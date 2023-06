Společnost Ford Performance se již zúčastnila celé řady náročných závodů, teprve v příštím roce však poprvé vyrazí do toho nejnáročnějšího.

Tovární týmy automobilky Ford už se zúčastnily obrovského množství závodů prakticky po celém světě, dosud se však nepokusily prorazit na zřejmě nejextrémnější a nejznámější rallye světa – legendární Rallye Dakar. To se však brzy změní.

Společnost Ford Performance se totiž pochlubila vývojem speciálního závodního speciálu Ranger Raptor, který se v příštím roce zúčastní závodu v kategorii T1+. Jde přitom jen o první krok v několikaleté plánované účasti na Rallye Dakar, během kterého chce automobilka závod především závod dokončit a posbírat zkušenosti, které pomohou dalšímu vývoji speciálu.

Spolupráce s M-Sport a NWM

Na tom se přitom kromě sportovní divize Ford Performance podílejí také společnosti M-Sport a NWM. Společnost M-Sport je vývojářem a provozovatelem vozů M-Sport Ford Puma HyridRally1 v mistrovství světa Fia v rallye a výrobcem motorů pro Mustang GT3. Společnost NWM pak dlouhodobě vyvíjí a staví speciální vozy Ranger Raptor specifikované podle dakarských předpisů T1+.

Speciál, který automobilka ladí pro start v příštím ročníku, vychází ještě z minulé generace modelu Ranger a pod kapotou bude ukrývat 3,5litrový motor EcoBoost V6, který již společnost použila u řady úspěšných závodních speciálů. Automobilka bohužel nezmínila žádné technické parametry, již z fotek prototypu jsou ale patrné úpravy podvozku i odlehčená karoserie na robustním rámu.

"Naše první účast na Dakaru pro nás bude poučným dobrodružstvím, které nám pomůže získat informace o tom, jak budeme soutěžit v budoucnu," řekl Mark Rushbrook, globální ředitel Ford Performance Motorsports. "Ale stejně jako při všech závodech nezávodíme jen proto, abychom vyhráli, ale také proto, abychom pomohli vytvořit lepší produkty pro naše zákazníky."

2024 nový prototyp, 2025 zcela nový vůz

Automobilka navíc v tiskové zprávě uvedla, že pro Rallye Dakar 2025 vyvíjejí společnosti Ford Performance a M-Sport zcela nový a na míru zkonstruovaný Ranger Raptor, který bude ultimativní výkonný derivát nejprodávanějšího evropského pick-upu, navržený a sestavený přesně podle pravidel dakarské třídy T1+.

S příchodem automobilky Ford do slavné Rallye Dakar se tak jistě máme na co těšit. Ostatně jak už z historie víme, modrý ovál umí dělat skutečné divy, pokud chce uspět. Model Ranger, jakožto globální model, navíc jistě ocení podobný typ propagace. Na závěr pak dodejme, že Rallye Dakar 2024 se bude konat od 5. do 19. ledna v Saúdské Arábii.