Zetor Gallery zve do Brna na výstavu Od střelných zbraní k traktorům

Expozice věnována Zbrojovce Brno bude k vidění v brněnské Zetor Gallery od 13.února do 20. dubna 2018. Výstavu zahájí vernisáž k stému výročí Zbrojovky Brno první den výstavy od 17:00 hodin.

Návštěvníci se můžou těšit na exponáty nejen zbraní, ale i různých strojů, třeba psacích. Hlavním lákadlem výstavy je „Zetka“ – jeden z mála automobilů, které Zbrojovka vyrobila. Světlo světa tento model spatřil v roce 1926 a ihned po uvedení se stal velmi žádaným, do roku 1930 bylo vyrobeno 2000 kusů. Dnes je „Zetka“ vzácný kousek, dochovalo se jich totiž méně než 100 kusů.

Traktory Zetor získaly svůj název spojením písmene „Z“, které reprezentovalo logo brněnské Zbrojovky a „or“, což jsou poslední dvě písmena slova traktor. Název Zetor byl registrován 17. srpna 1946 a „Z“ zasazené doprostřed hlavně pušky bylo umístěno na kapotu traktoru.

„Otec Zetoru“ František Musil, který měl ve Zbrojovce na starost vývoj traktoru, využil zkušenosti Zbrojovky s výrobou aut a leteckých motorů a v roce 1945 se svým týmem sestavil první prototyp traktoru Z25. O rok později, 15. března 1946, byly dodány první tři stroje zákazníkům a během druhé poloviny roku už byla Z25 vyráběna sériově.

První traktor, slavný Zetor Z25, byl vyroben v roce 1946 právě ve Zbrojovce Brno. Zde se traktory vyráběly až do roku 1952, poté byla výroba přesunuta do brněnské části Líšeň, kde se traktory Zetor pod logem Zbrojovky vyráběly do roku 1976, poté vznikla společnost Zetor a v Líšni se traktory vyrábí dodnes.

Expozice Od střelných zbraní k traktorům vznikla díky spolupráci Technického muzea v Brně, které zapůjčilo exponáty k výstavě v rámci letošních oslav stého výročí Zbrojovky, jejíž produkty se vyvážely do celého světa. Část zbraní zapůjčil pan Martin Vlach, který vlastní velkou sbírku zbraní právě ze Zbrojovky. Na výstavě se také podílel Arthur Nutbey, spisovatel, jehož velkou vášní jsou traktory Zetor, o kterých píše knihy.

Výstava Od střelných zbraní k traktorům je umístěna v Zetor Gallery, kterou najdete v Brně-Líšni, před areálem společnosti Zetor Tractors a.s., vstup je z parkoviště. Otevřeno je každý den od 10:00 do 17:00. Vstupné je 50 Kč, zlevněné 25 Kč, ZTP a děti do 6 let mají vstup zdarma. Fotografování je povoleno a do exponátů lze nasednout nebo jim nahlédnout pod kapotu.