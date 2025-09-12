Každá tuna navíc zvyšuje spotřebu. Výzkum zjistil, o kolik
Náklady na palivo jsou klíčovou součástí fungování spediční firmy. Peníze tu mohou unikat zbytečně různými cestami.
Výrobci nákladních aut se snaží, seč mohou, snižovat spotřebu svých vozů a každé procento je úspěchem. Když totiž klesne spotřeba o 5 %, udělá to třeba litr na 100 km a kamion najede ročně klidně ke 100 tisícům. K nižší spotřebě však mohou pomoci i dopravci, a to snížením zatížení vozidla.
Že bude mít těžší vůz vyšší spotřebu, je samozřejmé. Jak moc, odhalují data společnosti Eurowag. Říkají, že konkrétní průměr je 0,25 l/100 km na každou tunu hmotnosti. Kamion naložený o čtyři tuny víc oproti stejnému, ale méně zatíženému tedy na každých 100 km spotřebuje o litr nafty více.
„Na základě našich dat z reálného provozu vidíme, že i menší rozdíly v celkové hmotnosti se dlouhodobě promítají do vyšších nákladů.“ říká Jaroslav Altman, ředitel R&D z Eurowagu. „Při intenzivním provozu může rozdíl několika tun znamenat navýšení nákladů v řádu tisíců korun měsíčně, i když je styl jízdy jinak ukázkový,“ dodává.
Střední hodnota průměrné spotřeby pro náklaďáky s okamžitou hmotností 20–25 tun je 22,1 l/100 km, u vozů naložených na okamžitou hmotnost 35–40 tun je to 25,8 l/100 km. Společnost ovšem připomíná, že zásadní je také trasa, po které vozidlo jede: „Ve městě, kde se často rozjíždí a brzdí, je dopad hmotnosti na spotřebu mnohem výraznější než na dálnici.“
Právě v městských úsecích mají data Eurowagu největší rozptyl, ale také je střední hodnota nejvyšší. Na dálnicích je 22,1 l/100 km, na silnicích mimo město je to 28,8 l/100 km – sem, odhadujeme, patří i horské trasy v oblastech, kde nevedou dálnice tunely pod kopci – a ve městě je střední hodnota 37,6 l/100 km.
Tato data samozřejmě neříkají, že by stejné kvantum nákladu mělo odvézt více kamionů naložených jen částečně. Úspory se však dají hledat na různých místech. „Plná nádrž s 600 litry paliva znamená zhruba půl tuny navíc. Pokud vůz jezdí na kratší vzdálenosti a pravidelně se vrací na základnu, může být výhodnější tankovat menší objem,“ zní jedno z doporučení.
Další hovoří o zvážení, zda vůz vždycky potřebuje vézt všechnu výbavu, nebo kromě objemu při plánování dopravy brát více v potaz i hmotnost nákladu. „Některé firmy zavádějí orientační váhové profily podle typu zakázky, aby měly přehled, které trasy a vozy nesou největší zátěž,“ říká společnost.
zdroj: Eurowag | zdroj foto: Volvo, Scania, MAN | zdroj videa: Marek Bednář/Auto.cz