masku navazují užší světlomety. Ty jsou v základní výbavě Live halogenové, avšak ve všech ostatních (Legend, Active, Active Trend a testovaná Executive) už dostanete Bi-LED světlomety s automatickou regulací výšky. Bavíme se však o pětidveřovém provedení, Land Cruiser lze totiž pořídit i jako třídveřové auto.

Změny však pokračují i na dalších částech karoserie. Kupříkladu kapota dostala výrazný prostřední prolis, přepracované jsou i zadní LED kombinované svítilny. Auto je pak v základu posazeno na 17“ ocelových kolech, vyšší výbava už dostane liťáky se stejným rozměrem a všechna další provedení obouvají devatenáctky s pneumatikami o rozměru 265/55.

Inovacím se neubránila ani kabina, i když i zde jde především o drobné retuše. Změn se dočkal středový panel, který sází na fyzická tlačítka nejen při nastavování teploty, ale vlastně u všeho, na co si jen vzpomenete. Ve srovnání s ostatními SUV je tu velká část plochy věnována asistentům do náročných terénů. Jsou sice utopeny poměrně nízko a nenachází se tolik na očích, ale v zásadě to nevadí. Nejde o prvky, se kterými byste pracovali co druhý kilometr.

Od druhého výbavového stupně pak nově dostanete osmipalcový displej infotainmentu s devíti reproduktory. Až dvě nejvyšší provedení jej obdrží včetně navigace a zesilovače JBL se 14 reproduktory. Na displeji kromě mapových podkladů či multimédií uvidíte i obraz parkovací kamery či panoramatického monitoru. A jiný je i volant, který Land Cruiser převzal z většího modelu V8.

+

Samotnému zpracování interiéru není moc co vytknout, počítejte ale s tím, že namísto prémiového dojmu sází spíše na bytelnost a tvrdé materiály. Sezení v sedačkách s koženým čalouněním je pohodlné. Sedák je prostorný a nemá příliš výrazné boční vedení, tudíž se za volantem můžete i příjemně rozvalit. Navíc je kromě vyhřívání (vpředu i vzadu) posádce v první řadě k dispozici i odvětrávání, což se v teplých dnech rozhodně hodí.

Díky velkým rozměrům a luxusnímu prostoru v kabině máte dostatek místa nejen vpředu, ale i ve druhé řadě. Poskládají se sem i tři dospělí, ani figurant s výškou blížící se 190 centimetrům neměl problém s nedostatkem prostoru nad hlavou ani před koleny. Peckou pro posádku vzadu je zábavní systém umístěný na stropnici. Dostanete jej s paketem VIP společně se střešním oknem za 60.000 Kč. Jde vlastně o malou televizi, do které stačí vsunout USBčko s filmem a od dětí vzadu je na chvíli klid.

V testovaném exempláři byla k dispozici i třetí řada sedadel, dostanete ji s paktem Family za 60.000 Kč. I tady těží Land Cruiser hodně ze svých proporcí, takže i sem se vejdou dva urostlí jedinci. I když to na nějaké dlouhé cestování není, v tomto autě se příplatek za sedmimístné provedení vyplatí více než kdekoliv jinde.

Opomenout nesmíme ani zavazadelník, který se kvůli vyšší hmotnosti víka atypicky otevírá do strany. Na rozdíl od nás jezdí Japonci po levé straně, což s sebou přináší jednu nevýhodu. Když zaparkujete podélně a chcete náklad vyložit na chodník, musíte dveře neprakticky obcházet, otevírají se totiž na pro nás nevhodnou stranu.

To se ale týká jen skutečně velkých předmětů. K naložení drobností či menších nákupů vám s klidem poslouží otevření zadního okénka, které už se zvedá nahoru. Kufr při postavené třetí řadě sedaček pojme jen 104 litrů, po jejich elektronickém sklopení už je to zajímavější. V základu se sem vejde 553 litrů zavazadel (pětidveřová varianta disponuje 621 l), při sklopení obou řad pak 974 l. A když se tuhle Toyotu rozhodnete naložit až po střechu, čeká na vás velkorysých 1833 litrů.