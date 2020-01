42. ročník Rallye Dakar 2020 – 7. etapa: Zemřel motocyklista, Češi jedou dál

Záchranáři ho našli v bezvědomí a snažili se ho na místě oživit. Po převozu vrtulníkem do nemocnice už lékaři konstatovali smrt.

Z českých zástupců se na trati dlouhé 741 kilometrů dařilo Martinu Prokopovi, který je v průběžném pořadí třináctý. „Byl to doslova letecký den, nepamatuji tak rychlou erzetu. Nevím, zda to není zbytečné jezdit takhle rychle, možná lepší by bylo poslat nás do technických úseků. Tempo se nám celkem dařilo držet, žádný problém nebyl a děkuji fanouškům za podporu,“ řekl Prokop na svém facebookovském profilu.

Engel raději zvolnil

Úspěšný byl také debutant Martin Michek, který byl jedenáctý a celkově si polepšil čtrnáctou pozici. Jeho týmový kolega z Orion – Moto Racing Group Milan Engel připomněl smutnou událost. „Jel jsem kolem ležícího Goncalvese, bylo u něj několik jezdců a dvě helikoptéry. Zrovna ho zkoušeli oživovat. Musím říci, že několik dalších kilometrů jsem ubral plyn, protože mi to pořád šrotovalo v hlavě. Celý den se jelo fakt dost rychle a tím to bylo riskantnější a nebezpečné,“ uvedl český závodník.

Štěstí měl Tomáš Ouředníček, kterému v závěru šesté etapy přejel přes přední kapotu kamion řízený Martinem Van den Brinkem. Mechanici týmu Ultimate Dakar pracovali až nedělního rána a Ford Ranger zpojízdnili. Závodník dokázal zajet osmadvacátý čas a posunul se do třetí desítky. „Naši mechanici zaslouží obrovskou pochvalu za to, co dokázali. V průběhu neděle jsme neměli žádný větší problém. Jenom nám nějakou dobu nefungoval interkom, takže si David vyzkoušel znakovou řeč. Když se nám to podařilo spravit, tak přestal fungovat mě. Takže já ho slyšel, ale on mě nikoliv. Já si tak mohl povídat, co jsem chtěl a stejně mě nikdo neslyšel,“ vykládal v cíli s úsměvem Ouředníček.

Loprais vzpomněl na Goncalvese

V kategorii kamionů obsadili první tři místa ruské kamazy a hned za nimi přijel Aleš Loprais (Iveco). „Těžko něco říkat v den, kdy zemřel tak skvělý motorkář jako Paulo Gonçalves. Je nám to moc líto. Hlavně jeho rodiny, protože to je prostě peklo. Z našeho pohledu to byla docela hezká etapa se spoustou dun. Naše Praga fungovala skvěle, v posádce byla dobrá atmosféra. Místy jsme se krásně přetahovali s Martinem Macíkem. Byl to velmi pěkný vyrovnaný závod a máme i velmi pěkný výsledek, ze kterého máme radost. Je to malé zadostiučinění za naší celoroční dřinu,“ konstatoval frenštátský pilot.

Smůla potkala Martina Macíka, který měl na trati defekt. „Letěli jsme 140 km/h a nebylo to moc složité. Pouze na jedné duně jsme museli zacouvat a najet ji znovu. Na 450. kilometru se však ozvala rána a bez sebemenšího varování se utrhl kus zadní pneumatiky. Trochu nám to pošramotilo auto, takže jsme opravovali asi půl hodiny. Ke konci etapy se začal trochu hřát motor, takže se na to musí kluci v bivaku podívat,“ komentoval český závodník své nedělní účinkování.

V pondělní osmé etapě zamířila kolona účastníků na jih, kde závodníci najdou horské terény, kaňony a překvapivé barevné kontrasty. Například černé kameny na bílém písku. Čeká rovný úsek dlouhý čtyřicet kilometrů, zatímco několik následných dunových polí dne bude vyžadovat značnou jezdeckou obratnost. Start je ve Wadi Al Dawasiru, kam se závodníci vrátí po 713 kilometrech (451 km tvoří rychlostní zkoušku).

Výsledky 7. etapy

Motocykly: 1. K. Benavides (Arg./Honda) 4:36:22; 2. Barreda Bort (Šp./Honda) +1:23; 3. Walkner 4:17; … … 11. Michek (ČR/KTM) +14:29; 27. Engel (ČR/KTM) +30:31; 41. Vlček (ČR/KTM) +56:10; 49. J. Brabec (ČR/KTM) +1:09:02; 94. Veselý (ČR/Husqvarna) 2:31:52.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 4:16:11; 2. Al Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +2:12; 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Port./X-Raid Mini) +2:53; … 13. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +21:51; 25. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford F150) +47:32; 28. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +54:23; 65. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +8:25:49.

Čtyřkolky: 1. Vitse (Fr./Yamaha) 6:02:52; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +11 s; 3. Casale (Chile/Yamaha) +1:31; … 8. Kubiena (ČR/Yamaha) +26:44; 11. Tůma (ČR/Yamaha) +48:24.

SSV: 1. Hildebrand, Cazalet (USA, Fr./OT3) 5:26:35; 2. Currie, Berriman (USA/Can-Am) +11:15; 3. Domzala, Marton (Pol./Can-Am) +13:16; … 13. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) +34:55.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 5:01:02; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +3 s; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +2:05; 4. Loprais (ČR/Praga) +6:17; … 12. Macík (ČR/Iveco) +19:39; 13. Šoltys (ČR/Tatra) +24:48.

Výsledky jsou neoficiální.

Pořadí po 7. etapě

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 28:25:01; 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +24:48; 3. Cornejo Florimo (Chile/Honda) +27:01; … 14. Michek (ČR/KTM) +2:36:05; 28. Engel (ČR/KTM) +4:24:26; 38. J. Brabec (ČR/KTM) +6:55:41; 43. Vlček (ČR/KTM) +8:35:40; 86. Veselý (ČR/Husqvarna) +17:36:03.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 27:49:14; 2. Al Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +10:00; 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Port./X-Raid Mini) +19:13; … 13. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +3:11:47; 19. Zapletal, Sýkora (ČR/SR/Ford F150) +5:08:17; 36. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +10:26:10; 51. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +25:04:52.

Čtyřkolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 36:12:58; 2. Vitse (Fr./Yamaha) +36:43; 3. Sonik (Pol./Yamaha) +1:23:31; … 11. Tůma (ČR/Yamaha) +15:25:47.

SSV: 1. Currie, Berriman (USA/Can-Am) 34:40:04; 2. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) +32:03; 3. Karjakin, Vlasjuk (Rus./Can-Am) +42:57; … 25. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) +11:21:38.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 30:06:45; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +21:12; 3. Vjazovič (Běl./MAZ) +46:39; 4. Loprais (ČR/Praga) +1:55:21; 5. Macík (ČR/Iveco) +2:19:12; … 9. Šoltys (ČR/Tatra) +4:14:38.

Výsledky jsou neoficiální.