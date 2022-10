Auto netopí: Časté příčiny, možné následky, náročnost oprav

Těžko si představit méně komfortní věc, než nefunkční topení uprostřed mrazu. Přesto může být ještě hůř, to když následně přehřejete (uvaříte), nebo naopak podchladíte i samotný motor. Nefunkční topení nepodceňujte.

Na automobilových topeních se může pokazit spousta věcí, protože se na vytápění podílí mnoho komponentů. Nechceme být negativní, ale zejména pokud máte novější a složitější auto, dost možná si sami s většinou příčin neporadíte a na místě je rovnou navštívit patřičný servis.

Pokud ale máte jednodušší auto a rádi si hrajete, dost možná si s většinou prvotních příčin dokážete poradit. Každopádně, s opravou se nevyplácí otálet, protože nefunkční topení může být indikátorem dalších problémů na samotném motoru.

Proč mi netopí auto?

Pokud vám do interiéru proudí pouze studený vzduch, nejčastější jde o jednu z níže uvedených příčin. U tučně zvýrazněných neodkládejte opravu a pokud možno s autem ani nejezděte. Pokud se jízdě nevyhnete, bedlivě kontrolujte teplotu a hladinu vody.

Každé nefunkční topení je nepříjemné, ale vážnost příčin se liší. S jejich identifikací se tedy nevyplácí otálet. Dále si řekneme více o každém bodu, o náročnosti oprav i možných dalších problémech.

Vadný termostat

Častým viníkem nefunkčního topení bývá termostat. V chladicí soustavě slouží k přepínání mezi tzv. malým a velkým chladícím okruhem. V režimu malého je vyloučen chladič, aby se auto rychleji zahřálo na provozní teplotu. Tolik základní poučka, která obecně platí u starších aut.

Zasekne se otevřený – motor se pomaleji zahřívá, nebo vůbec nedosáhne provozní teploty. Ventilátor fouká, ale topí slabě, nebo vůbec. Jde o méně závažnou variantu, protože neriskujete přehřátí motoru, ale je to k němu nešetrné, proto opravu neodkládejte.

Zasekne se zavřený – nepustí horkou chladicí kapalinu z motoru do chladiče. V tomto případě auto topí, protože obecně je topení součástí malého okruhu. Motor se ale pravděpodobně zahřeje nad provozní teplotu a hrozí jeho přehřátí.

Záleží na jeho přístupnosti v konkrétním autě, ale obecně je výměna termostatu jednodušší a finančně nenáročnou opravou. Je však potřeba ji provést včas, než nevhodná teplota chladiva napáchá více škody. Při výběru nového termostatu dbejte na to, aby spínal při předepsaných stupních.

Složitější moderní motory ale kladou na teploty přísnější požadavky, takže jednoduchý termostat již nepoužívají. Termostat má zde pouze pojistnou roli v celém systému řízení teploty motoru, označovaném jako modul termomanagement. Například koncern Volkswagen toto řešení používá masově zhruba od roku 2008.

Nedostatek chladicí kapaliny

Další častou příčinou je nízká hladina chladicí kapaliny v motoru, respektive v chladícím okruhu. Horká kapalina se nedostane do topného tělesa a proto je v kabině chladno. Správně by se samozřejmě nemělo stát, že chladící kapalina ubude pod kritickou mez. Kromě netěsností k tomu ale dojít může, např. pokud je motor přetěžován a přehřívá se, nebo pokud byl okruh nesprávně naplněn.

Hladinu chladící kapaliny zkontrolujete na vyrovnávací baňce v motorovém prostoru. Měly by na ní být rysky MIN a MAX. Když je jí málo, nemusí fungovat topení a mohlo by docházet k přehřívání motoru. Naopak vyšší množství by mohlo způsobit přetlak a poškození dalších částí chladicího systému. Nádobku raději neotevírejte, když je motor zahřátý na provozní teplotu, ani bezprostředně po dojezdu, mohli byste se popálit párou nebo kapalinou.

Doporučujeme dolévat vždy stejnou chladící kapalinu, která již v okruhu je. Některé jsou ale vzájemně kompatibilní, to už je uvedeno v pokynech ke konkrétní kapalině. Určitě byste ale neměli míchat růžovou nebo fialovou chladící kapalinu s modro-zelenou.

Připomínáme, že vhodný intervalem na propláchnutí celého okruhu chladicí kapaliny a její výměna za čerstvou každé je každé dva roky nebo 30 000 km.

Vzduch v soustavě chladící kapaliny

Vzduchová bublina nebo kapsa mohou znemožnit průtok chladící kapaliny v systému, přestože její hladina je v normálu. Často k tomu dochází při nesprávném doplnění nebo výměně chladící kapaliny.

Postup odvzdušnění se může u různých aut lišit. Často stačí jen otevřít víčko nádobky na kapalinu, poté zahřát motor a systém by měl vzduch vypustit sám. Některá auta mají zase odvzdušňovací ventil. A u některých se na to jde přes odvzdušňovací program v palubním počítači.

Pokud u studeného motoru otevřete víčko chladiče, nastartujete a po pár minutách jsou hrdlem vidět unikající bublinky, tak z chladicího systému uniká přebytečný vzduch. V ten moment víčko zatím nezavírejte, v případě potřeby dolévejte chladící kapalinu (nebo destilovanou vodu), dokud nepřestane klesat hladina a bublinky nezmizí.

Netěsnost na chladiči nebo chladícím okruhu

Pokud jste zaznamenali úbytek chladící kapaliny, hledejte možné úniky. Pokud netěsnost objevíte, jedná se o vážný problém a s autem byste neměli dále jezdit. Pokud je únik menšího rozsahu a potřebujete nutně dojet, pozorně sledujte teplotu vody a v rozumných intervalech zastavujte a kontrolujte hladinu chladící kapaliny. Nespoléhejte jen na kontrolky na přístrojové desce.

