Zájem o zánovní ojetiny loni vzrostl o třetinu

Zájem o zánovní ojetiny v Česku roste. Dovoz ojetých aut starých do tří let se loni zvýšil o 29 procent na 13.000 vozů. Stejným tempem rostl prodej i u největšího tuzemského obchodníka Mototechna. Vyplývá to z informací SDA a Mototechny.

"Na českém i slovenském trhu je stále více patrná změna chování zákazníků, kdy upřednostňují zánovní automobily namísto nových a rychlost nákupu. Právě u zánovních vozů mohou oproti novým ušetřit až 40 procent z ceny a nemusí čekat i půl roku, než se vyrobí," uvedla generální ředitelka skupiny AAA Auto a Mototechna Karolína Topolová. Nejvíce dováženou značkou je v kategorii zánovních ojetin Škoda Auto s 1600 vozy, následuje Volkswagen s 1300 a třetí Mercedes Benz s více než 1100 vozy. Nejprodávanějším automobilem v nabídce Mototechny byla v roce 2018 Škoda Rapid (8,5 procenta) následovaná Škodou Fabia (8,4 procenta) a Hyundai i30 (5,7 procenta). Škoda tvoří více než 30 procent celkové poptávky v Mototechně. Z luxusních automobilů se nejlépe prodávaly Audi A5 (17 procent), Mercedes E (deset procent) a Mazda 3 (šest procent). Zhruba 72 procent zákazníků upřednostnilo automobil s benzínovým pohonem, 81 procent volilo manuální převodovku a 90 procent z nich neřeší náhon za všechna čtyři kola.