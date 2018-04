Velký test reálné spotřeby 50 aut! Víme, která auta jsou na skutečných silnicích nejúspornější!  

Spotřeba paliva je u aut jedním z nejsledovanějších parametrů, jenže zároveň jeden z hůře zjistitelných. Existuje sice udávaná, tzv. kombinovaná spotřeba, jenže ta je měřena v laboratorních podmínkách podle specifických parametrů, které mají s reálnými podmínkami jen máloco společného. Proto jsme se rozhodli měřit si spotřebu vozů sami, přímo v reálném prostředí. A údaje jsou v mnoha případech hodně odlišné od udávaných čísel!

Vezměte si takový Lexus LS. Velký luxusní sedan má díky svému hybridnímu pohonu vcelku nízkou udávanou spotřebu 7,1 l/100 km, jenže ve skutečnosti auto moc úsporné není. V našem případě patří mezi nejhorší, dosáhl průměru 11,6 l/100 km, což bylo na dostřel šestiválcovému sportovnímu sedanu BMW M3 M Competition (11,9 l/100 km), tedy modelu, od něhož se vysoký apetit dá očekávat. A také to bylo třeba více než u Volkswagenu Amarok s naftovým šestiválcem 3.0 TDI, který dosáhl na průměr 10,6 l/100 km.

Neplatí to ale vždy. Peugeot 308 s novým turbodieselem 1.5 BlueHDi má udávanou kombinovanou spotřebu 3,7 l/100 km a superúsporný je i ve skutečnosti. V našem přehledu je dokonce vůbec nejlepší, s průměrem 5,5 l/100 km. Sliby Peugeotu, že je nová patnáctistovka úsporná nejen na papíře, ale i ve skutečnosti, tak nejsou jen slova do větru... Dařilo se též trojici Seatů (Leonu ST a dvěma verzím nové Ibizy), mezi nejlepšími je i BMW 740e. Tomuto plug-in hybridu nicméně pomohl fakt, že na zkušební trasu vyjížděl se zcela nabitými bateriemi.

Právě testovací trasa je v případě měření reálné spotřeby důležitým jevem. V našem případě jezdíme po bezmála padesátikilometrové trase v okolí Plzně, kterou si můžete prohlédnout v přiložené galerii.

Taková délka nám umožnila otestovat na daném místě co nejvíce automobilů. Delší trasa by sice byla pro měření ještě přesnější, ne vždy je ale časový prostor na to vyrazit se všemi testovacími vozy na stejnou, třeba stokilometrovou dráhu.

Trasu tvoří okruh kombinující městské ulice, okresní silnice i dálnice ve zhruba vyrovnaném poměru, přičemž jsou do ní zahrnuty i kopcovité pasáže, aby vozy byly otestovány i ve stoupáních a klesáních. Vyrážíme z plzeňské Doubravky směrem na Prahu, z přivaděče následně jedeme po obchvatu Plzně do Starého Plzence, odkud pokračujeme přes Šťáhlavy, Rokycany a Ejpovice zpět do výchozího místa.

S každým automobilem na trasu vyrážíme již se zahřátým motorem a se zapnutým topením, případně klimatizací, přičemž jezdíme v rámci povolených rychlostních limitů. Zároveň ale nejedeme žádnou ekorallye, volíme běžné, spíše svižnější tempo, přičemž se nijak neomezujeme. To znamená, že s takovým BMW M3 zkrátka jedeme rychleji než třeba s Mazdou 2 se základním motorem v podobě 1.5 Skyactiv-G (55 kW), stále ale v rámci povolených limitů.

Aby do jízdy a hlavně naměřené hodnoty tolik nepromlouval okolní provoz, vyrážíme na trasu v méně exponovaných časech, tak abychom po cestě potkali co nejméně aut a nemuseli se přizpůsobovat jejich tempu. Počasí ale bohužel vždy ovlivnit nemůžeme, proto jedeme za každého počasí, což do jisté míry může udávaná čísla lehce zkreslit. Zcela totožných podmínek u všech měřených aut zkrátka dosáhnout nejde, přesto má toto měření ve výsledku mnohem blíže realitě než laboratorní měření dle nesmyslných jízdních podmínek.