Pokud je potřeba, kapalinu dolijte. Ideální je mít patřičnou rezervu stejné chladící směsi, ale to má u sebe pohotově málokdo. Lepší, než dolít nevhodnou směs, je použít jen destilovanou vodou. Pokud nemáte na výběr, lepší než nic je i kohoutková voda, ale pouze na dojetí do servisu, dlouhodobě je zkázou vodního okruhu.

Vadný ventilátor topení nebo jeho odpory

Zatímco topné těleso a přísun kapaliny k němu mohou být v pořádku, může se porouchat ventilátor topení, tedy část, která vhání teplo do kabiny. Nefunkční může být také pouze odpor, případně předřadný odpor.

Ventilátor se vůbec nespustí, bez ohledu na zvolený stupeň foukání?

Pouze vypálená pojistka ventilátoru

Kolo ventilátoru blokují cizí předměty

Zkontrolujte chybové hlášení

Pokud máte možnost, změřte výstupní napětí ventilátoru

Ventilátor se spouští pouze v některých stupních foukání?

Jeden nebo více výkonových odporů ventilátoru je nefunkční

Nefunkční předřadný odpor (přezdívaný ježek)

Pokud jsou odpory integrovány do ventilátoru, musí být vyměněn celý ventilátor

Ventilátor je hlučný nebo píská?

Mechanická závada, nevyvážený ventilátor, opotřebené uhlíkové kartáče nebo ložisko

Ventilátor se točí pomalu nebo kolísá výkon?

Jsou vadné uhlíkové kartáče uvnitř ventilátoru, je nutná výměna

Ventilátor určitě není součástka, která by měla životnost jako auto samo. Jde o vytížený komponent, který přináší čerstvý vzduch i správnou teplotu. Výrobci obecně doporučují vyměnit ho maximálně po 8 letech a tato doba se výrazně zkracuje, pokud pravidelně neměníte kabinový filtr.

Nefunkční topné těleso

Dalším důvodem, proč topení auta nemusí fungovat, je topné těleso. Pokud je hladina chladicí kapaliny dostatečná, ventilátor fouká, ale auto stále netopí, může být příčinou právě topné těleso.

Pokud si všimnete, že auto řádně netopí, mlží se v kabině, motor se přehřívá nebo ubývá chladicí kapalina, může být na vině topné těleso. Většinou jde o radiátor umístěný uvnitř prostoru vozu pod palubní deskou.

Topné těleso je zanesené nebo ucpané

Když je kanál topného tělesa ucpaný nebo znečištěný, průtok chladicí kapaliny je omezený a to může snížit výkon topení. V lepším případě je zanesený povrch tělesa (například vlivem vodního kamene), v horším je kanál neprůchozí, což může ovlivnit i teplotu chladiva v motoru.

Při provozní teplotě motoru nastavte ovladač topení do polohy nejvyšší teploty a poté opatrně sáhněte na obě hadice topení. Měly by být velmi teplé. Pokud je jedna výrazně chladnější než druhá, je s největší pravděpodobností topné těleso ucpané.

K zanesení a ucpání může dojít třeba když zevnitř zreziví chladič nebo když byla v chladícím okruhu delší dobu nedestilovaná voda. V tom případě vás čeká čištění topného tělesa, nebo rovnou jeho výměna.

Netěsnost v okolí topného tělesa

Zkontrolujte netěsnost na místě uložení topného tělesa. Únik by měl být patrný, protože podlaha i celá kabina navlhne. Navíc je cítit nepříjemný zápach chladicí kapaliny a na oknech se může tvořit slizký povlak. Většinou jde sice o menší úniky, které nemusí ihned ovlivnit hladinu chladící kapaliny v celém okruhu, určitě je ale dobré teplotu a hladinu kontrolovat.

Zaseknutý regulační ventil topení

Některá auta mají regulační ventil, který se otevře (a umožní průtok horké chladicí kapaliny topným tělesem) pouze tehdy, když ovládání topení vyžaduje horký vzduch. Pokud je regulační ventil zaseknutý, netěsný nebo odpojený od ovládání topení, nevychází teplý vzduch.

Pro kontrolu postupujte stejně, jako při kontrole topného tělesa, pouze navíc prohmatejte hadice na obou stranách ventilu. Pokud je hadice připojená k motoru teplá, ale hadice od ventilu k topnému tělesu (ta, která vede do vozu) je chladnější, je ventil v zavřené poloze.

Některé ventily jsou ovládány podtlakem. Zkontrolujte, zda je podtlaková hadice připojena a není poškozena. Pokud je hadice v pořádku, vyjměte ji, položte prst na konec, měla by nasávat. Pokud nesaje, bude třeba náročnější oprava, ale samotná výměna regulačního ventilu topení je zpravidla jednoduchá.

Nefungují ovládací prvky

Pokud jste postupně vyloučili všechny příčiny nefunkčního topení uvedené výše, možná je problém pouze v ovládání (knoflíky, tlačítka, posuvníky, nebo dotykové obrazovky). Pokud máte ovladače podsvícené, o nefunkčnosti může napovědět také výpadek tohoto osvětlení.

Jde o nepříjemnost, kterou může být náročné identifikovat ,ale v tomto případě naštěstí nehrozí přehřívání motoru, nebo další vážnější poruchy. Řešení je bohužel specifické pro každé auto. Může jít pouze o vadný ovladač, pojistku, nebo relé. U novějších aut jsou ale ovladače většinou integrovány do celého ovládacího panelu a pokyny pro topení nebo klimatizaci jdou ještě přes řídící jednotku. Oprava tak nemusí být jednoduchá.