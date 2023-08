Nejen předtím, než se vydáte na dovolenou, se vyplatí kontrolovat stav svého auta. Podle britského výzkumu to však řada řidičů nedělá ani před tou dlouhou cestou, natož pravidelně. Tady je šest bodů, kterým se vyplatí věnovat pozornost.

Třebaže svými auty jezdí řada z nás každý den, trasa dlouhá stovky, ba i přes tisíc kilometrů je něco trochu jiného. I proto, že v případě poruchy může být řešení problému dražší a náročnější, než když se s vozem něco stane při cestě „kolem komína“.

Navzdory tomu výzkum britské divize Škody Auto odhalil, že většina tamních motoristů nekontroluje pravidelně provozní kapaliny svého vozu. 53 % britských řidičů nesleduje hladinu oleje v motoru, hladinu chladicí kapaliny ani množství náplně do ostřikovačů.

Téměř třetina zase nehlídá tlak vzduchu v pneumatikách, 43 % nemá při delší cestě na palubě zásoby vody pro případ, že by zůstali trčet v mnohahodinové zácpě, a více než polovina nevozí lékárničku. To poslední se, pravda, Česka netýká, neb u nás je lékárnička součástí povinné výbavy.

Co tedy nezapomenout před odjezdem na dovolenou, ať už do zahraničí, nebo napříč republikou?

Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách, neboť přehuštěná i podhuštěná pneumatika může mít menší kontaktní plochu s vozovkou, což znamená horší jízdní vlastnosti i prodloužení brzdné dráhy. Neuškodí také kontrola hloubky dezénu; u letních pneumatik je zákonné minimum 1,6 mm v hlavních dezénových drážkách, u zimních to jsou 4 mm na to, aby pneumatika byla považována za zimní.

Dlužno dodat, že sledování tlaku v pneumatikách dnes všechna nová auta zvládají sama; od listopadu 2014 je tento prvek výbavy z nařízení EU povinný v nově registrovaných osobních autech. Většina systémů však jen hlídá rozdíly v otáčkách jednotlivých kol pomocí čidel ABS, neukáže konkrétní tlak v jednotlivých pneumatikách, a také přítomnost takového systému neznamená, že by člověk mohl zanedbávat údržbu. A samozřejmě, spousta motoristů jezdí staršími auty bez tohoto systému.

S pneumatikami souvisí kontrola provozních kapalin. Některá auta při startu na displeji ukazují, zda je hladina oleje dostatečná, či alespoň v případě nedostatku oleje, chladiva, brzdové kapaliny anebo kapaliny do ostřikovačů řidiče upozorní kontrolkou nebo zprávou na displeji. Spoléhat se na to, že to vaše auto umí, ale není dobrá strategie, protože kdyby neumělo, nedostatek může způsobit vážný problém.

Fyzická kontrola pod kapotou zabere dvě, nanejvýš tři minuty, pokud musíte hledat, kam se podívat. Připomeňme jen, že hladina oleje i chladicí kapaliny se kontroluje před jízdou, dokud je motor studený.

Zkontrolujte stav stěračů. Bouřka může přijít v letních měsících kdykoliv a pokud vaše stěrače nestírají vodu perfektně, hůře vidíte na cestu a vaše jízda je tedy méně bezpečná. Stěrače musí stírat vodu kompletně „na první dobrou“. nerozmazávat ji po skle a nepískat či neposkakovat. Pokud cokoliv z toho dělají, je čas je vyměnit, což je investice v řádu stokorun a proces je otázkou několika minut.

Zkontrolujte povinnou výbavu. Samozřejmě, že ji v autě máte, ale není lékárnička náhodou prošlá a reflexní vesta plesnivá od poslední výměny kola v dešti? Kromě stavu těchto věcí se také hodí myslet na počet reflexních vest – každý pasažér by měl mít jednu, ideálně oranžovou – a na to, že autolékárnička není samospásná. Zákonem daný obsah nezahrnuje např. obyčejné hotové náplasti s polštářkem či dezinfekci, takže se může hodit ji trochu doplnit.

Přibalte dostatek vody. Je sice pravda, že zbytečná zátěž v kufru znamená vyšší spotřebu paliva, ale zásoba vody pro případ, že byste se dostali do mnohahodinové kolony, není zbytečnou zátěží. Vyhnete se tak problémům s dehydratací, která snižuje koncentraci a může způsobovat únavu.

A konečně, ověřte, jakou máte sjednanou asistenci v rámci pojištění vozu. Součástí základních verzí povinných ručení bývá alespoň odtah pár kilometrů v případě poruchy či nehody. Může se ale vztahovat jen na Česko, nebo třeba může chybět dovoz paliva či nouzové nabití elektromobilu v případě, že budete špatně odhadovat a „šťáva“ vám dojde.

Sjednání lepšího pojištění alespoň na tu dlouhou cestu, příp. připojištění odtahu do ČR při poruše nebo nehodě v zahraničí může ušetřit ohromné množství starostí a hlavně peněz, pokud by se mělo něco přihodit.