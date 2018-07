Tour de France: Jaká zajímavá auta jsme mohli vidět na legendárním cyklistickém závodě?

Před pěti lety oslavil závod Tour de France sté výročí, není tedy divu, že jde o nejslavnější cyklistický závod světa. Velký start (Grand Départ) se konal 7. července a přinesl rovinatou etapu, snažení 176 jezdců z 22 týmů vyvrcholí závěrečnou jízdou 29. července v Paříži. Kromě obrovských jmen světové cyklistiky, prestižních týmů a celé řady věhlasných sponzorů na akci pravidelně vídáme i atraktivní automobily. A na některé z nich se nyní podíváme podrobněji…

„Velitelský“ Superb

O tomto speciálním kousku jsme už psali . Škoda Superb Combi byla nizozemským importérem automobilky přestavěna na „velitelský“ vůz týmu LottoNL-Jumbo. Kromě zbarvení se auto odlišuje celou řadou prvků včetně speciálního držáku náhradních dílů, nejzajímavější částí je však zpětné zrcátko. Klasický odraz zrcátka totiž doprovází ještě obraz zadní kamery, aby měl řidič o cyklistech za sebou větší přehled.

Posádka se skládá z tří členů: šéf stáje řídí, vedle sedí asistent a vzadu mechanik. Spolucestující mají k dispozici moderní tablety, na kterých mohou sledovat průběh a aktuální pořadí. A protože internet může v některých pasážích závodu zlobit, naleznete v Superbu namísto rezervy přijímač 4G mobilního signálu. Aby byla komunikace snazší, na displeji vidí posádka vozu i to, kdo se s nimi zrovna snaží spojit. Prý je to kvůli tomu, že někdy není zcela jasné, kdo zrovna hlásí defekt a potřebuje pomoci.

Mladoboleslavská Škodovka je partnerem slavného cyklistického závodu již patnáctým rokem a letos pro soutěž dodala 250 vozů. Napříč flotilou byste kromě Superbu našli také Octavie a pochopitelně i SUV Karoq a Kodiaq. Vlajkovou lodí je pak červený Superb ředitelství závodu. Pořadatelé se pochopitelně snaží jednotlivé vozy barevně odlišit dle jejich důležitosti. Zatímco ředitele poznáte díky červené, neutrální servisní Škodovky zase pomocí žluté. Tyto posádky pomáhají všem závodníkům bez ohledu na působiště.

Minibar pro prezidenta

Pojďme se ještě zaměřit na výše popsaný červený Superb, snad nejdůležitější vůz na celé akci. Z něj každý rok ředitelství závodu komunikuje s pořadateli, hlásí se hlavnímu štábu a startuje další etapy. I tohle auto dostalo řadu speciálních prvků: na střeše má šest antén, dále nechybí několik mikrofonů se čtyřmi rádiovými okruhy na konzole. Právě díky tomu ředitel organizuje provoz kolem pelotonu a je v kontaktu s traťovými komisaři. Součástí je i panoramatické střešní okno, které je možné otevírat ze zadních sedaček.

Do ředitelského Superbu se často posadí i vážení hosté, v minulosti to byl třeba někdejší francouzský prezident François Hollande. Pro tyto příležitosti připravili tvůrci vozu také minibar, ve kterém nechybí zásoba vychlazeného šampaňského. A jedna zajímavost na závěr: právě tento červený Superb je jediným automobilem na Tour de France, jenž může protnout cílovou pásku dané etapy společně s jezdci.

Královský odpočinek od Fordu

Náročnost Tour de France neponechává náhodě ani Modrý ovál, který připravil pro závod speciálně upravený Tourneo Custom. Ten poslouží závodníkům na konci etapy, když se chtějí co nejpohodlněji přepravit na hotel a načerpat síly na další dny. Není divu, vždyť takové cesty někdy trvají i několik hodin. Proto Ford postavil dodávku, jejíž součástí je i kuchyňský koutek s lednicí, sklápěcí sedačky, elektrické zásuvky a přikrývky připravené pro samotné závodníky.

Team Sky vysvětluje, že regeneraci po náročné etapě je nutné začít co nejdříve, právě proto speciálu americké automobilky s radostí využívá. „Každá sekunda se počítá. I malé množství času může nakonec znamenat rozdíl mezi vítězstvím a ztrátou. Tourneo Custom Podium pomáhá jezdcům začít regeneraci co nejdříve po závodě a cestovat do hotelu v pohodlí,“ vysvětluje Servais Knaven, sportovní ředitel týmu.

Právě Ford je výhradním dodavatelem aut pro tento tým, přičemž partnerství odstartovalo již v roce 2016. Kromě dodávky lze v portfoliu nalézt i Ford Mondeo ST-Line, S-Max, Edge či Transit. Specialitkou je pak Ford Ranger propagující kampaň „Share The Road“.

Modročerné šelmy

Ještě než se Team Sky upsal Fordu, úzce spolupracoval s britským Jaguarem. V roce 2014 jsme tak na startu Tour de France mohli vidět F-Type Coupé speciálně vytvořený pro příležitost slavného závodu. Nešlo jen o pouhou stylovku, auto vezlo náhradní kola, pití a další nezbytnosti pro posádku týmu. Vůz ladila divize Special Vehicle Operations a poháněl jej pětilitrový osmiválec s výkonem 404 kW (550 k). Úprava si vyžádala přepracování zavazadelníku a zadního okna, v interiéru pak samozřejmě nechyběla vysílačka.

O poznání atraktivnější šelmu přivezl Jaguar na start Tour de France v roce následujícím. Tehdy se automobilka připravovala na zářijovou premiéru SUV F-Pace, která byla naplánována pro autosalon ve Frankfurtu nad Mohanem. Značka však auto ukázala právě během cyklistického podniku , opět coby doprovod týmu Sky. Zajímavé je, že kromě zbarvení cyklistické stáje se vůz představil bez výraznějšího maskování, takže šlo de facto o světovou premiéru.

F-Pace tehdy převážel čtyřčlennou posádku, kromě ředitele stáje nechyběl lékař, mechanik a ještě jeden člen týmu. SUV se však světu ukázalo jen v průběhu první etapy dlouhé 13,7 kilometru, další příležitost vidět vůz dostala veřejnost skutečně až ve Frankfurtu.