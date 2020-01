Rallye Dakar 2020 – Ohlasy po 6. etapě: Brabcovi byla zima, Vaculík řešil interkom

Velkou ztrátu si přivezl Tomáš Ouředníček, kterému nesmyslně přejel přes auto kamion Nizozemce Martina van den Brinka.

Přinášíme postřehy některých českých startujících. V závorce je uvedena kategorie, název týmu, první číslo u lomítka znamená umístění v etapě, druhé aktuální pořadí.

Martin Michek (motocykly, Orion Moto Racing Group, 18./16.): „Vezu si 18. místo, což je skvělé. Ke konci etapy jsem trochu zabloudil a přišel o takové dvě minuty, takže to mohlo být ještě o malinko lepší. Těším se na volný den a na druhou půlku soutěže. Závod o nováčka roku mám skvěle rozjetý, takže věřím, že ho dotáhnu až do konce.“

Aleš Loprais (kamiony, Instaforex Loprais Praga, 7./4.): „Dobře fungující technika byla asi nejlepším dárkem, jaký jsem mohl od svého týmu dostat ke svým čtyřicátým narozeninám. Když jsem v noci zkoušel auto, nebylo to ono a mechanici pracovali do půl páté ráno. Lehce jsme snížili výkon, aby se neopakovaly potíže z páté etapy. To vyšlo, žádný fatální problém nepřišel, ale… Auto nám dvakrát zdechlo, protože nám ho elektronicky zastavuje automat. Jedná se o nebezpečnou a nepříjemnou věc, kterou musíme vyřešit. Mít v polovině soutěže dvě české posádky v první pětce, respektive tři v první desítce, je super. Radost máme i z výsledků dalších Čechů. Martin Michek si skvěle vede mezi motorkáři a Martin Prokop obrovsky bojuje v kategorii aut.“

Milan Engel (motocykly, Orion Moto Racing Group, 30./28.): „Na začátku etapy jsem osm kilometrů zabloudil. Jelo se tam po pláni a odbočovalo přes duny. Špatně jsem si zkalibroval kilometry, spletl si kde je waypoint (časová kontrola) a ztratil tak dvanáct minut. Navíc jsem dvakrát spadl v polovině etapy. Pokaždé naštěstí jen v dunách. Smůla pokračovala do konce etapy. V neutralizaci jsem musel sundavat zadní kolo kvůli napletenému drátu a ten rozmotat. Jsem rád, že vše podařilo stihnout v časovém limitu.“







Martin Macík (kamion, Big Shock Racing, 6./5.): „Od startu do cíle jsme letěli bez většího zaváhání. Každý kamion, který se nám podařilo předjet se s námi chvilku snažil závodit a pak nás nechal jet. Projížděli jsme krásné písčité roviny a duny. Potkali i jednu nádhernou vysokou, ale bohužel si jen štrejchli. Zatím mi vůbec nepřijde, že by navigace byla zásadně obtížnější, jak pořadatelé varovali. Buď mají tak dobře udělané roadbooky (itineráře), že všechno dobře sedí, nebo už jsme vytrénovaní.“

Dakar 2020, 6. etapa - Michek si polepšil, Krejčí se zranil





Martin Šoltys (kamiony, Tatra Buggyra Racing, 14./10.): „Na přejezdu před speciálkou mi přestal fungovat intercom, a tak jsme ho ještě před startem měnili za ten, co má Tomáš. Tak si s námi chudák nemohl povídat. Už druhý den nás trápí převodovka, vypadává nám kvalt, tak se s tím trochu pereme. Jinak ale auto funguje velmi pěkně. I když bylo hodně písku, jelo se nám lépe než předchozí dny.“







Jan Brabec (motocykly, Big Shock Racing, 42./37.): „V předchozí etapě bylo dobrodružství až moc. Takže jsem nasadil stabilní tempo, abych neudělal navigační chyby a nepostaral se o další nezapomenutelné zážitky. Teď už si nemůžu dovolit někde se rozvěsit. Dotáhl jsem to úplně v klidu a pohodě až do bivaku. Jinak ráno jsem po deset kilometrech myslel, že to otočím a pojedu zpátky. Byla taková kosa, že se to nedalo. A to jsem si půjčil vestu od mechaniků.“







Josef Macháček (SSV, Buggyra Racing, (29./28.): „Byla to sice dlouhá etapa, ale hodně rychlá, protože člověk jede stále povolenou maximálkou. Duny nám nedělaly sebemenší problémy, protože podklad byl poměrně tvrdý. Ten profil je podobný třeba Maroku, kde jsou duny daleko od sebe, nejsou tu žádné záludnosti. Byl to prostě zážitek. I tak jsme „dělali“ jednu gumu a máme několik poznatků pro den volna.“



Průběžné výsledky Rallye Dakar 2020: Krejčí odstoupil kvůli zranění



Boris Vaculík (automobily, 3RCZ.COM, 28./29.): „Nikdy jsem nepřemýšlel o návštěvě Rijádu, ovšem v pátek ho člověk moc rád viděl. Ráno nás čekal v děsné zimě start do osm set kilometrů dlouhé etapy, která byla jedním slovem boží.

Zdeněk Tůma (čtyřkolky, Barth Racing, 17./17.): „Od začátku se mi šestá etapa líbila, v dunách se dařilo a pak to vybouchlo. Po dunách se mi jezdilo fakt velmi hezky, užíval jsem si to. Říkal jsem si, že ten den dopadne dobře a pak bum! Důležitý ale je, že jsem dojel do cíle. Na to vysněné umístění v první desítce už to nebude. Dojel jsem asi šest hodin za vítězem, ale hlavně že můžu pokračovat. Opravíme to a pojedeme dál.“







Martin Prokop (automobily, MP-Sports, 15./14.): „Poslední etapa před dnem odpočinku proběhl bez jediného problému, navigačního zádrhelu, ale čas je hrozný. Dali jsme do toho všechno, ale není to nikde vidět. Jelo se šedesát procent na plný plyn po planinách mezi dunami a tam zkrátka ztrácíme. Pověsil se za jedno žluté čínské auto a on mi ujelo. Kluk, kterého jsem dříve neřešil, tak teď na něj nestačím. Rozhodně to však nevzdáváme a válčíme dál,“

V neděli je na programu sedmá etapa, dlouhá 741 kilometrů z Rijádu do Wadi Al-Dawasiru a z celkové vzdálenosti je 546 kilometrů rychlostní zkouška. V terénu střídají rychlé úseky s četnými křižovatkami, na kterých budou navigátoři vždy ve střehu. Musí se rozhodnout rychle, ale nikoliv ukvapeně.