Samotnou spotřebu měříme odečtením hodnoty z palubního počítače. Přestože mezi řidiči kolují fámy, že to není přesný ukazatel a že je přesnější měřit spotřebu dotankováním, není to zcela pravda. Palubní počítače udělaly v posledních letech velký skok dopředu co do přesnosti, při dotankování navíc výsledky ovlivňují mnohé faktory, které do výpočtu nelze tak snadno započítat.

A jaká auta se tedy ukazují v reálném světě jako nejúspornější? Z padesátky vyzkoušených modelů byl nejlepší již zmíněný Peugeot 308 s 1.5 BlueHDi. Dařilo se také Seatu Ibiza s novými „téesíčky,“ u níž se však ukázalo, že rozdíl mezi tříválcem a čtyřválcem není v praxi takový. S 1.0 TSI (70 kW) jsme na dané testovací trase jeli za rovných šest litrů, zatímco s 1.5 TSI (110 kW) za 6,1 l/100 km. V tomto ohledu je pak zajímavý fakt, že Golf Variant s tou samou patnáctistovkou jel za 7,2 l/100 km. Úsporné se ukázaly také Skyactivy od Mazdy, mezi deseti nejlepšími byla dvojka a trojka s různými výkonovými verzemi 1.5 Skyactiv-G.

Měření reálné spotřeby: Modely s nejnižší spotřebou Značka Model Motor Výkon [kW] Převodovka Naměřená spotřeba [l/100 km] Peugeot 308 1.5 BlueHDi 96 manuální 5,5 Seat Leon ST 2.0 TDI 110 manuální 5,8 Seat Ibiza 1.0 TSI 70 manuální 6 Seat Ibiza 1.5 TSI 110 manuální 6,1 BMW 7 740e 190 automatická 6,1 Mazda 2 1.5 Skyactiv-G 55 manuální 6,1 Mazda 3 1.5 Skyactiv-G 74 manuální 6,3 Audi A5 2.0 TDI 140 dvouspojková 6,3 Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 220d 130 automatická 6,5 Citroën C3 1.2 PureTech 60 manuální 6,5 Kia Rio 1.4 CVVT 74 manuální 6,5

Naopak tím nejméně úsporným autem se v našem exkluzivním testu ukázal Mercedes-Benz G s motorem 350d, který testovací trasu objel s průměrem 14,1 l/100 km. Dalo se ale od minulé generace krabicovitého offroadu očekávat něco jiného? Stejně tak je logické, že mezi nejméně úsporná auta patří ta sportovnějšího ražení, ať už BMW M3 nebo BMW M240i. Zajímavostí je pak fakt, že Audi RS 5 poháněné 2,9litrovým šestiválcem jelo s nižší spotřebou než slabší Audi S5 s třílitrem (10,5 l/100 km vs. 11,3 l/100 km). Z běžné produkce se pak moc nedařilo Kie Stinger s benzinovým dvoulitrem nebo Volvu V90 Cross Country s motorem T6. I ty patři do desítky nejžravějších modelů.

Měření reálné spotřeby: Modely s nejvyšší spotřebou Značka Model Motor Výkon [kW] Převodovka Naměřená spotřeba [l/100 km] Mercedes-Benz G Professional 350d 180 automatická 14,1 BMW M3 M Competition 3.0 R6 331 dvouspojková 11,9 Lexus LS 500h 220 CVT 11,6 Audi S5 3.0 TFSI 260 automatická 11,3 Mercedes-AMG E E 43 4Matic 295 automatická 10,7 Volkswagen Amarok 3.0 TDI 165 automatická 10,6 Audi RS 5 2.9 TFSI 331 automatická 10,5 Kia Stinger 2.0 T-GDI 188 automatická 10,2 Volvo V90 Cross Country T6 235 automatická 10,1 BMW 2 kupé M240i 250 manuální 9,6

A takhle už vypadá kompletní tabulka 50 měřených automobilů. Ty nejstarší jsme testovali v roce 2016.