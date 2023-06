Na některých úsecích dálnic by se mohla nejvyšší povolená rychlost zvýšit z nynějších 130 až na 150 kilometrů v hodině. Umožnit to má vládní novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou mají ve středu schvalovat poslanci.

Novela, kterou vláda předložila poslancům, především zjednodušuje systém trestných bodů pro řidiče. Kromě vládního návrhu rozhodnou poslanci také o svých pozměňovacích návrzích, které například rozvolňují pravidla pro víkendovou jízdu kamionů nebo pro předjíždění cyklistů. Rozhodnou i o tom, zda budou muset všichni cyklisti za jízdy nosit přilbu, nejen ti mladší 18 let.

V případě nejvyšší povolené rychlosti na vybraných úsecích dálnic upozorňuje ministerstvo dopravy, že nepůjde o plošné zvýšení. "Ve skutečnosti tedy bude možné zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti pouze na nových a modernizovaných úsecích dálnic, kde to jejich parametry a intenzita provozu dovolí. Ministerstvo dopravy, které je v případě dálnic silničním správním úřadem a rozhoduje o stanovení místní úpravy provozu, přitom počítá s tím, že se bude jednat o telematikou řízené úseky dálnic," stojí v důvodové zprávě.

Vládní návrh v předložené podobě zavádí v bodovém systému pouze tři skupiny trestných bodů a zvyšuje pokuty za některé závažné přestupky. Nově bude možné přidělit dva, čtyři nebo šest bodů. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz, stejně jako dosud. U nejzávažnějších přestupků bude platit dvakrát a dost.

Zpřísňuje se trest za blokování tramvají. Řidičům, kteří poruší zákaz zastavení nebo stání a způsobí překážku v provozu, kvůli které například nebude moci projet tramvaj, za to bude nově hrozit ve správním řízení pokuta 10.000 korun. Nynější zákon počítá s pokutou za uvedený přestupek v rozmezí od 1500 do 2500 korun.

Poslanci chtějí do zákona vložit své návrhy. Pozornost upoutal návrh poslance ODS Stanislava Blahy, který umožňuje výjimku z víkendového omezení jízdy kamionů. Řidič kamionu by podle něj mohl pokračovat v jízdě do místa vykládky, pokud je to v Česku. Mohl by dále pokračovat bez nákladu do místa bydliště nebo sídla případně provozovny dopravce. Sněmovní hospodářský výbor tento návrh podpořil, naproti tomu Svaz měst a obcí ho odmítá. Svaz to zdůvodňuje tím, že by se zhoršily životní podmínky zejména v tranzitních obcích.

Blaha také navrhuje, aby řídit autobus mohli řidiči už od 18 let, ale pouze v případě, že půjde o vozidlo linkové osobní dopravy a trasa linky nebude delší než 50 kilometrů. Zdůvodňuje to hlavně současným nedostatkem řidičů ve veřejné dopravě. Mezi jeho další návrhy patří dřívější zrušení povinnosti řidiče mít u sebe řidičský průkaz, malý technický průkaz případně profesní průkaz. Tato povinnost má skončit až v roce 2025, Blaha ji chce zrušit už k 1. lednu příštího roku.

Poslanci budou hlasovat i o změnách týkajících se cyklistů. Poslankyně ANO Zuzana Ožanová navrhuje, aby přilbu museli nosit při jízdě všichni cyklisti, zatímco dosud to platí pouze pro osoby mladší 18 let. Argumentuje tím, že zdraví by mělo být chráněno u všech cyklistů bez ohledu na věk.

Další návrhy Ožanové se týkají povinnosti předjíždět cyklisty s odstupem nejméně 1,5 metru. Nejprve navrhuje tuto povinnost zrušit zcela. Toto pravidlo se do zákona dostalo ještě v minulém volebním období. Pro jeho úplné zrušení argumentuje poslankyně tím, že třeba neřeší situaci s protijedoucím cyklistou. Na komunikaci o šíři tří metrů se prostě nevejde motorové vozidlo i jízdní kolo, pokud mají být od sebe vzdáleny 1,5 metru, a je zcela namístě vzájemná ohleduplnost k vyřešení situace, uvedla. V dalším svém návrhu chce tuto povinnost zrušit pouze pro lesní komunikace.

Video se připravuje ...

Novela na návrh vlády zavádí také možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let. Tato novinka má přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče-mentora. Za porušení povinností bude mentorovi nahlášenému na dopravním úřadě hrozit pokuta až 25.000 korun. Od 18 let bude moci mladý řidič jezdit sám.