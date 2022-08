Alfa Romeo nemá radost z nového Dodge Hornet, přirovnává ho k Cygnetu

Kolegové z amerického The Drive byli v kontaktu s nejmenovanými zdroji uvnitř koncernu Stellantis. Dozvěděli se, že ne všichni jsou z nového Dodge Hornet nadšení – jmenovitě Alfa Romeo. Jak jsme zmiňovali i v našem článku představujícím nový model Dodge, podobnost Hornetu s modelem Tonale italské automobilky je jednoznačná. Obě auta jsou vizuálně v podstatě totožná, rozdíly jsou jen v detailech.

Podle zdroje, který si přál zůstat v anonymitě, Tonale primárně vzniklo jako projekt Alfy Romeo. Vnitřní politika koncernu a snaha zlepšit flotilové emise značky Dodge ale vyústily ve vznik modelu Hornet. A Alfa Romeo z toho celkem pochopitelně nemá radost. Konkrétně nejmenovaný zdroj kolegům z The Drive řekl: „Dodge využil Tonale k tvorbě auta, které vyhoví předpisům – jejich vlastní Aston Martin Cygnet, chcete-li. Vnitřní politika zkrátka zvítězila a Dodge potřeboval vylepšit flotilové emise, takže vznikl Hornet.“

Proč se tedy alespoň koncern nezasadil o to, aby se od sebe auta více lišila vzhledově? Zkrátka na to nebyl rozpočet: „Marže jsou v C segmentu nízké, obzvlášť u neprémiových modelů, takže je výrobce limitován z hlediska možností nové plechařiny, která by si vyžádala velké investice do nástrojů.“ Alfa si je samozřejmě vědoma, že lidé podobnost mezi oběma vozy vidí a není jí to příjemné.

Nehledě na to, že se italský výrobce snaží znovu etablovat na americkém trhu, ale zatím se mu příliš nedaří. Segment, do kterého Tonale spadá, je celosvětově oblíbený, takže si Alfa Romeo od novinky slibovala vyšší prodeje a zlepšení pozice. Značka také chtěla s Tonale mířit výše, mezi vozy jako je Mercedes-Benz GLA, BMW X1 nebo Lexus UX. Co ale s image modelu Tonale udělá nový Hornet, který je zaměřený více lidově, to zůstává otázkou. Však i vy jste na to v komentářích článku o novém Hornetu upozorňovali.

Na druhou stranu zástupci Dodge jsou se zájmem o Hornet spokojení. Jeden z nich kolegům z The Drive v e-mailu sdělil: „Vypadá to, že zákazníci jsou s Dodge Hornet velmi spokojení, v prvních 24 hodinách po odhalení na něj přišlo přes 14.000 objednávek. Dodge Hornet má jednoznačně DNA značky Dodge, stejně jako se drží jejího designového jazyka, jako je tenká linka čelní masky nebo zadní svítilny táhnoucí se přes celou šířku auta s centrálně umístěným logem Dodge Rhombi. Stejně tak má unikátní výkonnostní prvky, jako je dočasné zvýšení výkonu PowerShot v Hornetu R/T o 25 koní.“

K tomu zástupce Dodge přidal informaci, že Hornet bude na americkém trhu zhruba o 10.000 dolarů (245 tisíc korun) levnější než Alfa Romeo Tonale: „Ceny Hornetu GT začnou na 29.995 dolarech (734 tisíc korun), zatímco Hornet R/T bude startovat na 39.995 (979 tisíc korun) a zacílí na milovníky výkonných aut, kteří chtějí něco, co jezdí jako Dodge, vypadá jako Dodge a zní jako Dodge.“

Pokud si Alfa Romeo vypiplala model Tonale pro sebe, aby podpořila svoji pozici nejen na americkém trhu, vylepšila si image a začal prodávat ve větších objemech, a nyní přišel Dodge a auto v podstatě vykradl pro sebe, přičemž jej zároveň nabídne s vyšším výkonem a nižší cenou, těžko se rozhořčení Alfy Romeo můžeme divit. Zástupci Dodge ale mají ze svého nového Hornetu dle všeho radost.