Alfa Romeo možná není z Dodge Hornet nadšená, italské odbory se ale radují

Představení Dodge Hornet, který je vlastně jen přeznačkovanou Alfou Romeo Tonale s pár odlišnými detaily, se u vedení italské značky nesetkalo s příliš velkým nadšením. Ostatně tomuto tématu jsme se věnovali již krátce po představení Hornetu, který se stal prvním elektrifikovaným modelem Dodge.

Ovšem zatímco vedení italské značky nejspíš jen tiše zuří, odbory v italských automobilkách si našly důvod k radosti. Dodge Hornet se totiž setkal s velmi pozitivním přijetím na americkém trhu, což bude znamenat navýšení výroby v závodech Stellantis.

O výrobních cílech toho zatím mnoho nevíme, Jean-Philippe Imparato však v rozhovoru pro Autonews Europe zmínil, že Alfa Romeo plánuje jen za první rok prodat až 30.000 kusů modelu Tonale. V dalších letech by se pak potenciál modelu měl pohybovat okolo 70.000 až 80.000 kusů ročně, přičemž většina bude směřovat právě do Evropy.

Dodge Hornet se sice bude prodávat pouze v USA, podle současného očekávání by se však společná produkce modelů Tonale a Hornet mohla pohybovat až kolem 100.000 vozů ročně. To by znamenalo zvýšení roční produkce v závodě Pomigliano, kde se budou oba vozy vyrábět, až o 25 procent. Díky Hornetu tak italské odbory FIM očekávají přidání druhé směny, zatímco pro Tonale bylo doteď počítáno pouze s jednou.

Dříve kritizovaná nápadná podobnost obou vozů, které sdílejí většinu exteriéru i interiéru, se tak může stát pro koncern Stellantis výhodou. Připomeňme, že největšími rozdíly po stránce exteriéru jsou přepracované masky, kdy Dodge sází na svůj klasický rámeček ve stylu poštovní schránky, zatímco Alfa má svůj typický štít.

Dodge navíc dostal odlišnou kapotu s integrovanými větracími otvory, která podtrhuje sportovní směřování značky. Ostatně ve srovnání s Tonale nabídne Hornet GT, osazený stejným 2,0litrovým přeplňovaným čtyřválcem, nepatrně vyšší výkon (265 vs. 256 koní). Totéž bude platit pro plug-in hybridní verzi R/T, jejíž příjezd se očekává v příštím roce. Zatímco Tonale nabídne v USA nejvyšší výkon 271 koní, Hornet R/T dodá až 285 koní.