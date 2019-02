Nová Toyota Corolla sedan vstupuje na český trh. Kolik stojí v porovnání s konkurencí?

Toyota na český trh uvádí novou generaci modelu Corolla, když prozradila její ceny. K označení Corolla se po několikaleté epizodě s označením Auris vrátily hatchback a kombi, naopak sedan si známé označení v Evropě uchoval pořád. Přestože se jména jednotlivých karosářských variant opět sjednotila, mezi sedanem a ostatními bratry stále některé rozdíly najdeme.

Český ceník sedanu je totiž postavený jinak než u pětidveřového hatchbacku a kombíku Touring Sports. V nabídce chybí stupeň Selection, odlišná je i výbava jednotlivých stupňů a portfolio nabízených motorů. Jestliže pro hatchback a kombi jsou k dispozici benzinový čtyřválec 1.2 Turbo a dvě hybridní verze 1.8 Hybrid a 2.0 Hybrid, sedan je nabízen s atmosférickým čtyřválcem 1.6 Valvematic a hybridním 1.8 Hybrid.

České ceny nové, již dvanácté generace Toyoty Corolly sedan začínají na částce 499.900 korun za 1.6 Valvematic (97 kW), v kombinaci s šestistupňovou manuální převodovkou.

Základní výbava v tomto případě čítá dálkově ovládané centrální zamykání, elektricky ovládaná okna, manuální klimatizaci, elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, 15palcová ocelová kola, sadu na opravu pneumatik, multifunkční volant, sedm airbagů nebo adaptivní tempomat.

K benzinové šestnáctistovce lze přikoupit i CVT převodovku Multidrive S za 35.000 korun. V případě základního stupně Active se ale na ní váže i paket Business za 50.000 korun, který zahrnuje kožený volant, přední mlhovky, multimediální systém s osmipalcovou dotykovou obrazovkou a šesti reproduktory, zadní parkovací kameru, dojezdovou rezervu, vyhřívaná přední sedadla, elektricky ovládanou bederní opěrku sedadla řidiče nebo dvouzónovou automatickou klimatizaci. Ceny takové Corolly tudíž vyskočí na 584.900 korun.

Druhý stupeň Comfort přebírá velkou část prvků z paketu Business (kromě vyhřívaných předních sedadel a elektricky ovládané bederní opěrky sedadla řidiče), k nimž dále přidává zadní loketní opěrku, obložení palubní desky měkkou texturou s prošíváním nebo 16palcová kola z lehkých slitin.

Vrcholný stupeň Executive pak čítá bezklíčové odemykání, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaný volant, dešťový senzor, projektorové bi-LED světlomety, 17palcová kola z lehkých slitin nebo obložení interiéru imitující kůži. Nechybí ani vyhřívaná přední a zadní sedadla, elektricky ovládaná bederní opěrka řidiče nebo bezdrátová nabíječka telefonu.

Toyota Corolla sedan – ceny a technická data nabízených verzí Motor 1.6 Valvematic 1.6 Valvematic 1.8 Hybrid Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 97/6400 97/6400 72/5200 Točivý moment [N.m/min] 160/4400 160/4400 142/5600 Výkon hybridní soustavy [kW] - - 90 Převodovka 6M CVT e-CVT Max. rychlost [km/h] ? ? ? Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,7 10,2 11,0 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,7 5,5 3,4 Cena Active [Kč] 499.900 584.900* 569.900 Cena Comfort [Kč] 524.900 559.900 594.900 Cena Executive [Kč] 644.900 679.900 714.900 *Včetně paketu Business

Jestliže v minulosti bylo kompaktních sedanů na českém trhu povícero (zmiňme třeba Ford Focus a VW Jetta), dnes už Corolla tolik soupeřů nemá, přesto jsme ji s vybranou konkurencí porovnali. Ne ve všech případech se však dal srovnat blízký agregát (třeba hybrid Corolla nabízí jako jediný kompaktní sedan), a tak to berte spíše jakožto přehled toho, co se dá v této kategorii sehnat a za jakou cenu, než že by se jednalo o přímé soupeře.

Takový Fiat Tipo nebo Renault Mégane GrandCoupé totiž umějí být mnohem levnější než Toyota Corolla sedan se základním motorem 1.6 Valvematic (97 kW). První se zážehovým motorem 1.4i (70 kW) pořídíte ve verzi Lounge za 336.900 korun, sedan francouzské značky přijde ve verzi Intens s přeplňovaným benzinovým motorem na 447.900 korun. V obou případech jsou každopádně k dispozici ještě levnější, hůře vybavené varianty.

Corolla sedan navíc tolik nebojuje širokou výbavou. Sice má v základu adaptivní tempomat, za takový kožený volant se ale musí připlácet, stejně tak musíte v základu počítat jen s ocelovými koly. Také klimatizace je u několika soupeřů už automatická, zatímco Corolla se v základu musí spolehnout na manuální.