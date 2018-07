Velká cena Německa MotoGP: Kvalifikace pro Marqueze, Pasiniho a Martina

V devátém podniku mistrovství světa se objeví také oba stálí čeští účastníci. V nejnižší objemové třídě Moto3 skončil Jakub Kornfeil na 21. a Karel Abraham v MotoGP na 23. místě.

Okruh Sachsenring je nejkratším v kalendáři devatenácti závodů letošního seriálu a z hlediska průměrných rychlostí na jedno kolo je také nejpomalejší. Celkem je tu 13 zatáček, z nichž je deset levých, a pouze tři jsou pravé. Nejvyšší maximální rychlost tady zaznamenal v roce 2015 Ital Andrea Dovizioso na Ducati, když jel rychlostí 298,2 km/h.

MotoGP: Podruhé Marquez

Do dnešního závodního programu nenastoupili v MotoGP dva jeho stálí účastníci. Ital Franco Morbidelli (Honda) sice začal navzdory zranění z nizozemského Assenu v prvním tréninku, ale po prohlídce u lékaře padlo rozhodnutí, že nebude v dalším průběhu víkendu pokračovat. Itala nahradil Němec Stefan Bradl, testovací jezdec Hondy.

Na následky pátečního pádu doplatil testovací pilot KTM Mika Kallio z Finska, jenž měl startovat na divokou kartu. V pátek ztratil v osmé zatáčce kontrolu nad strojem, prolétl štěrkem únikové zóny. Skončil v bariéře, kde na něj dopadl motocykl. „Všechno se odehrálo během dvou sekund. Nebyl čas jakkoliv reagovat a nakonec jsem rád, že všechno neskočilo hůř,“ prohlásil Kalio, který bude muset podstoupit operaci šlach ve zraněném kolenu.

Rekordní devátou pole position v řadě dosáhl Španěl Marc Marquez, který svým závěrečným časem překonal Ital Daniila Petrucciho o 0,025 sekundy, ale současně vytvořil časem 1:20,270 rekordní rychlostní průměr 164,6 km/h. Právo bojovat o nejlepší pozici na startu nedělního závodu si vybojovali v první části kvalifikace Ital Andrea Dovizioso (Ducati) a poprvé v kariéře Japonec Takaoki Nakagami (Honda).

Dvě minuty před koncem vymezeného času druhé části kvalifikace zajel Petrucci čas 1:20,295 a převzal pozici lídra o 0,116 sekundy. Marquez byl v tu chvíli na čtvrtém místě, ale dokázal ve svém posledním kole zajet čas, který je na německé trati nejrychlejší, jaký tam kdy motocyklový závodník dosáhl. Poslední kolo měl výborně rozjeté Španěl Álvaro Bautista (Ducati), ale ve dvanácté zatáčce havaroval a do závodu odstartuje devátý. Český jezdec Karel Abraham (Ducati) odstartuje až z poslední řady, kdy ž skončil v kvalifikaci až na 23. místě.

1. Marc Marquez Repsol Honda Team 1:20,270 2. Danilo Petrucci Alma Pramac Racing +0,025 3. Jorge Lorenzo Ducati Team 0,057 4. Maverick Viňales ¨Movistar Yamaha MotoGP +0,171 5. Andrea Dovizioso Ducati Team 0,174 6. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP¨ +0,262 7. Cal Crutchlow LCR Honda Castrol +0,405 8. Andrea Iannone Team Suzuki Ecostar +0,412 9. Alvaro Bautista Angel Nieto Team +0,430 10. Dani Pedrosa Repsol Honda Team 0,561 23. Karer Abraham Angel Nieto Team +1,408

Moto2: Podruhé Pasini

Ital Mattia Pasini se moc se svými soupeři nepáral. Hned na začátku vymezeného času vytvořil nový kvalifikační rekord 1:23,787 sekundy. Jeho čas vydržel na první příčce až do konce kvalifikačního segmentu třídy šestistovek. Necelé dvě desetiny ztratil na pole position Luca Marini, dvě tisíciny za Marinim je jeho týmový kolega a aktuální lídr šampionátu Francescho Bagnaia. To znamená, že tým SKY Racing Team VR46 má oba jezdce v první řadě. Brit Sam Lowes ztratil na první řadu pouhopouhou jedinou tisícinu sekundy a do závodu odstartuje čtvrtý z druhé řady. Na začátku kvalifikace havaroval Fabio Quartararo a dosažený čas mu stačil na osmnácté místo.

1. Mattia Pasini Italtrans Racing Team 1:23,787 2. Luca Marini SKY Racing Team VR46 +0,181 3. Francesco Bagnaia SKY Racing Team VR46 0,183 4. Sam Lowes Swiss Innovative Investors +0,184 5. Lorenzo Baldassari Pons HP40 0,234 6. Xavi Vierge Dynavolt Intact GP +0,249 7. Alex Marquez EG 0,0 Marc VDS +0,292 8. Joan Mir EG 0,0 Marc VDS +0,305 9. Marcel Schrotter Dynavolt Intact GP +0,315 10. Brad Binder Red Bull KTM Ajo +0,391

Moto3: Kornfeil ztratil časy

Pro šesté pole position v devátém závodě sezony si dojel Španěl Jorge Martin. Nejrychlejší kvalifikační trio se vešlo do necelých sedmi setin sekundy. Druhý totiž skončil Marcos Ramírez o 0,060 a za ním se umístil Ital Enea Bastianini, který byl pomalejší 0,065 sekundy.

Jakub Kornfeil zajel v kvalifikaci jedenadvacátý čas a na startu nedělního závodu třídy Moto3 tak bude v sedmé řadě. Před dvěma týdny v Assenu český jezdec startoval ještě o řadu dál a pátým místem si zajel sezonní maximum. Kornfeil na Sachsenringu zaostal o 894 tisícin sekundy za nejrychlejším jezdce nejnižší objemové kategorie Martínem.

Kornfeil odstartuje do devátého závodu sezóny jako osmý muž průběžné klasifikace. Dosud nebodoval jen v Itálii. V Německu se mu nejvíc dařilo předloni, kdy vybojoval čtvrté místo.

1. Jorge Martin Del Conca Gresini Moto3 1:26,434 2. Marcos Ramirez Bester Capital Dubai +0,060 3. Enea Bastianini Leopard Racing +0,065 4. Jaume Masia Bester Capital Dubai +0,262 5. Aron Canet Estrella Galicia 0,0 +0,306 6. Tony Arbolino Marinelli Snipers Team 0,311 7. Marco Bezzecchi Redox PruestelGP +0,349 8. John McPhee CIP – Green Power +0,358 9. Ayumu Sasaki Petronas Sprinta Racing +0,393 10. Fabio di Giannantonio Del Conca Gresini Moto3 +0,457 21. Jakub Kornfeil Redox PruestelGP +0,894

Václav Duška jr.